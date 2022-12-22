Тарасова о снятии Кондратюка с ЧР: «У нас же нет чемпионата Европы, он должен рассчитывать на четырехлетие, зачем кататься через боль?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что снялся с произвольной программы чемпионата России.

«У него травма была. А зачем кататься? Сейчас что, чемпионат Европы будет, что ли, чтобы надо было кататься через боль?

У нас же нет чемпионата Европы, он должен рассчитывать на четырехлетие, так зачем кататься тогда через боль?

Разве он не попадет в сборную так? Если его тренер и врачи сняли, то им виднее, они лучше знают, чем мы», – сказала Тарасова.