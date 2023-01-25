Модератор Первого канала: «У Медведевой фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Загитовой я терпеть не могу, они все неадекватные»

Теги Первый канал болельщики женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Модератор Первого канала Юлия Козлова сравнила поклонников двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Я знаю, что есть такая категория, как зрители-фанаты. Насколько проблемно с ними работать?

– Очень проблемно. Когда я работала на «Ледниковом периоде», там есть две фан-группы. Одни фанаты поддерживают Алину Загитову, а другие – Евгению Медведеву. У Жени фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Алины Загитовой я терпеть не могу, они все какие-то неадекватные.

Как-то раз Алина на съемке себя очень плохо чувствовала и попросила меня не подпускать к ней никого. Я подхожу к ее поклонникам и вежливо объясняю, что Алина не сможет принять подарки. Когда я выпустила зрителей, они понеслись через этот лед, падая с подарками и цветами, догоняли эту бедную Алину, начали ее трясти, вручать эти цветы. Я, конечно, все это сразу пресекла, – сказала Козлова.

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362 комментария

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Егор Егор
Ответ victoire
А на Медведеву-то в данной ситуации за что?
А это не важно...
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Ольга Ив
Ответ Егор Егор
Сам факт, что вы уже третий день подряд празднуете победу в шоу первого канала, заставляет усомниться в вашей адекватности)) боюсь представить, что было, когда Россия выигрывала большие гонки! На Никольскую выходили?
Почему вы все выворачиваете. Третий день выходят новости здесь с приниженинм победы, вы считаете надо молчать?
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Mt09
Ответ Vasily Ivanov
Загитова -это типичный представитель поколения Zумеров...к нему же .кстати , и Трусова относится и Щербакова и Косторная .... Рвануть бабло ... Загитова никогда не поймет . что у нее никогда не будет так как у ее родителей : жить в провинции , в обычной хрущобе с обшарпанной мебелью .с чугуниевыми сковородками " Made in USSR" , играть в хоккей во второразрядной команде и быть обычным парикмахером ...и быть при всем при этом -СЧАСТЛИВЫМИ ! И счастье -это не попрошайничество собак у японцев, не обнос питерских дворников ,не подачки от Йозе Марино ..это -другое...
а в северной корее счастье - это увидеть вождя нации
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fillette
Ответ Lapo Elkann
Козлова расссказывает, что люди падали на лед с тортиком и с цветами, когда гнались за ОЧ. Кто из них , интересно : https://ibb.co/Rc2nxxx
А где на фото торт?))
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AllaS
Ответ Дружба11
Человек бы рта не раскрыл без отмашки с 1-го,видно Загитова с ее выпадами на ФКП и ее не совсем вменяемые фанатки достали и 1 канал. Продолжайте всех доставать, может "стараниями" самой Алины и ее так называемых фанатиков ее выпрут с 1-ой кнопки и люди все еще смотрящие федеральный наконец не будут наблюдать косноязычную с нулевым словарным запасом,каждый раз задающую не умные вопросы (если ее экспромт) псевдоведущую,навязанную зрителю. Пусть профведущие выполняют свою работу,а не бывшие спортсменки, не умеющие говорить,которые по случаю заняли чужие места и отнимают хлеб у профи.
Ваши выпады Камушки и Аннушки не помогут.
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Lapo Elkann
Ответ victoire
Просто фанаты Медведевой переквалифицировались в фанатов ТЩК и Валиевой
Ух ты . Таких здесь нет.
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Егор Егор
Ответ Ольга Ив
Шутите, ветки с Медведевой не набирают более 50 сообщений, Медведева никому не интересна. Вот сейчас в привязке к Алине решили поднять интерес
Да, все это хитрый план и заговор, там выше уже про это писали, что вы и такое начнете придумывать, не прошло и часа))
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NTLY
Ответ AllaS
Как на ЭГП болелы ЕМ в Москве свалили стенд Шисейдо. А уж , как здесь провоцировали и заводили пользователей страшно вспомнить . А впереди всех шла родственница ЕМ ЕРо с прямыми угрозами жизни. После ОИ это было страшное нашествие . Вспоминается случай с нашествием за ночь 1000 комментаторов в Инсту мадам Гомес , которая так испугалась, что этот выпад болельщиков ЕМ сыграл, как раз в пользу и мадам отказалась от своих слов в адрес Глейха. Но конечно они желали рикошета на Алину.Гомес выступила с заявлением , где сказала о красоте катания Загитовой, ее восхищением ею и прочим . У Матуа тогда пазлы не сложились.
//А впереди всех шла родственница ЕМ ЕРо с прямыми угрозами жизни. //

