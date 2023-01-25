Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны больше, чем они нам»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Антон Сихарулидзе Спорт-Экспресс Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов. 

— В Финляндии начался чемпионат Европы, в марте в Японии пройдет первенство мира. Смотреть планируете?

— Обязательно! Это не только интересно, но и познавательно. Надо быть в курсе — что делают конкуренты, как катаются... Ведь рано или поздно санкции отменят, и мы вернемся на международные турниры.

— Полагаете, этот день уже не за горами?

— Просто надеюсь, что в ближайшее время разум восторжествует. Да и вообще мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам.

— Наши девушки и пары в Финляндии и Японии бились бы за золото. А мужчины и танцоры?

— Чтобы в этих дисциплинах на чемпионате мира бороться за призовые места, надо еще подтянуть уровень катания.

Парням необходимо добавить четверные прыжки, в танцах программы тоже должны быть сложнее и интереснее. А вот на Европе и те и другие точно претендовали бы на медали, – сказал Сихарулидзе. 

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26 комментариев

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juliamart
Ответ Александр Шульгин
Сдесь большая политика и решается мироустройство на ближайшее 50 лет минимум. Спорт и спортсмены в этом даже не на 1000 месте
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Шубная моль
Ответ EmperorNazer
Это не так, очевидно. Без доступа к международке спорт просто перестанет развиваться, а затем начнет деградировать. Какие бы альтернативы не придумывала федерация, ничто не сможет мотивировать спортсменов так, как выступления на Олимпиаде, ЧМ и ЧЕ. А мотивация - это главный ключ к прогрессу любого спортсмена. Уже сейчас танцы в России в полном развале. Остальные виды, конечно, продержатся дольше, но и на них это рано или поздно начнет сказываться. Впрочем, нельзя сказать, что мировому ФК мы совсем не нужны. Нужны, и прошедший недавно при едва заполненных трибунах финал Гран-при это доказывает. Причем три года назад он проводился на той же арене, и на той же ПП девочек она была забита под завязку и взрывалась аплодисментами после каждого исполненного ТЩК ультра-си.
В исушной трансляции ЧЕ обсуждали, что цены на билеты взлетели. Это тоже может быть одной из причин пустых трибун
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Т.Л.
Ответ Генаха Орлов
Глупость полная! Ни одна страна не может быть более важна чем остальные 200+) В принципе мировое фигурное катание без РФ вернулось примерно в 2015-2016 год. И то только в женском, где благодаря Тутберидзе целая россыпь девушек запрыгала четверные. Если Тутберидзе уедет тренировать заграницу, иностранных спортсменов, то про отсутствие сборной РФ забудут еще быстрее. В целом для мирового ФК никакой катастрофы не случилось. А для любителей старого доброго женского женственного ФК без постоянных заходов на четверной, так вообще плюсы одни. Для Российского же ФК это катастрофа. Деградирует оно очень быстро и без мотивации международных турниров, уже года через 2-3 будет даже в РФ никому не нужно. Только если в качестве альтернативы Ледниковому периоду)
Мировое фигурное катание без наших фигуристов - это убожество! За исключением может быть только мужского катания.
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Т.Л.
Ответ Gemma157
За все это время ни один иностранный спортсмен, тренер или спортивный чиновник не сказал, что им без наших фигуристов плохо. И только наши регулярно твердят, что мировое ФК страдает без наших фигуристов
Иностранным спортсменам конечно не плохо, что у них доступ к медалям и более высоким местам открылся, но для самого вида спорта отсутствие наших фигуристов - это конечно плохо, так как зрелищность сильно страдает без них.
+1
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Gemma157
За все это время ни один иностранный спортсмен, тренер или спортивный чиновник не сказал, что им без наших фигуристов плохо. И только наши регулярно твердят, что мировое ФК страдает без наших фигуристов
+3
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Александр Шульгин
Ответ EmperorNazer
Это не так, очевидно. Без доступа к международке спорт просто перестанет развиваться, а затем начнет деградировать. Какие бы альтернативы не придумывала федерация, ничто не сможет мотивировать спортсменов так, как выступления на Олимпиаде, ЧМ и ЧЕ. А мотивация - это главный ключ к прогрессу любого спортсмена. Уже сейчас танцы в России в полном развале. Остальные виды, конечно, продержатся дольше, но и на них это рано или поздно начнет сказываться. Впрочем, нельзя сказать, что мировому ФК мы совсем не нужны. Нужны, и прошедший недавно при едва заполненных трибунах финал Гран-при это доказывает. Причем три года назад он проводился на той же арене, и на той же ПП девочек она была забита под завязку и взрывалась аплодисментами после каждого исполненного ТЩК ультра-си.
Это все факт смотря как все устроить. Когда Советский Союз приехал на свою первую олимпиаду было очень много побед уровень был мировой
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Александр Шульгин
Сдесь большая политика и решается мироустройство на ближайшее 50 лет минимум. Спорт и спортсмены в этом даже не на 1000 месте
+2
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Wiley Fox
Одно слово - Антон
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Анна Беляева
Ответ imaxim
Да ты что, Антон?) Представь, что спортсмены ещё пару лет будут без стартов сидеть) тогда что? Правильно, возрастные закончат, а юниоры не будут прогрессировать, потому что начнут вариться в собственном соку. Посмотрите на лёгкую атлетику. Тоже самое будет и в остальных видах, возможно темп пойдёт чуть медленнее Танцы в принципе, кстати, уже все. Думаю после возвращения минимум два цикла будем без медалей на ГС
не будет. Легкую атлетику просто бросили, не поддержав никак, когда вознили санкции. А ФК явно всеми силами стимулируют. Так что все будет совсем иначе.
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olvl
Такое ощущение, что санкции всегда будут только вводить. Они сыплются как из рога изобилия - уследить невозможно. Я, правда, и не слежу, но не помню, чтобы их отменяли.
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Додик Аксель
Не всегда разум возобладает и торжествует, к сожалению. Скорей побудят к принятию для нас положительного решения финансовые, экономические и спортивные причины. Только когда это произойдёт ?...
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Lapo Elkann
Это теперь так , а без межд. стартов уровень будет сильно падать.
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Anatiana
Обожаю Сихарулидзе. Настоящий мужик
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Dina2
Всё относительно. Зато ТАТ с интересом ждёт ЧЕ.
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Sne$hinka
Ответ imaxim
Да ты что, Антон?) Представь, что спортсмены ещё пару лет будут без стартов сидеть) тогда что? Правильно, возрастные закончат, а юниоры не будут прогрессировать, потому что начнут вариться в собственном соку. Посмотрите на лёгкую атлетику. Тоже самое будет и в остальных видах, возможно темп пойдёт чуть медленнее Танцы в принципе, кстати, уже все. Думаю после возвращения минимум два цикла будем без медалей на ГС
ФК один из флагманских видов спорта в России, где в 50% дисциплин полное доминирование. Нельзя ФК сравнивать с ЛА, которая уже 7 лет на дне с редкими всплесками в лице отдельных спортсменов. Да и до этого не сказать, чтобы где-то было доминирование. Прыжки в высоту если только. Но там и сейчас не всё потеряно.
ФК еще может держаться на плаву внутри страны пару лет точно на очень высоком уровне.

