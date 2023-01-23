Траньков о Кубке Первого канала: «Связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду пары Валерий Колесов Ясмина Кадырова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о составах команд на Кубке Первого канала.

Команда «Красная машина» (капитан – Алина Загитова) выиграла турнир третий год подряд, опередив команду «Нас не догонят» (капитан – Камила Валиева).

«Третий раз проводится Кубок Первого канала. Он становится уже почти традиционным. Как минимум хотелось бы сохранить этот турнир. Стоит ли его проводить чаще? У фигуристов довольно плотный график, даже с учетом отсутствия международных стартов, поэтому, мне кажется, что невозможно проводить этот турнир чаще.

Кубок Первого канала – это праздник спорта. Я думаю, это уникальный турнир с элементами шоу. Мне понравились все три розыгрыша турнира. Он с каждым годом совершенствуется. Есть отличия, и они в лучшую сторону.

Были ли равные составы у команд? Прежде всего внесло коррективы отсутствие танцевальных дуэтов, потому что в танцах на льду у нас нет равных пар сейчас. У них так какая-то катавасия происходила в межсезонье и во время сезона: расставались, сходились. Это все отразилось на общем уровне танцев на льду в России. В этом году некого было равноценно расставить.

Ну, и парное катание тоже надо отметить. У нас четвертая пара сейчас [Ясмина Кадырова/Валерий Колесов] – молодые ребята, которые только подтягиваются. Практически семнадцать баллов...

Может быть, где-то «синим» не повезло, что молодые пары попали к нам, но, с другой стороны, им тоже надо набираться опыта. Здесь смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы оставаться командой. На Олимпиаде тоже есть командный турнир, и это своего рода репетиция, чтобы ребята знали, что такое командная борьба, как нести ответственность за команду.

У кого-то это получилось в большей степени, у кого-то – в меньшей. Сказалась обычная готовность фигуристов. Я думаю, что от года в год ребята будут все серьезнее готовиться к этому турниру. Я связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей», – сказал Траньков.

Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

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241 комментарий

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Rums67
Команда синих проиграли в тот момент, когда приняли унизительный для них фейр-плэй, предложенный оргштабом.(Траньков)?
Члены команды, капитан должны были настоять на + баллов выполненной Зининой до падения.
А Камила, как Капитан, не должна была соглашаться с отьемом баллов КМ.
БУМЕРАНГ. для фейр-плэй.
превосходства км на 69 баллов.
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Nautimus
Ответ Lotte Fischbach
Смотря что считать не везением. Трибуны в этот раз гораздо > болели за белых.;) В 1м сезоне 1но значно за красных. Во 2м уже 50ти 50ти. А теперь тренд переменился. Делайте выводы.
Это не трубуны болели больше за белых, а Фан сектор орал - человек 20. Они теперь орут за тех, кто платит.

Простые зрители на трибунах болели и за белых, и за красных. Им эта вся фанатская история по барабану.
На видео с фан камов это хорошо видно.

