Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны больше, чем они нам»
Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
— В Финляндии начался чемпионат Европы, в марте в Японии пройдет первенство мира. Смотреть планируете?
— Обязательно! Это не только интересно, но и познавательно. Надо быть в курсе — что делают конкуренты, как катаются... Ведь рано или поздно санкции отменят, и мы вернемся на международные турниры.
— Полагаете, этот день уже не за горами?
— Просто надеюсь, что в ближайшее время разум восторжествует. Да и вообще мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам.
— Наши девушки и пары в Финляндии и Японии бились бы за золото. А мужчины и танцоры?
— Чтобы в этих дисциплинах на чемпионате мира бороться за призовые места, надо еще подтянуть уровень катания.
Парням необходимо добавить четверные прыжки, в танцах программы тоже должны быть сложнее и интереснее. А вот на Европе и те и другие точно претендовали бы на медали, – сказал Сихарулидзе.
ФК еще может держаться на плаву внутри страны пару лет точно на очень высоком уровне.
Где Сихарулидзе не прав? Болелы ходят на трибуны и заряжаются мотивацией от лучших, а не лучших из худших. А уровень в ЖО и парах в мире виден невооружённым взглядом.
В принципе мировое фигурное катание без РФ вернулось примерно в 2015-2016 год. И то только в женском, где благодаря Тутберидзе целая россыпь девушек запрыгала четверные. Если Тутберидзе уедет тренировать заграницу, иностранных спортсменов, то про отсутствие сборной РФ забудут еще быстрее.
В целом для мирового ФК никакой катастрофы не случилось. А для любителей старого доброго женского женственного ФК без постоянных заходов на четверной, так вообще плюсы одни.
Для Российского же ФК это катастрофа. Деградирует оно очень быстро и без мотивации международных турниров, уже года через 2-3 будет даже в РФ никому не нужно. Только если в качестве альтернативы Ледниковому периоду)
Впрочем, нельзя сказать, что мировому ФК мы совсем не нужны. Нужны, и прошедший недавно при едва заполненных трибунах финал Гран-при это доказывает. Причем три года назад он проводился на той же арене, и на той же ПП девочек она была забита под завязку и взрывалась аплодисментами после каждого исполненного ТЩК ультра-си.