Евгения Медведева выложила фотосет в черном мини-платье с бахромой и открытыми плечами

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новый фотосет.

В соцсетях она опубликовала снимки в черном мини-платье с бахромой и открытыми плечами.

«Vintage», – написала Медведева в сторис.

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116 комментариев

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Lotte Fischbach
Ответ los merengues
Бери своими лучшими качествами, кто же тебе мешает?
Мне? А я причём этоже не я деваха не сексульная.🤷‍♂️ И не Медведева если твой ?с был ей.
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<vella>
Ответ Аврора Крейсер
Это не ее дар, а дар стилиста-визажиста. Отлично с ней отработали для КПК. Ей шел и макияж и укладка. Я даже удивилась ее трансформации, потому что в обычной жизни она совсем не красавица.
работа стилиста-визажиста безусловно важна, но мне очень нравилась Женя на льду
я сейчас говорю не о катании, а именно о первоначальной или финальной позе, когда ее лицо в кадре объектива.
она всегда выглядела очень хорошо
а ведь перед выходом на лед с ней не работали визажисты, она сама себе делала мейкап
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los merengues
Ответ Lotte Fischbach
Поблагодарила бы его. Вам ведь кроме мужиков никто правду нескажет ите лиш анонимно решаться. А что анти сексуальным девкам ненадо давить секс а надо брать другими качествами это правда.
Бери своими лучшими качествами, кто же тебе мешает?
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Linda
Ответ Sat397
Полезное общество занятие - которое в принципе предполагает какую-то деятельность, а не продажу "себя хорошую" при помощи фото-сессии. Полезное занятие может быть тренерство, волонтерство, общественная деятельность, образовательная, творческая. И да, это может быть работа ведущей, но ведущая должна быть интеллектуально развитая с большим кругозором, потому хорошая ведущая должна много читать. У неё не может быть времени на частые фото-сессии, хорошая ведущая не должна ассоциироваться с инста-моделями. И если ты инста-модель, делаешь достаточно откровенные съемки, тогда тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям, так как ты занимаешься общественно вредной деятельностью и подаешь плохой пример детям. А они ходят автографы раздают. В таком случае нужно "или трусы надеть или крестик снять".
Так ведь автографы они раздают, потому что их (автографы) спрашивают! Так что спрос рождает предложение. А ваши предложения (простите за тавтологию) - они, конечно, очень правильные, но сквозь них отчетливо проглядывает белое пальто. Еще хорошо, что вы не призываете наших "звезд" поделиться доходами с неимущими. Что же насчет деятельности девочек, то на предмет тренерства мы уже выяснили, а что касается остального - они занимаются тем, чем умеют и что им предлагают. Кстати, это можно назвать общественной деятельностью и даже творческой - своеобразной, конечно, но тем не менее.
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Nassta
Ответ Lotte Fischbach
Особенно естественна Медведева своими новыми фаянсовыми зубами под рихтованым носом и силиконом в верхней части тела.
Нос это скорее всего ретушь, в живую какой был картошечкой так и остался вроде, грудь пушап обычный.
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Девушка Безимени
Ответ Lotte Fischbach
Современное общество таких фотосессий уже непросто объелось а пережрало. Отторжение вызывают. Мало кому удаётся выглядеть непошло и соблазнительно. Только самым естественным.
Да при чем тут фотосессии?
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letochka
Красиво!
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Lotte Fischbach
Ответ Утренняя Аврора
Никак это образ Мерлин Монро? Ну, вообще-то, неплохо получилось.
Монро от такого сравнения в гробу перевернулась. Медведева ее полный анти под.
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Lotte Fischbach
Ответ Девушка Безимени
Достойное занятие - это то, которому ты соответствуешь. Поэтому они так нелепы. Но спрос рождает предложение. Видимо, это - те кумиры, которые нужны современному обществу.
Современное общество таких фотосессий уже непросто объелось а пережрало. Отторжение вызывают. Мало кому удаётся выглядеть непошло и соблазнительно. Только самым естественным.
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Lotte Fischbach
Ответ Sat397
