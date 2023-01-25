Николь Шотт: «Повышение возрастного ценза – это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени»
Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала, как относится к повышению возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях.
— Я думаю, это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени. Но мне легко говорить, потому что я давным-давно превысила этот ценз.
— Но в России, к примеру, 15-летняя Софья Акатьева соревнуется с 26-летней Елизаветой Туктамышевой. Что ты думаешь об этом?
— Да, так и есть — девочки соревнуются с женщинами. Я считаю, что должны быть юные фигуристки и женщины.
— Ты имеешь в виду отдельные соревнования для девочек и для женщин?
— Да, – сказала Шотт.
Ну вот приняли!
Теперь у нас с 11 лет Четверные Прыгают и Тройные Акселя! И это Супер!
Пока, совершеннолетних Фигуристок с кучей Четверных просто Нет! А может и не будет.
Одиннадцатилетняя Марго Базылюк с тремя Четверными, для меня, абсолютно потрясающая Фигуристка, смотреть на её катание настоящее удовольствие!
Все эти странные разговоры про Зрело-женское катание раздражают уже до не́льзя!
Для меня, сейчас, нету элемента красивее Четверного в исполнении Софьи Акатьевой!
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Повышение Возраста задумано только против Наших Фигуристок!
Я думаю, тут они сильно Ошиблись!
Если помните, были разговоры, что когда поднимем возраст, то Четверные станут прыгать Попозже!
Ну вот, приняли, Первая Тройка Одиннадцатилетних на Первенстве Москвы исполняла Четверные! А Марго, вместе с Элементами, исполнила 7 Четверных Подряд!
И это было самое крутое и красивое из всего!
Марго – Супер-Талант!
Шотт думает, что медаль так может зацепить? Три ха ха. Щербаковой на олимпиаде было "правильные" нынче 17 лет, Трусовой столько же, Медведева там же. То есть ровно половина девушек, которых когда-либо ТШТ привозил на олимпиаду были нужного по современным правилам возраста и все они были с медалями. Убери 15 летнюю Загитову в детство и выиграла бы "зрелая" Медведева. Убираем Валиеву и вот вам Трусова и Щербакова. И к следующей олимпиаде уже будут готовы Петросян и Акатьева (дай Бог им здоровья) в правильном возрасте.
Шотт: — Можно видеть, что в прошлом сезоне они были на более высоком уровне, чем все остальные. Да, они могли упасть и все равно быть в медалях. У европеек и других спортсменок не было возможности попасть на пьедестал, и они соревновались друг против друга. Это то, как это было и как, наверное, было бы сейчас, если бы россиянки соревновались на этом чемпионате.
Ж: — Но россиянки в этом году не участвуют, и многие другие девушки могут завоевать медали. Считаешь, это хорошо для фигурного катания?
Ш: — Я не хочу комментировать политическую сторону вопроса. Это ISU решает, кто будет участвовать, а кто нет. Мое дело — концентрироваться на себе и делать то, что я могу.
Как интервью российскому изданию, так формулировки как по волшебству стали более корректными :))
Почему вдруг стали вести разговоры, что спортсменам надо сделать выгодные условия?
Может тогда сделать чтобы только с одногодками соревновались , и только в одинаковом весе
Так и там обнаружится, что условия не равные
У кого то пубертат раньше, у кого то позже
Никаких защищённых лиц быть не должно