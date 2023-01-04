Рудковская о шоу «Лебединое озеро»: «Мы по кругу не катаемся, люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки. Все переболели, но все равно прыгают»
Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о ледовом шоу «Лебединое озеро», которое с 4 по 7 января проходит в Санкт-Петербурге.
– Расскажите общие впечатления от премьеры нового шоу.
– Оно у нас не новое, мы выступаем с ним пять лет. Просто в Санкт-Петербурге, как и в Москве, это шоу пользуется большой популярностью.
В роли Черного Лебедя раньше были Елена Ильиных и Аделина Сотникова, а сегодня выступила Александра Трусова. Мы его немного переформатировали, сделали чуть-чуть меньше балета, потому что, конечно, у нас состав очень мощный.
Знаете, у нас катается топ – Марк Кондратюк, Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова. Все ребята очень дорогостоящие. Евгений Викторович с Александром Плющенко – очень дорогостоящие.
Конечно, немножко сократили балет. Посчитали, что самую роскошную балетную версию мы уже здесь показывали, и это было грандиозно. Поставили фокус на фигурное катание.
Вы видели, сколько сегодня было прыгнуто многооборотных прыжков. У нас есть специальный человек, который считает прыжки. В Москве считали и здесь считаем. Кто сколько «бабочек» сделал, не дай бог. Поэтому все знают, что у нас должны прыгать.
Соня Муравьева была в роли Белого Лебедя. Для нее это первый опыт. Надеюсь, что она тоже сегодня была роскошная. Мы, конечно, все очень устали, потому что вчера было два шоу в Москве, ночью ехали на поезде. Думаю, завтра отдохнем и будет еще лучше.
Шестого числа у нас sold out. Сегодня как на дневном, так и на вечернем шоу тоже не было свободных мест, завтра тоже все продано.
– Как здоровье у ребят? Евгений Викторович болел недавно, Саша Трусова тоже. У Марка Кондратюка проблемы со спиной.
– И Саша Самарин болел. Расскажу вам страшную тайну – 30 декабря Евгений Викторович не мог встать, но пришлось. Его заменял Саша Самарин и заболел. Конечно, было тяжело. Марк, скажу честно, на волевых.
Шоу – это не соревнования, не надо прыгать четверные прыжки, ультра-си. Дима Алиев вчера сделал четверной тулуп, Самарин каждое шоу исполняет тройной аксель. Поэтому мы и приглашаем их на шоу, любим многооборотные прыжки.
Соответственно, все переболели, но все равно прыгают. Люди, зная наши шоу, идут на экстрим. Мы все-таки по кругу не катаемся, у нас своя история, пилим свой контент.
Просто в других шоу не так серьезно к этому относятся, не требуют такого количества прыжков. Они тоже имеют на это право. У нас такой подход, не знаю, почему. Люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки, – сказала Рудковская.
Чем больше комментов будет- тем больше нам высказываний Рудковской вынесут в спортивные новости.
А на шоу в основном с детьми ходят, а не поклонники ФК. Это же просто спектакли. Но едой вовсе не в том, что пишут на спортсе, а в том, что говорит сама Рудковская. Она сама все и топит своими смешными речами.
Вообще на спортсе мало кто ходит на соревнования и на шоу . Одни комментаторы.
Давайте игнорить ветки про Рудковскую, чтобы нам перестали ее перлы печатать тут?
Кто-нибудь знает, они свой единственный в мире антикварный диван на лёд не выкатывают?
Лучше бы выложили видео с Сашей, Соней и Марком. Зачем вы пишете про Яну, специально кидая кость комментаторам?
Да, глупый вопрос, вам нужны просмотры, комментарии, неважно какие, а у Рудковской это получается видимо лучше всех!
Что там потрясающий дебют Сони Муравьевой в роли белого Лебедя, с чистыми прыжками и прекрасным катанием!