Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Соревнования будут интересными и без участия россиян»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы, который стартует сегодня в финском Эспоо.
«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа.
Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова.
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среди пар мы лишились ЧЕТЫРЕХ СИЛЬНЫХ ПАР!
Лишились главных фаворитов!
Как критиковать, если не смотрел - никак.
А так руки развязаны.
После ЧЕ она скажет:
- Без наших было тускло и не интересною
Я, конечно, поддержу Мориса и Даниэля.