Вроде ж Алина с Родиной даже фотографировалась.
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Lotte Fischbach
Ответ Дружба11
Человек бы рта не раскрыл без отмашки с 1-го,видно Загитова с ее выпадами на ФКП и ее не совсем вменяемые фанатки достали и 1 канал. Продолжайте всех доставать, может "стараниями" самой Алины и ее так называемых фанатиков ее выпрут с 1-ой кнопки и люди все еще смотрящие федеральный наконец не будут наблюдать косноязычную с нулевым словарным запасом,каждый раз задающую не умные вопросы (если ее экспромт) псевдоведущую,навязанную зрителю. Пусть профведущие выполняют свою работу,а не бывшие спортсменки, не умеющие говорить,которые по случаю заняли чужие места и отнимают хлеб у профи.
Данет это просто внимание переключают с того изза чего Щ сейчас сидит под плинтусом.
Все как обычно. Надо на кого то набросить и желательно по дальше от Щ чтоп про ее выплывшие на ружу отжиги все забыли переключившись на старый добрый загимед.
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Верю-не верю
Ответ Аля Иванова
Вы только на это и способны.
Не только, - поддержка, боление, встречи в аэропортах, плакаты, подарки, цветы, творчество болельщиков посвященное Алине, да много еще чего.
А эта Козлова засланный казачок, другого просто не засуживает
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Greenwhite
Ответ Татьяна Моисеева
Если вы одинаково поддерживаете всех фигуристов, то вы никак не можете быть фанатом одной из них и к вам сравнение Юлии абсолютно не относится! А если это не так, то вы лукавите. И о какой ненависти к фигуристке вы спрашиваете Юлию? Она выразила недовольство неадекватным поведением фанатов этой фигуристки, а это не одно и то же...
Да я сам удивился, что меня в поклонники Загитовой записали - я поддерживаю всех наших и не наших фигуристов.)))) Искренне надеюсь, что на этой ветке ни у кого нет никакой ненависти - ни к спортсменкам, ни к их болельщикам. А если кто-то где-то ведёт себя не совсем адекватно - стоит ли вообще на это реагировать?))
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Ольга Ив
Ответ Егор Егор
А скрины интеллигентных фанатов Загитовой мы можем делать здесь каждый день, особенно в новостях про Медведеву, даже если они из разряда "Медведева посетила какое-то мероприятие"))
Шутите, ветки с Медведевой не набирают более 50 сообщений, Медведева никому не интересна. Вот сейчас в привязке к Алине решили поднять интерес
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fillette
Ответ Иван Маунтбаттен
Да это ещё пустяки, там собрались малолетки, начали пихаться, нечаянно завалили стенд, а вот свист и топот ногами во время выступления Алины , это очень интеллигентно. Интересно, а чем первый и Козлов накормили Алину, что ей резко стало плохо?
Ну, я на том этапе была и выглядело это чуть менее интеллигентно, чем вы описываете )). А музыку о время выступлений Алины затаптывали, да, было, причем, страшно этим гордились )).
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XXXVI
Очередное доказательство того, что Медведева подкупает любые средства массовой информации, чтобы очернить и подставить нашу Алину!
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Егор Егор
Ответ Маргарита В Сафронова
Мы празднуем победу Красной машины, нам не хочется отвлекаться на провокации проигравших. Мой ответ: )))))))))))))))
Сам факт, что вы уже третий день подряд празднуете победу в шоу первого канала, заставляет усомниться в вашей адекватности)) боюсь представить, что было, когда Россия выигрывала большие гонки! На Никольскую выходили?
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Svetlana Yablonskaya
Ответ mold-cel
так это же уровень любви. Алину любят так, что никакой модератор Первого канала не может остановить фонтан эмоций
