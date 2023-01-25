Николь Шотт: «Повышение возрастного ценза – это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени»

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала, как относится к повышению возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях.

— Я думаю, это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени. Но мне легко говорить, потому что я давным-давно превысила этот ценз.

— Но в России, к примеру, 15-летняя соревнуется с 26-летней . Что ты думаешь об этом?

— Да, так и есть — девочки соревнуются с женщинами. Я считаю, что должны быть юные фигуристки и женщины.

— Ты имеешь в виду отдельные соревнования для девочек и для женщин?

— Да, – сказала Шотт.