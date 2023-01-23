Траньков о Кубке Первого канала: «Связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о составах команд на Кубке Первого канала.
Команда «Красная машина» (капитан – Алина Загитова) выиграла турнир третий год подряд, опередив команду «Нас не догонят» (капитан – Камила Валиева).
«Третий раз проводится Кубок Первого канала. Он становится уже почти традиционным. Как минимум хотелось бы сохранить этот турнир. Стоит ли его проводить чаще? У фигуристов довольно плотный график, даже с учетом отсутствия международных стартов, поэтому, мне кажется, что невозможно проводить этот турнир чаще.
Кубок Первого канала – это праздник спорта. Я думаю, это уникальный турнир с элементами шоу. Мне понравились все три розыгрыша турнира. Он с каждым годом совершенствуется. Есть отличия, и они в лучшую сторону.
Были ли равные составы у команд? Прежде всего внесло коррективы отсутствие танцевальных дуэтов, потому что в танцах на льду у нас нет равных пар сейчас. У них так какая-то катавасия происходила в межсезонье и во время сезона: расставались, сходились. Это все отразилось на общем уровне танцев на льду в России. В этом году некого было равноценно расставить.
Ну, и парное катание тоже надо отметить. У нас четвертая пара сейчас [Ясмина Кадырова/Валерий Колесов] – молодые ребята, которые только подтягиваются. Практически семнадцать баллов...
Может быть, где-то «синим» не повезло, что молодые пары попали к нам, но, с другой стороны, им тоже надо набираться опыта. Здесь смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы оставаться командой. На Олимпиаде тоже есть командный турнир, и это своего рода репетиция, чтобы ребята знали, что такое командная борьба, как нести ответственность за команду.
У кого-то это получилось в большей степени, у кого-то – в меньшей. Сказалась обычная готовность фигуристов. Я думаю, что от года в год ребята будут все серьезнее готовиться к этому турниру. Я связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей», – сказал Траньков.
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Члены команды, капитан должны были настоять на + баллов выполненной Зининой до падения.
А Камила, как Капитан, не должна была соглашаться с отьемом баллов КМ.
БУМЕРАНГ. для фейр-плэй.
превосходства км на 69 баллов.
Простые зрители на трибунах болели и за белых, и за красных. Им эта вся фанатская история по барабану.
На видео с фан камов это хорошо видно.
Ну, а 1 канал, свою картинку делал: где надо звук прибавляли, а где не надо - приглушали, Ками больше показывали во время выступления участников, Алину, иногда, только в повторе ну и т.д.
Трибуны это единственое почему выводы делать можно. Все остальное имитируется а живые зрители и их реакции нет.
Отнять. Уровнять.
Самих спортсменов синих это сильно унизило в душе.
Они хотят честной борьбы.
Возможно даже, что они обе после этого возобновили бы спортивную карьеру...
Понятия не имею что они там со Стасиком думают, но Щ вспоминать начала, что каток существует не только для сэлфи. Может катарский позор так повлиял.
И это, с Загитовой тоже не всё гладко было. Я слышала, она не очень-то хотела быть капитаном ещё на этапе планирования М или Щ будет в соперниках. Так что, допускаю, что если бы не песенное соло в исполнении Щ, то З никаким капитаном бы не была.
Они хотели честной борьбы.
Фейр-плэй не честный не для их честных и нежных сердец.
Внутренний протест с таким Траньковски фейр-плэй и привели к поражению синих.
Интересно, Вы думали, когда писали этот комментарий или просто новая методичка подоспела?
Но Загитовой респект что она не стала за своё бабло себе типо фанатские веники покупать как Щ а потратила на еду для команды.👍