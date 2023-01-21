Мастер-класс Александры Трусовой в Красноярске пройдет 27 января

Мастер-класс серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой в Красноярске пройдет 27 января.

Планировалось провести мастер-класс после чемпионата России, но его пришлось перенести из-за недомогания фигуристки.

«Мы очень признательны Саше за отзывчивость. Одно дело – во время текущих соревнований, по окончанию спортивной программы провести заодно мастер‑класс для местной школы. А другое дело – специально прилететь в Красноярск ради этого. Это очень ценно.

Именно поэтому данное мероприятие мы проводим для воспитанников нашей школы определенного возраста и уровня. Имею в виду, что мы провели отбор, чтобы определить тех участников, кому данной урок принесет реальную и практическую пользу», – отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Дорогие друзья! Спешу подтвердить вам, что я в ближайшее время прилетаю в Красноярск. И проведу встречу, которая была запланирована на декабрь и отменена по состоянию здоровья. Сейчас я здорова, отдохнула и полна сил. До встречи!» – сказала Трусова.