Ну, а 1 канал, свою картинку делал: где надо звук прибавляли, а где не надо - приглушали, Ками больше показывали во время выступления участников, Алину, иногда, только в повторе ну и т.д.
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Lotte Fischbach
Ответ Татьяна М.
И зачем такое писать-и цветы были для Алины, и не один букет, или надо было вынести , как Камиле, когда снимали Хрусталева и Женю, чтоб в кадр попасть с голубым букетом? И база ее никуда не делась,просто узнали многие поздно и не смогли приехать.А как бы вам хотелось, чтоб эта фанбаза исчезла совсем! Но к вашей фигуристке Алинина база не переметнется точно
Упаси господи мою фигуристку от загитовских кирпичей.🤦‍♂️ У ней итак стадионы аплодирующие она нежалуется.
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Lotte Fischbach
Ответ Ветерок1
Я вам и объясняю, чем это вызвано. Судить о чём-то по крикам на трибунах, и делать из этого какие-то глубокомысленные выводы, не стоит.
Еслип все было так просто как вы пишите. Надавил на жалость надул людям в уши и стал звездой и все народной любимицей с кучей фанатов. Многие пытались но не работает.🤷‍♂️
Трибуны это единственое почему выводы делать можно. Все остальное имитируется а живые зрители и их реакции нет.
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Rums67
Ответ просто болельщица
А может, третье поражение синих связано с тем, что Траньков тот еще талисман.)
Траньков любит фейр-плэй.
Отнять. Уровнять.
Самих спортсменов синих это сильно унизило в душе.
Они хотят честной борьбы.
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Rums67
Ответ Lotte Fischbach
Смотря что считать не везением. Трибуны в этот раз гораздо > болели за белых.;) В 1м сезоне 1но значно за красных. Во 2м уже 50ти 50ти. А теперь тренд переменился. Делайте выводы.
Очень поздно объявили что там на КПК Алина будет капитаном.
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Gala Shevno
Ответ Татьяна М.
И зачем такое писать-и цветы были для Алины, и не один букет, или надо было вынести , как Камиле, когда снимали Хрусталева и Женю, чтоб в кадр попасть с голубым букетом? И база ее никуда не делась,просто узнали многие поздно и не смогли приехать.А как бы вам хотелось, чтоб эта фанбаза исчезла совсем! Но к вашей фигуристке Алинина база не переметнется точно
Если бы Туктамышева была в команде у Алины мы бы услышали совсем другое от Lotte)))
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Татьяна Моисеева
Ответ fillette
Это когда тянут шар первыми и не тот шар? Думаете, нецветочку заплатили?;))
Там оба шара изначально были не теми, какой не выбери, всё было продумано заранее...
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Татьяна Моисеева
Ответ Askorbinka
Даже не сомневайтесь, рейтинги взлетят до небес!
Почему вы думаете, что я сомневаюсь? Я как раз и пишу, что все рейтинги зашкалят! Ибо такая фишка привлекла бы к данному шоу гораздо бОльшую аудиторию, чем даже сейчас.
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Татьяна Моисеева
Ответ fillette
Вот тут с вами трудно не согласиться - каждое выступление Алины привлекает внимание и вызывает обсуждение и поклонников и хейтеров. Если бы добавили по одному фигуристу, закончившему карьеру, как в Японии делают, интерес бы точно был. Тем более, Алина сейчас в отличной форме ).
Мне лично тоже было бы очень интересно посмотреть на их противостояние на льду. И таких, как мы с вами, уверена, будет большинство!
Возможно даже, что они обе после этого возобновили бы спортивную карьеру...
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Anna Morgan
Ответ Pentrak
Всё равно странное происходит. Щ про фк чего-то вспоминать собралась, но тут может надоело позориться в палатках, а ЭТ всё ядом брызгала из-за отсутствия Валиевой. Такое впечатление, что ей впервые честно сказали, что гарантий отмаза дать не могут и они с маменькой опять грозятся открыть рот.
Ще просто поняла, что она никому не интересна вне ФК
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Верю-не верю
Ответ Orange carrot
Да лааадно, я помню как костерили Косторную, которая улыбалась когда поняла что выиграла, а Алина провалила в фгп свою Клеопатру. Совсем спокойно принимаете😀 А как в этот раз болелы команды Валиевой начали что-то там про лица красных писать во время падения Насти, так сразу все ежами встали, мол, это другое🤪
Встали, потому что не пристало какой-то, скажем прямо, малочисленной кучке болельщиков Валиевой переть на Загитову и ее болельщиков. Не по Сеньке, как говорится, шапка) Они должны не забываться и всегда знать свое место. Только и всего
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Татьяна М.
Ответ Lotte Fischbach
Что Загитова будет капитаном было известно с самого начала. Просто она реально окончательно растеряла фан базу. Это особенно заметно по сравнении с поза прошлым кпк когда были и цветы и подарки команде от ТЗ и поддержка с трибун. В этот раз ничего небыло. Но Загитовой респект что она не стала за своё бабло себе типо фанатские веники покупать как Щ а потратила на еду для команды.👍
И зачем такое писать-и цветы были для Алины, и не один букет, или надо было вынести , как Камиле, когда снимали Хрусталева и Женю, чтоб в кадр попасть с голубым букетом? И база ее никуда не делась,просто узнали многие поздно и не смогли приехать.А как бы вам хотелось, чтоб эта фанбаза исчезла совсем! Но к вашей фигуристке Алинина база не переметнется точно
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Ветерок1
