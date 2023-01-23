Траньков о Кубке Первого канала: «Связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о составах команд на Кубке Первого канала.

Команда «Красная машина» (капитан – Алина Загитова) выиграла турнир третий год подряд, опередив команду «Нас не догонят» (капитан – Камила Валиева).

«Третий раз проводится Кубок Первого канала. Он становится уже почти традиционным. Как минимум хотелось бы сохранить этот турнир. Стоит ли его проводить чаще? У фигуристов довольно плотный график, даже с учетом отсутствия международных стартов, поэтому, мне кажется, что невозможно проводить этот турнир чаще.

канала – это праздник спорта. Я думаю, это уникальный турнир с элементами шоу. Мне понравились все три розыгрыша турнира. Он с каждым годом совершенствуется. Есть отличия, и они в лучшую сторону.

Были ли равные составы у команд? Прежде всего внесло коррективы отсутствие танцевальных дуэтов, потому что в танцах на льду у нас нет равных пар сейчас. У них так какая-то катавасия происходила в межсезонье и во время сезона: расставались, сходились. Это все отразилось на общем уровне танцев на льду в России. В этом году некого было равноценно расставить.

Ну, и парное катание тоже надо отметить. У нас четвертая пара сейчас [Ясмина Кадырова/Валерий Колесов] – молодые ребята, которые только подтягиваются. Практически семнадцать баллов...

Может быть, где-то «синим» не повезло, что молодые пары попали к нам, но, с другой стороны, им тоже надо набираться опыта. Здесь смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы оставаться командой. На Олимпиаде тоже есть командный турнир, и это своего рода репетиция, чтобы ребята знали, что такое командная борьба, как нести ответственность за команду.

У кого-то это получилось в большей степени, у кого-то – в меньшей. Сказалась обычная готовность фигуристов. Я думаю, что от года в год ребята будут все серьезнее готовиться к этому турниру. Я связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей», – сказал Траньков.

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