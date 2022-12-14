Траньков об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».
«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», – сказал Траньков.
Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»
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