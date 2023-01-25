Тарасова о чемпионате Европы: «Без российских фигуристов турнир будет неинтересным. Мы бы все виды выиграли»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат Европы будет неинтересным без россиян.
«Посмотрю чемпионат Европы, но что там смотреть – там особо никого нет. Без российских фигуристов интерес к турниру не упадет, но он будет неинтересным», – сказала Тарасова.
– Как Вы думаете, если бы российские фигуристы приняли участие в чемпионате Европы, они бы выиграли во всех видах программ?
– За рыбу – деньги. Вы знаете, это невозможно. Одно и то же спрашивают журналисты. Ну конечно, мы бы выигрывали! Мы бы выигрывали в женщинах, мы бы выигрывали в парах, мы бы выигрывали в танцах. Мы бы все виды выиграли, – цитирует Тарасову «Спорт день за днем».
Чемпионат Европы стартовал сегодня в финском Эспоо.
Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Соревнования будут интересными и без участия россиян»
Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца
То,что Никита расстроился из-за "уплывшего" золота командника,не значит,что они 100% остались бы в спорте.
У нас есть штатная клоунесса на первом канале - достаточно. Не гоже стебаться над пожилым человеком.
----
Три раза прочитала. Ничего не поняла.
Ни кто не следит, что уже была статья по этому?
Я лично поздравляю и желаю здоровья