Так они себя принижают, с уровня чемпионок мира и олимпийских чемпионок, до инста-моделей, которые давно уже никому не интересны, и которых пруд пруди. Зачем фигуристкам выходить на поляну инста-моделей(Бузовой, Волочковой, Седоковой) где инста -модели их сильнее и распущеннее, вместо того, чтобы делать то что они умеют? Оттачивали бы дальше мастерство в ФК, пластику, балетность, артистизм, ведь они постоянные участники шоу. А их фото-сессий чем больше, тем они менее интересны, мера должна быть во всем.
Так это трудиться надо а это тяжело. Только Туктамышева может, остальные все сливаются в шоу бизнес. Оголится и изогнуться будто в сортир захотела ведь намного проще.🤷‍♂️
Атак то да были чемпионками стали инста самками в ряд с кучей молодых глупых тушек.
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Lotte Fischbach
Ответ Sat397
Были фигуристки, стали инста-модели. Перебор у Жени и Алины с фотосессиями. Меру нужно знать, а то уже не понятно, где новое, где старое, все слилось - "Стало модно так, всё одинаково. Музыка в углу, где-то плакала." Этери и Липницкая тоже красивые, но себя так постоянно не снимают, и при этом любимы и популярны.
Это Тутберидзе то популярна? Чувак ты сильно отстал от жизни.;)
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Lotte Fischbach
Ответ los merengues
Бггг, не сразу понял, что это мужик как сплетник сидит и девках кости перемывает. Не смею отвлекать вас, месье, от столь важного и, что главное, мужского занятия. :D
Поблагодарила бы его. Вам ведь кроме мужиков никто правду нескажет ите лиш анонимно решаться. А что анти сексуальным девкам ненадо давить секс а надо брать другими качествами это правда.
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Lotte Fischbach
Ответ Allbee
Женя в поиске , когда девушка на выданье это смотрится нелепо
Это уже не поиск а крик души ,возьмите меня!
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Lotte Fischbach
Ответ Александра Волкова
кому адресованы эти множественный фотосессии и зачем они вообще нужны?
Комплексы пытается из жить. Ей сначала Тутберидзе правду матку в глаза резала что Медведева анти секс и ставила только социальные драмы. А Загитовой в 15ть тигру а в 16ть Кармен которую Медведева кляньчила себе на ОИ. Потом Загитова совсем расцвела. Медведева же видит как мужпол смотрит на Загитову и как на неё. Комплексует.🤷‍♂️
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Lotte Fischbach
Ответ Nassta
Может у нее есть, но не афиширует?
Нет это видно.
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Lotte Fischbach
Ответ Noname No
Теперь всем девушкам кто не Загитова вскрыться?
Смирится. И на вас найдутся свои любители.🌷
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Lotte Fischbach
Ответ Buharoid
Медведева естественная со своими недостатками, а Загитова выглядит как пластиковая Барби Татарстан-эдишн.
Особенно естественна Медведева своими новыми фаянсовыми зубами под рихтованым носом и силиконом в верхней части тела.
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Lotte Fischbach
Ответ Тайга86
У неё все нормально и с тем, и с другим. Кстати, мне ее лицо больше нравится на симпатичность. Живое, умное, в глазах мысль, такие лица светятся своей естественной красотой, а не от тонны наложенной косметики.
Умное? У Медведевой? 🙄🤦‍♂️
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Lotte Fischbach
Ответ Бубликович
Опять Женя секас "давит". Прям актриса одного амплуа.
Причём при взгляде на реальную Медведеву у нормального мужика возникнут разве что мысли о пленарном заседании правящей партии. А никак не о сексе.🤦‍♂️
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Lotte Fischbach
Ответ Люблю Женьку
Ну вот на фотосетах хоть подберут образ, одежду, а что это было на КПК два дня? Что за прикид из бабушкина сундука, Женя?
Там была на половину настоящая Медведева. 2я половина строила из себя теле звезду.:)
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Lotte Fischbach
Ответ Flora_05
Хорошая фотосессия, Женя здесь естественная и милая очень
Абсолютно не естественная. На этих фото то какой Медведева видит себя. Какой ее видят другие найдёте на видео с пьяных вечеринок. Там она настоящая.
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Инга Швед
Фотосеты - это лайки, поддержание медийности, это у всех медийных. А вот то, что отказалась быть капитаном уже заведомо проигравшей команды, но как посветилась на этом шоу, как высказалась про это шоу - это Женя!)) Евгения Медведева!
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I. Bryzgalov
Молодец!
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Flora_05
Хорошая фотосессия, Женя здесь естественная и милая очень
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Shveddka
Кхм,пардон,откуда такая грудь?)))
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