Николь Шотт: «Повышение возрастного ценза – это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени»

Теги сборная Германии женское катание Николь Шотт Спорт-Экспресс возрастной ценз Фигурное катание

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала, как относится к повышению возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях. 

— Я думаю, это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени. Но мне легко говорить, потому что я давным-давно превысила этот ценз.

— Но в России, к примеру, 15-летняя Софья Акатьева соревнуется с 26-летней Елизаветой Туктамышевой. Что ты думаешь об этом?

— Да, так и есть — девочки соревнуются с женщинами. Я считаю, что должны быть юные фигуристки и женщины.

— Ты имеешь в виду отдельные соревнования для девочек и для женщин?

— Да, – сказала Шотт. 

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29 комментариев

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просто болельщица
Ответ гилберт
Наверное она не прыгала четверные, не было сверхнагрузок. Если уж остальные совсем мёртвые.
Не в четверных дело. Шотт на тот момент находилась в возрасте Акатьевой, с ней соревнующиеся были старше. Но вот ее тогда, почему-то, не стали разводить по разным категориям - девушки, женщины. И от медали того чемпионата Германии она не отказалась. А должна была, если она такая принципиальная. Могла бы заявить, что была ребенком и не должна была выигрывать не в своей категории. Лицемерная она. Сейчас стала старше и уже категорически против юных девушек.
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Alex1104
Нужно заметить, что чемпионкой Германии среди она стала в 15 лет... В первый раз участвовала во взрослом чемпионате Германии в 14...
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Анна Беляева
Ответ King_bez_ice
Ага, или Лью - 1 сезон во взрослых и ушла
И хорошо, что успела выйти по взрослым. Еще два года она бы точно не выдержала, ее от ФК с души воротило, а в таком состоянии, как тренироваться и держать форму? Отец с палокой бы стоял и картошку отбирал?
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Tzaichiha
А что Шотт думает по поводу соревнований трансгендеров и женщин или людей с неопределенным гендером? Наверняка не видит проблем в этом. Вот они двойные стандарты и отсутствие логики.
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Kareglazaya
Ответ Ir_rish
Отсутствие троих россиянок даст ей шанс вновь оказатья на лучшем в ее карьере 10м месте.
Ага) Кто-то на медальницу медали повесит, а Шотт фотографию табло с номером 10 рядом со своей фамилией😂
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Роман Волков
Ответ N-fox
Дети должны оставаться детьми, тут Базылюк и ко улыбнулись)
Если помнишь, один из мотивов подъёма возраста был: мол Перестанут Торопиться изучать Четверные!
Ну вот приняли!
Теперь у нас с 11 лет Четверные Прыгают и Тройные Акселя! И это Супер!
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Роман Волков
Если будут отдельные соревнования для Девочек и Женщин, то Женщин никто смотреть не будет!
Пока, совершеннолетних Фигуристок с кучей Четверных просто Нет! А может и не будет.
Одиннадцатилетняя Марго Базылюк с тремя Четверными, для меня, абсолютно потрясающая Фигуристка, смотреть на её катание настоящее удовольствие!
Все эти странные разговоры про Зрело-женское катание раздражают уже до не́льзя!
Для меня, сейчас, нету элемента красивее Четверного в исполнении Софьи Акатьевой!
*******
Повышение Возраста задумано только против Наших Фигуристок!
Я думаю, тут они сильно Ошиблись!

Если помните, были разговоры, что когда поднимем возраст, то Четверные станут прыгать Попозже!
Ну вот, приняли, Первая Тройка Одиннадцатилетних на Первенстве Москвы исполняла Четверные! А Марго, вместе с Элементами, исполнила 7 Четверных Подряд!
И это было самое крутое и красивое из всего!
Марго – Супер-Талант!
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Ir_rish
Ответ Леличек
Как будем отделять девочек от женщин?)) А Шотт зря кукарекает, она и среди нонешних женщин ничего не выиграет. Даже при отсутствии россиянок)
То есть сегодня она опасается 15-летнюю Акатьеву, а в свои 30 будет реально готова конкурировать с ней, 18-летней.
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Ostinato
"Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени". Не знаю как и в каком возрасте начинается подготовка детей в спорте в Германии, но в России с 3х лет. Неужели Шотт думает, что оттяну выход во взрослые кто-то даст юным спортсменам играть в детство? Они по ее мнению перестанут тренироваться и начнут заниматься обычной жизнью подростков? Нет, они все так же будут без детства, только теперь еще и без крупных соревнований.