Ответ Lotte Fischbach
Я ничего не придумываю пишу как есть. Просто факты.🤷‍♂️
Я вам и объясняю, чем это вызвано. Судить о чём-то по крикам на трибунах, и делать из этого какие-то глубокомысленные выводы, не стоит.
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Pentrak
Ответ Lotte Fischbach
Что Загитова будет капитаном было известно с самого начала. Просто она реально окончательно растеряла фан базу. Это особенно заметно по сравнении с поза прошлым кпк когда были и цветы и подарки команде от ТЗ и поддержка с трибун. В этот раз ничего небыло. Но Загитовой респект что она не стала за своё бабло себе типо фанатские веники покупать как Щ а потратила на еду для команды.👍
Комментарий удалён.
Понятия не имею что они там со Стасиком думают, но Щ вспоминать начала, что каток существует не только для сэлфи. Может катарский позор так повлиял.
И это, с Загитовой тоже не всё гладко было. Я слышала, она не очень-то хотела быть капитаном ещё на этапе планирования М или Щ будет в соперниках. Так что, допускаю, что если бы не песенное соло в исполнении Щ, то З никаким капитаном бы не была.
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Мэри-Сью
Ответ Lotte Fischbach
Ты в танке не знаешь в какой ситуации сейчас Валиева или в курсе что ей обещали и что из обещаного удалось а что нет? Варианта что ее отстранили а она узнав что карьера все =но закончила забила на тренировки недопускаешь?
Ну так это не означает что слилась. Я бы не называла это таким словом. Слиться это все таки немного другое - когда у человека все зашибись, а он решает забить на тренировки просто потому что ему лениво и хочется потусоваться... Посмотрим, выступит ли Камила в финале кубка.
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Vasily Ivanov
Ответ missis-Zima
Когда за одинаковые ошибки кто-то 149 получает,а кто-то 134,остается только стихи читать.И почему-то не у Алины эти с 134)
Кто такая Алина ?
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pas33pas
Ответ Rums67
В Питере через неделю будет такой формат.
Именно так. И я думаю что ФГП будет поинтересней всем чем "командный" К1К.
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Rums67
Мальчики синих были не согласны с халявой - 69 баллов от красных.
Они хотели честной борьбы.
Фейр-плэй не честный не для их честных и нежных сердец.
Внутренний протест с таким Траньковски фейр-плэй и привели к поражению синих.
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Мира2024
Ответ Orange carrot
Да все понимают причины. Красная команда ассоциируется с Алиной. Ее фанаты никогда не примут поражение своей богини. А таких активных фанов нет ни у кого. Поэтому команда Алины всегда будет выигрывать.
Ааааа, вот в чем дело оказывается, все дело в болельщиках Алины, а не в спортсменах, которые шли на риск и прыгали сложные прыжки, ради Победы своей команды.
Интересно, Вы думали, когда писали этот комментарий или просто новая методичка подоспела?
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buturlinomo
Ответ Lotte Fischbach
Сам парник поэтому пристальней следил за своим видом и > запомнил разницу в балах это естественно.
ну разве эта пары сделала такой отрыв? к чему сейчас вообще эти разборки
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Мира2024
Ответ tanygavr
У красных были квадистки да еще и с трикселем, а у синих без Насти никто не способен был прыгнуть квад. Соня похоже их совсем растеряла, Лиза никак до ума свой тулуп не доведёт, Гущина на тройных падает. Как бы не совсем честное распределение. Если бы Камила выступала, другое дело. Плюс им досталась пара заведомо слабая. У парней каждый мог навалять. От Семененко и Алиева никто таких прокатов не ожидал, откатались бы чисто, был бы другой расклад.
Если даже парни откатались бы чисто, то всё равно Красные победили бы, только не так явно была бы видна Справедливость, которая заключается в том, что Красные обыграли соперников, которые отобрали у них 69 баллов, ровно на эти же 69 баллов.
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Lotte Fischbach
Ответ Rums67
Что Алина там будет сказали поздно, когда верхний ярус разнобой остался, некоторые не смогли приехать.
Что Загитова будет капитаном было известно с самого начала. Просто она реально окончательно растеряла фан базу. Это особенно заметно по сравнении с поза прошлым кпк когда были и цветы и подарки команде от ТЗ и поддержка с трибун. В этот раз ничего небыло.
Но Загитовой респект что она не стала за своё бабло себе типо фанатские веники покупать как Щ а потратила на еду для команды.👍
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Pentrak
Ответ Lotte Fischbach
Похоже ей грозит дисквал если неудастся ничего изменить решение принято и все уже об этом знают.
Всё равно странное происходит. Щ про фк чего-то вспоминать собралась, но тут может надоело позориться в палатках, а ЭТ всё ядом брызгала из-за отсутствия Валиевой. Такое впечатление, что ей впервые честно сказали, что гарантий отмаза дать не могут и они с маменькой опять грозятся открыть рот.
0
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Rums67
Ответ pas33pas
Была новость по разбору полётов с вопросом что надо менять в регламенте чтобы стало хорошо. Я предложил вовсе отказаться от команд. Т.е. просто сделать номальный добротный челенжер с индивидуальными прокатами и личным соревнованием. Так вот это как-то не нашло поддержки.
В Питере через неделю будет такой формат.
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