Траньков об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Я не вижу в этом каких-то проблем. Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже», – сказал Траньков.

Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»