Рудковская о шоу «Лебединое озеро»: «Мы по кругу не катаемся, люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки. Все переболели, но все равно прыгают»

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о ледовом шоу «Лебединое озеро», которое с 4 по 7 января проходит в Санкт-Петербурге.

– Расскажите общие впечатления от премьеры нового шоу.

– Оно у нас не новое, мы выступаем с ним пять лет. Просто в Санкт-Петербурге, как и в Москве, это шоу пользуется большой популярностью.

В роли Черного Лебедя раньше были Елена Ильиных и Аделина Сотникова, а сегодня выступила . Мы его немного переформатировали, сделали чуть-чуть меньше балета, потому что, конечно, у нас состав очень мощный.

Знаете, у нас катается топ – , Александра Трусова, Евгений Плющенко, , , . Все ребята очень дорогостоящие. Евгений Викторович с – очень дорогостоящие.

Конечно, немножко сократили балет. Посчитали, что самую роскошную балетную версию мы уже здесь показывали, и это было грандиозно. Поставили фокус на фигурное катание.

Вы видели, сколько сегодня было прыгнуто многооборотных прыжков. У нас есть специальный человек, который считает прыжки. В Москве считали и здесь считаем. Кто сколько «бабочек» сделал, не дай бог. Поэтому все знают, что у нас должны прыгать.

Соня Муравьева была в роли Белого Лебедя. Для нее это первый опыт. Надеюсь, что она тоже сегодня была роскошная. Мы, конечно, все очень устали, потому что вчера было два шоу в Москве, ночью ехали на поезде. Думаю, завтра отдохнем и будет еще лучше.

Шестого числа у нас sold out. Сегодня как на дневном, так и на вечернем шоу тоже не было свободных мест, завтра тоже все продано.

– Как здоровье у ребят? Евгений Викторович болел недавно, Саша Трусова тоже. У Марка Кондратюка проблемы со спиной.

– И Саша Самарин болел. Расскажу вам страшную тайну – 30 декабря Евгений Викторович не мог встать, но пришлось. Его заменял Саша Самарин и заболел. Конечно, было тяжело. Марк, скажу честно, на волевых.

Шоу – это не соревнования, не надо прыгать четверные прыжки, ультра-си. Дима Алиев вчера сделал четверной тулуп, Самарин каждое шоу исполняет тройной аксель. Поэтому мы и приглашаем их на шоу, любим многооборотные прыжки.

Соответственно, все переболели, но все равно прыгают. Люди, зная наши шоу, идут на экстрим. Мы все-таки по кругу не катаемся, у нас своя история, пилим свой контент.

Просто в других шоу не так серьезно к этому относятся, не требуют такого количества прыжков. Они тоже имеют на это право. У нас такой подход, не знаю, почему. Люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки, – сказала Рудковская.