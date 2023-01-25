Тарасова о чемпионате Европы: «Без российских фигуристов турнир будет неинтересным. Мы бы все виды выиграли»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат Европы будет неинтересным без россиян.

«Посмотрю чемпионат Европы, но что там смотреть – там особо никого нет. Без российских фигуристов интерес к турниру не упадет, но он будет неинтересным», – сказала Тарасова.

– Как Вы думаете, если бы российские фигуристы приняли участие в чемпионате Европы, они бы выиграли во всех видах программ?

– За рыбу – деньги. Вы знаете, это невозможно. Одно и то же спрашивают журналисты. Ну конечно, мы бы выигрывали! Мы бы выигрывали в женщинах, мы бы выигрывали в парах, мы бы выигрывали в танцах. Мы бы все виды выиграли, – цитирует Тарасову «Спорт день за днем».

Чемпионат Европы стартовал сегодня в финском Эспоо.

Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Соревнования будут интересными и без участия россиян»

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70 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ Дудабот Уно
Кацалаповы не ушли бы, если бы не. Так что, выиграли бы.
Ой, а оно им надо? Чтобы выступить на ЧЕ, нужно в сезоне держать себя в тонусе - выступать, соревноваться, накатывать программы. При это лишиться огромного куска заработка на шоу. И все это ради второсортной медали ЧЕ? У Никиты и так медалей хватает.
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grey9610212
У нас сильная сборная... и победы были бы ... и полные пьедесталы... И Синицына с мужем, и Степанова с Букиным...это конкурентно способные спортсмены...Жаль Европу....победить в ЧЕ с Россией, это шаг вперёд... без России - назад
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lammi
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Не даже интересно. Грядет великая битва между Николь Шотт и Эвой Киибус
Ее имя Эва-Лотта.
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juliamart
У парней была бы интересная борьба всё таки, при участии наших. С парами понятно, все три медали российские. А вот у девочек тоже была бы борьба в нынешних реалиях. Возрастная планка то поднята. Туктамышева против Хендрикс, вот что мне точно не интересно смотреть!
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22somebody22
Ответ Дудабот Уно
Кацалаповы не ушли бы, если бы не. Так что, выиграли бы.
Синицина/Кацалапов с вероятностью в 99,9% показали свой "потолок" на Олимпиаде.Очень маловероятно,что они остались бы ещё на 4 года,даже если бы не началась СВО с последующим отстранением наших спортсменов.
То,что Никита расстроился из-за "уплывшего" золота командника,не значит,что они 100% остались бы в спорте.
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lammi
Ответ Дудабот Уно
Кацалаповы не ушли бы, если бы не. Так что, выиграли бы.
Ушли бы. Спина Никиты еле ОИ-сезон докатала и то боялись, что в любой момент окончательно поломается.
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Heopsa
Ответ Анастасия Внукова
как падающая Худа обыграет Гиньяр и Фабри? Или срочно дочь выпишут из штатов?
ХБ поставят новый танец, сразу лежа.
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Дудабот Уно
Ответ ретроградный меркурий
ТАТ зарывается - танцы мы бы точно не выиграли. Да и мужскую одиночку, глядя на наших мальчиков, тоже не уверен. У парней в Европе есть серьезная для них конкуренция.
Кацалаповы не ушли бы, если бы не. Так что, выиграли бы.
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22somebody22
Ответ russalka
Заруба Валиевой, Туктамышевой и Муравьёвой за титул ЧЕ - вот что было бы интересно, если бы не ...
Никто Валиеву бы не пустил на ЧЕ с открытым допинг-делом,не путайте с нашими шоу-соревнованиями.
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ретроградный меркурий
ТАТ зарывается - танцы мы бы точно не выиграли. Да и мужскую одиночку, глядя на наших мальчиков, тоже не уверен. У парней в Европе есть серьезная для них конкуренция.
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Vasily Ivanov
Выиграли бы , вполне вероятно ...ну а на ближайшие годы можете выигрывать КПК и Мордовские узоры....
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Тимур Муратов
Ответ Валерий Петров
Старческий маразм, можно понять и простить
Это у него с Олимпиады в Ванкувере уже тянется. Совсем крыша поехала
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Девушка Безимени
То интересно, то неинтересно. Вы уж определитесь
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Anatiana
Пожалуйста, оставьте Тарасову в покое. Не смешно это уже всё.
У нас есть штатная клоунесса на первом канале - достаточно. Не гоже стебаться над пожилым человеком.
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Зоя Кудряшова
Она тогда еще не знала, что там и наши засветяться. Правда, непонятно в качестве кого? Кто работает на чужой флаг и гимн?
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Shveddka
Деменция,как она есть.
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Anatiana
"Без российских фигуристов интерес к турниру не упадет, но он будет неинтересным», – сказала Тарасова."
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Три раза прочитала. Ничего не поняла.
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Wiley Fox
Бабка в себя пришла
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Зоя Кудряшова
Сидя в кресле ТАТ все повыигрывала. И зачем нам каждый день втюхивают ее. В России, что бывших тренеров нет, или они ничего не понимают .?
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Зоя Кудряшова
Ответ juliamart
Спортс решил поприкалываться над стареющей женщиной? не хорошо...Понятно, что она в последнее время много всего разного спорного говорит. Возраст уже... Не смешно.
Зачем нам мнение всех стареющих женщин?
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Lina Skylark
Так в том-то и интерес, интрига появилась х))
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Философия
Весело, одно и то же интервью, оказывается можно показать как угодно. То смотрим, то не смотрим, то рыбу заворачиваем...
Ни кто не следит, что уже была статья по этому?
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Irina037
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Иногда бывает я приму таблетки и лучше начинаю соображать
Хватит наезжать,лучше сегодня бы поздравили ее с Татьяниным днём.
Я лично поздравляю и желаю здоровья
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verb
Ответ Анастасия Внукова
как падающая Худа обыграет Гиньяр и Фабри? Или срочно дочь выпишут из штатов?
Грассля забыли. Эталон техники и линий, понимать надо. 😄
+5
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Лиза Пермякова
Склероз он такой. Впрочем она всегда была такой, где теплее туда и дует. Продажная
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