Евгения Медведева выложила фотосет в черном мини-платье с бахромой и открытыми плечами
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новый фотосет.
В соцсетях она опубликовала снимки в черном мини-платье с бахромой и открытыми плечами.
«Vintage», – написала Медведева в сторис.
я сейчас говорю не о катании, а именно о первоначальной или финальной позе, когда ее лицо в кадре объектива.
она всегда выглядела очень хорошо
а ведь перед выходом на лед с ней не работали визажисты, она сама себе делала мейкап
Атак то да были чемпионками стали инста самками в ряд с кучей молодых глупых тушек.