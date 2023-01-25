Модератор Первого канала: «У Медведевой фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Загитовой я терпеть не могу, они все неадекватные»
Модератор Первого канала Юлия Козлова сравнила поклонников двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
– Я знаю, что есть такая категория, как зрители-фанаты. Насколько проблемно с ними работать?
– Очень проблемно. Когда я работала на «Ледниковом периоде», там есть две фан-группы. Одни фанаты поддерживают Алину Загитову, а другие – Евгению Медведеву. У Жени фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Алины Загитовой я терпеть не могу, они все какие-то неадекватные.
Как-то раз Алина на съемке себя очень плохо чувствовала и попросила меня не подпускать к ней никого. Я подхожу к ее поклонникам и вежливо объясняю, что Алина не сможет принять подарки. Когда я выпустила зрителей, они понеслись через этот лед, падая с подарками и цветами, догоняли эту бедную Алину, начали ее трясти, вручать эти цветы. Я, конечно, все это сразу пресекла, – сказала Козлова.
Вроде ж Алина с Родиной даже фотографировалась.
Все как обычно. Надо на кого то набросить и желательно по дальше от Щ чтоп про ее выплывшие на ружу отжиги все забыли переключившись на старый добрый загимед.
А эта Козлова засланный казачок, другого просто не засуживает
https://ibb.co/Rc2nxxx
На самом деле неадекватов везде полно, это нужно просто принять.