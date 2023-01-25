Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Соревнования будут интересными и без участия россиян»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы, который стартует сегодня в финском Эспоо.

«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа.

Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова.

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39 комментариев

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sergey-984
Перестали бы уже хайповать на цитатах Татьяны Анатольевны. Неэтично это и непорядочно. Уже во время комментирования на КПК видны были изменения в поведении. Смеяться можно над глупостью, над пьяным бредом и т. п. Но не над болезнью. Притом заслуженного и уважаемого человека. Давайте лучше промолчим и пожелаем ТАТ здоровья.
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И это все о нем
Интересно в 13-00 ТАТ высказалась ,что ЧЕ будет интересно посмотреть и он будет интересным и без участия россиян ,уже в 15-32 мнение ТАТ резко изменилось ,оказывается ЧЕ будет неинтересным без россиян и мы победили бы во всех видах ,если бы нас допустили ,это вообще как понимать переобувание в столь короткий отрезок,это что то .Хотя мне кажется ,что без Лакерника побеждать будет сложнее.
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Kaj
Ответ Vasily Ivanov
Выпишите Анатольевне 5 лет за дискредитацию ......
Незя, защищённое лицо, по возрасту. Что стар что млад)
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Kaj
Ответ Wiley Fox
Недавно смотреть отказывалась, кляла русофобов, удаливших России из спорта Теперь будет Видимо, у неё с Димоном Медведевым одни таблетки озверина, но запасы у Медведева безграничны, а у бабы Тани закончилось Или влияние Татьяниного дня. А завтра привычная Тарасова вернётся
Смех и грех.
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Anatiana
Ответ russalka
Только что на КПК говорила другое...
Ну забыла бабушка. Бывает
+2
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+2
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andrej shabanov
интересны????? В ЧЁМ??""
среди пар мы лишились ЧЕТЫРЕХ СИЛЬНЫХ ПАР!
Лишились главных фаворитов!
+3
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Natalia Solomakha
Ответ Галина Александрова
Быстро ТАТ переобулась в @мерик@нские ботинки, после Кубка прошли все двое суток, там говорила сооовсем другое.
В зимние сапоги, за которыми ездила в Америку летом с робкой надеждой остаться там нянькой при Дэвисах, но не срослось...
+3
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Natalia Solomakha
У Тарасовой ответы на один и тот же вопрос варьируются, видимо, в зависимости от того, приняла ли она красную или синюю таблетку сегодня.
+13
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+12
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Анастасия Внукова
Ответ KMR
Что это ее так? То не интересно было всё,а тут интересно...
спец по переобуванию
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Vladimir Arutin
Прочитайте пожалуста ответТарасовой на Спорт24 .Там она говорит, что чемпионат Европы будет неинтересный и без россиян потеряет в зрелищности .Где реальный ответ Тарасовой ?
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russalka
Только что на КПК говорила другое...
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Надумочка
Ответ Этери горячая
Надеюсь, Луна не получит золото. Она не хороший человек. Может быть, кто-то из девушек, родившихся в России, получит золото. Я, конечно, поддержу Мориса и Даниэля.
Боюсь, что Луне нужно для этого упасть раза 3(.
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Надумочка
Ответ expertmer2020
Смотрящая. Как критиковать, если не смотрел - никак. А так руки развязаны.
Можно даже не смотреть, главное, сказать, что смотрел))
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expertmer2020
Смотрящая.

Как критиковать, если не смотрел - никак.

А так руки развязаны.
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expertmer2020
Тут всё ясно - чистая политика.

После ЧЕ она скажет:

- Без наших было тускло и не интересною
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Галина Александрова
Быстро ТАТ переобулась в @мерик@нские ботинки, после Кубка прошли все двое суток, там говорила сооовсем другое.
+6
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expertmer2020
Всё смешалось в доме фигурного катания.
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vika27
Чемпионат Европы и с нашими и с Пападакис-Сизероном не особо интересным был, а сейчас и смотреть не на кого.
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Delirium
Ответ Shtirly
Так-так-так.. И кто же научил Татьяну Анатольну пользоваться VPN? Или таки реклама okko?)))
Зачем VPN, если официально показывают?
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Delirium
Ответ Wiley Fox
Недавно смотреть отказывалась, кляла русофобов, удаливших России из спорта Теперь будет Видимо, у неё с Димоном Медведевым одни таблетки озверина, но запасы у Медведева безграничны, а у бабы Тани закончилось Или влияние Татьяниного дня. А завтра привычная Тарасова вернётся
Зачем врать то? Тарасова и ЧМ смотрела, и ЧЕ будет. Никогда она не отказывалась их смотреть. Так что свои таблеточки проверьте.
+15
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+13
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закрыт по беспределу
Местами
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Этери горячая
Надеюсь, Луна не получит золото. Она не хороший человек. Может быть, кто-то из девушек, родившихся в России, получит золото.

Я, конечно, поддержу Мориса и Даниэля.
+8
-9
-1
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Nowhere_Girl
Ответ Лека-Лека
Там кроме мальчиков смотреть нечего. Девочки и пары - вообще прошлый век.
У девочек Хендрикс, если соберётся, и Губанова хорошо катит
+6
-5
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Nowhere_Girl
Ответ KMR
Что это ее так? То не интересно было всё,а тут интересно...
Д - дипломатия 😁
+3
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Nowhere_Girl
Ответ Shtirly
Так-так-так.. И кто же научил Татьяну Анатольну пользоваться VPN? Или таки реклама okko?)))
Ахаха!
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-1
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