Человек, неспособный справиться со своими эмоциями, неадекватен
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Lapo Elkann
Ответ fillette
Да кто-то, модератор ))... И тонкий ценитель интеллигентности ...
Козлова расссказывает, что люди падали на лед с тортиком и с цветами, когда гнались за ОЧ. Кто из них , интересно :
https://ibb.co/Rc2nxxx
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Егор Егор
Ответ Светлана Сущинина
Скрины интеллигентных фанатов Медведевой с добрыми пожеланиями Алине и её семье сохранились,а после КПК и приумножились.
А скрины интеллигентных фанатов Загитовой мы можем делать здесь каждый день, особенно в новостях про Медведеву, даже если они из разряда "Медведева посетила какое-то мероприятие"))
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vika27
Ну я бы не стала обобщать всех в кучу. Другое дело, что на ЛП ходят именно фанатики, потому что Алина там не участвует, а ведёт, а у фанатиков уже культ личности и это страшно, а вот на шоу, соревнованиях бывает нормальная, дружественная атмосфера, потому что туда люди приходят смотреть именно на катание.
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Радик Рахимов
Ответ Екатерина Казарина
Вы сильно переоцениваете всю эту движуху "против Алины". Если человек пишет нехорошо о фанах, то это направлено именно против них, и Алина тут ни при чем. Болельщики - отдельно, фигурист - отдельно.
Если ей надоели ее фанаты, то кому она вообще будет нужна и интересна для работы с ней! Звезда без фанатов это ноль без палочки
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Kareglazaya
Ну всё, сейчас фанаты расскажут этой даме, кто тут интеллигентный, а кто нет 😂😂😂
На самом деле неадекватов везде полно, это нужно просто принять.
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Оле-Лукойе
Ответ Lotte Fischbach
На спортсе под видом ее фанатов полно бото фермы отца Щ имей в виду. Задачи у них разные и 1на из как раз выставлять загитовскую фан базу не адекватами. Те с кем доводилось на соревнованиях пересекаться в полне нормальные люди. Как и трусовские и косторные. В отличии от медведевских это трешь.🤦‍♂️
Мне так нравится, когда ВЫ возмущается неадекватность чьих-либо фанатов и называете ботофермой)))
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AllaS
Ответ Татьяна Храмцова
Ждём хороших новостей от нашей ОЧ Алины Загитовой. Примета - возьня потеряшек началась вокруг Алины))
Но здесь похоже вытаскивание этого модератора и воспоминания того дня , пищевого отравления Алины на съемках . А это единственный раз, когда действительно болельщики были не в курсе дела, а Алина проста не могла общаться в таком состояние . И вот оказывается мало отравили на Первом, так ещё и толкового специалиста не нашли , чтобы разрулить ситуацию.А девушка не смогла справиться с неординарной ситуацией, руководство не довольно ею и она нашла виноватого. Это - то понятно, так всегда с такими сотрудниками происходит . Но вот ее - то зачем сейчас вытащили с этим недовольством . Это не просто так . Это действительность и жареные факты прикрывают иных. Вспомните, как раньше Матуа работал с ЕМ, прикрывая ее косяки .
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fillette
Ответ Евгения Гринева
Да-да есть видео как девочки садятся с машину Алиначки именно во время, когда выложено видео и Даша в том же пальто) но вы продолжайте рассказывать сказочки, что Алининушка такие нехорошие песенки не поет
А есть доказательства, что поет? На видео только интеллигенция. И она слова наизусть знает )). Ей показалку надо под этот трек, была бы бомба ;)).
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pravda87
Ответ Tresk2
Хорошо, что Фатиму с её 10 аккаунтами заблокировали . Неадекватный персонаж.
Жаль не вас
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