Шотт думает, что медаль так может зацепить? Три ха ха. Щербаковой на олимпиаде было "правильные" нынче 17 лет, Трусовой столько же, Медведева там же. То есть ровно половина девушек, которых когда-либо ТШТ привозил на олимпиаду были нужного по современным правилам возраста и все они были с медалями. Убери 15 летнюю Загитову в детство и выиграла бы "зрелая" Медведева. Убираем Валиеву и вот вам Трусова и Щербакова. И к следующей олимпиаде уже будут готовы Петросян и Акатьева (дай Бог им здоровья) в правильном возрасте.
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гилберт
Ответ просто болельщица
Николь не хочет вспомнить во сколько лет она сама выиграла "сенсационно" чемпионат Германии? И сколько лет там было ее соперницам? Тогда ее ничего не смущало.
Наверное она не прыгала четверные, не было сверхнагрузок. Если уж остальные совсем мёртвые.
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UserFreud
Журналистка: — В интервью немецкому изданию ты вспоминала о прошлом чемпионате Европы и о том, что россиянки могли упасть и все равно оказаться в тройке.
Шотт: — Можно видеть, что в прошлом сезоне они были на более высоком уровне, чем все остальные. Да, они могли упасть и все равно быть в медалях. У европеек и других спортсменок не было возможности попасть на пьедестал, и они соревновались друг против друга. Это то, как это было и как, наверное, было бы сейчас, если бы россиянки соревновались на этом чемпионате.
Ж: — Но россиянки в этом году не участвуют, и многие другие девушки могут завоевать медали. Считаешь, это хорошо для фигурного катания?
Ш: — Я не хочу комментировать политическую сторону вопроса. Это ISU решает, кто будет участвовать, а кто нет. Мое дело — концентрироваться на себе и делать то, что я могу.

Как интервью российскому изданию, так формулировки как по волшебству стали более корректными :))
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Ir_rish
Ответ Kareglazaya
Шотт не стоит волноваться по поводу возрастного ценза, ее он не спасёт. Она проигрывает и 15-летней Акатьевой, и 26-летней Туктамышевой.
Отсутствие троих россиянок даст ей шанс вновь оказатья на лучшем в ее карьере 10м месте.
+15
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Додик Аксель
То, что для нас хорошо, то для немки Шот его знает...
+6
0
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Nassta
Главное что Алиса Лью их всех вполне устраивала
+9
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Леличек
Как будем отделять девочек от женщин?)) А Шотт зря кукарекает, она и среди нонешних женщин ничего не выиграет. Даже при отсутствии россиянок)
+9
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nina1212
Ответ waleri
ФК вчера и тем более позавчера это соовсем не одно и тоже. Все очень быстро меняется. Уже к 20 годам порхать надо льдом и конкурировать в постоянно усложняющихся элементах с теми кто помоложе становиться все проблематичнее, прежде всего, в силу физиологии. Конечно, можно участвовать в соревнованиях а`ля Елизавета, или бельгийка Луна, но это скорее для собственного удовольствия и на радость фанам. Подиум же в ближайшем будущем (если не вводить возрастной) неизменно будет за 15-16- летними (привет от Сони Акатьевой!), особенно когда девчушки начнут прыгать пятерной (четверные тоже казались фантастикой и начинали осваиваться с удочкой - Аня Щербакова не даст соврать).
так спорт, это всегда - проблематично
Почему вдруг стали вести разговоры, что спортсменам надо сделать выгодные условия?
Может тогда сделать чтобы только с одногодками соревновались , и только в одинаковом весе
Так и там обнаружится, что условия не равные
У кого то пубертат раньше, у кого то позже
+5
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N-fox
Дети должны оставаться детьми, тут Базылюк и ко улыбнулись)
+4
0
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Kareglazaya
Шотт не стоит волноваться по поводу возрастного ценза, ее он не спасёт. Она проигрывает и 15-летней Акатьевой, и 26-летней Туктамышевой.
+23
0
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Сейлем Сэйберхеген
А Изабо Левито сколько там лет?
+7
-1
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Tanzoli*
Ответ просто болельщица
Николь не хочет вспомнить во сколько лет она сама выиграла "сенсационно" чемпионат Германии? И сколько лет там было ее соперницам? Тогда ее ничего не смущало.
Надо бы этот результат аннулировать и отдать медальку тем, кто соревровался "честно", то есть не "в мальчуковом теле" 😎
+10
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waleri
Ответ nina1212
сколько там Изабо лет? Которая уже на пьедестале Или только российских спортсменок надо пнуть в очередной раз Всю жизнь 14-15 летние соревновались с 20-30 летними и никому не мешало
ФК вчера и тем более позавчера это соовсем не одно и тоже. Все очень быстро меняется. Уже к 20 годам порхать надо льдом и конкурировать в постоянно усложняющихся элементах с теми кто помоложе становиться все проблематичнее, прежде всего, в силу физиологии. Конечно, можно участвовать в соревнованиях а`ля Елизавета, или бельгийка Луна, но это скорее для собственного удовольствия и на радость фанам. Подиум же в ближайшем будущем (если не вводить возрастной) неизменно будет за 15-16- летними (привет от Сони Акатьевой!), особенно когда девчушки начнут прыгать пятерной (четверные тоже казались фантастикой и начинали осваиваться с удочкой - Аня Щербакова не даст соврать).
+1
-4
-3
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просто болельщица
Николь не хочет вспомнить во сколько лет она сама выиграла "сенсационно" чемпионат Германии? И сколько лет там было ее соперницам? Тогда ее ничего не смущало.
+23
0
+23
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Валерий Петров
Ответ Блинчик
Меньше болтовни, больше дела! Не подведи, Николь! Давай медаль назло Лайшеву и прочим.
Если повезёт в этот раз, то в десятку может пролезть
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King_bez_ice
Ответ nina1212
сколько там Изабо лет? Которая уже на пьедестале Или только российских спортсменок надо пнуть в очередной раз Всю жизнь 14-15 летние соревновались с 20-30 летними и никому не мешало
Ага, или Лью - 1 сезон во взрослых и ушла
+22
0
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Wiley Fox
И это правильно

Никаких защищённых лиц быть не должно
+3
-9
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