Где Сихарулидзе не прав? Болелы ходят на трибуны и заряжаются мотивацией от лучших, а не лучших из худших. А уровень в ЖО и парах в мире виден невооружённым взглядом.
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Генаха Орлов
Глупость полная! Ни одна страна не может быть более важна чем остальные 200+)
В принципе мировое фигурное катание без РФ вернулось примерно в 2015-2016 год. И то только в женском, где благодаря Тутберидзе целая россыпь девушек запрыгала четверные. Если Тутберидзе уедет тренировать заграницу, иностранных спортсменов, то про отсутствие сборной РФ забудут еще быстрее.
В целом для мирового ФК никакой катастрофы не случилось. А для любителей старого доброго женского женственного ФК без постоянных заходов на четверной, так вообще плюсы одни.
Для Российского же ФК это катастрофа. Деградирует оно очень быстро и без мотивации международных турниров, уже года через 2-3 будет даже в РФ никому не нужно. Только если в качестве альтернативы Ледниковому периоду)
+10
-5
+5
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Frost30
Все почему то возмущаются следствиями, а не причиной.
+14
-2
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EmperorNazer
Это не так, очевидно. Без доступа к международке спорт просто перестанет развиваться, а затем начнет деградировать. Какие бы альтернативы не придумывала федерация, ничто не сможет мотивировать спортсменов так, как выступления на Олимпиаде, ЧМ и ЧЕ. А мотивация - это главный ключ к прогрессу любого спортсмена. Уже сейчас танцы в России в полном развале. Остальные виды, конечно, продержатся дольше, но и на них это рано или поздно начнет сказываться.
Впрочем, нельзя сказать, что мировому ФК мы совсем не нужны. Нужны, и прошедший недавно при едва заполненных трибунах финал Гран-при это доказывает. Причем три года назад он проводился на той же арене, и на той же ПП девочек она была забита под завязку и взрывалась аплодисментами после каждого исполненного ТЩК ультра-си.
+5
-1
+4
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Lilia Sadykova
Ответ oldparakhod
Как то с большим удовольствием, судя по интервью, без нас обходятся. Некоторые уже великими себя считать начинают.
Да там половина спортсменов молиться будут, чтоб как можно дольше русских не было на соревнованиях. А то достали их уже эти девочки с четверными и тройными акселями, то ли дело сейчас косо-криво недокрученно, за то зреложенское;)
+5
-6
-1
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Lilia Sadykova
Ой ну конечно, именно поэтому они в очередной раз повернулись к нам пятой точкой и отказали в участии в международных турнирах. Мы им так нужны, что ЧЕ наши спортсмены смотрят по телеку.
+5
0
+5
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Nassta
Ответ imaxim
Да ты что, Антон?) Представь, что спортсмены ещё пару лет будут без стартов сидеть) тогда что? Правильно, возрастные закончат, а юниоры не будут прогрессировать, потому что начнут вариться в собственном соку. Посмотрите на лёгкую атлетику. Тоже самое будет и в остальных видах, возможно темп пойдёт чуть медленнее Танцы в принципе, кстати, уже все. Думаю после возвращения минимум два цикла будем без медалей на ГС
С таким финансированием никто не закончит, чего бы не сидеть на кормушке? В лёгкой атлетике было такое количество шоу-турниров и призовых?
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Девушка Безимени
Лоб не разбейте в молитвах
+6
-5
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LoRa
Антон, ну что-то никто особенно без нас и не плачет, медалям радуются)
+23
-2
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oldparakhod
Как то с большим удовольствием, судя по интервью, без нас обходятся. Некоторые уже великими себя считать начинают.
+15
-2
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ретроградный меркурий
И снова попытка хорошей мины при плохой игре
+21
-2
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