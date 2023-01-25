Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Соревнования будут интересными и без участия россиян»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы, который стартует сегодня в финском Эспоо.

«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа.

Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова.

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