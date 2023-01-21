Мастер-класс Александры Трусовой в Красноярске пройдет 27 января

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Мастер-класс серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой в Красноярске пройдет 27 января.

Планировалось провести мастер-класс после чемпионата России, но его пришлось перенести из-за недомогания фигуристки.

«Мы очень признательны Саше за отзывчивость. Одно дело – во время текущих соревнований, по окончанию спортивной программы провести заодно мастер‑класс для местной школы. А другое дело – специально прилететь в Красноярск ради этого. Это очень ценно.

Именно поэтому данное мероприятие мы проводим для воспитанников нашей школы определенного возраста и уровня. Имею в виду, что мы провели отбор, чтобы определить тех участников, кому данной урок принесет реальную и практическую пользу», – отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Дорогие друзья! Спешу подтвердить вам, что я в ближайшее время прилетаю в Красноярск. И проведу встречу, которая была запланирована на декабрь и отменена по состоянию здоровья. Сейчас я здорова, отдохнула и полна сил. До встречи!» – сказала Трусова.

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18 комментариев

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Hiro Nakamura
Сашенька вперед!
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Wiley Fox
По прыжкам в длину, с шестом, или всё же в рамках ФК?
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Тайга86
То, что нас отовсюду в мире заблокировали, 99,9% минусов, и совсем немного плюсов...И вот одним из них является возможность многих городов и весей прикоснуться к фк, увидеть любимых фигуристов, сходить на шоу с ними, поучаствовать в процессе на одном льду...И это здорово. Это было конечно и раньше, только в мизерных количествах, больше все-таки грезили о Японии, Европе, Америке...Саше удачи. Детям - море позитива и мотивации серьезно заняться самым красивым видом спорта.
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
Я тоже надеюсь, что будет возможность у Саши провести мастер-класс в Швеции. Детям в Красноярске повезло. Саше успеха и удачи!
Конечно будет, "бал вампиров" рано или поздно закончится. Взойдет солнышко и вампиры превратятся в пепел. И все, ветер разнесет и как будто не бывало. Ждем Александру Вячеславовну везде! Лучшую фигуристку крайнего Олимпийского цикла, легенду спорта, сенсацию фигурного катания ✨ Ждем не дождемся 💞
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LoRa
Хорошая новость! Саша -молодец! И дети рады будут очень😊
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Ekoplane
Ответ Vladimir Arutin
Саша любит детей .У нее столько фотографий с детьми .Из нее выйдет хороший тренер .
Малыши так сияют, когда рядом с Сашей )) Аж тепло на сердце становится 💕
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
да самое главное что событие абсолютно положительное. Саша проведет мастер- класс у детей. Который был ранее отменен из-за недомогания фигуристки. Но и тут негатив на Сашу накапывают некоторые)))
Я Вам поставила плюсик, но сайт его не поставил. Химичат, значит. Опять )) Обесценили собственные плюсы-минусы, ума нет ))
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Е...С
Молодец Саша, детки будут очень рады.
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Vladimir Arutin
Саша любит детей .У нее столько фотографий с детьми .Из нее выйдет хороший тренер .
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Ekoplane
Очень рада новости о Саши 😊
А то сегодня намечается "бал вампиров", не уверена что даже Алина сможет такое вывезти в одиночку. Можно будет спасаться здесь на ветке )) Хоть одна настоящая фигурнокатательная ветка ))
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vanessa2021
Ответ Ekoplane
Комментарий удален модератором
да самое главное что событие абсолютно положительное. Саша проведет мастер- класс у детей. Который был ранее отменен из-за недомогания фигуристки.

Но и тут негатив на Сашу накапывают некоторые)))
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vanessa2021
Ответ Ekoplane
Дети в Швеции тоже еще ждут Сашу )) Только Сашу!
Я тоже надеюсь, что будет возможность у Саши провести мастер-класс в Швеции.

Детям в Красноярске повезло.

Саше успеха и удачи!
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Ekoplane
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Alsu89sha
Саша, пока!
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Ekoplane
Ответ Даша Лавренова
Молодец Саша. Думаю, если бы мастер-класс просто отменили, никто бы не был в обиде, но наверняка дети расстроились. А теперь всё же Саша приедет к ним, ещё и специально)
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Ekoplane
Молодец, Саша! Порадует детишек и болельщиков заодно ))
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Пользователь Гугла
Ну, хоть что то
+3
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Denkaaaa
"сейчас я выступила в шоу,отдохнула и готова провести мастер класс"говрите правильно Александра))
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Даша Лавренова
Молодец Саша. Думаю, если бы мастер-класс просто отменили, никто бы не был в обиде, но наверняка дети расстроились. А теперь всё же Саша приедет к ним, ещё и специально)
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