Рудковская о шоу «Лебединое озеро»: «Мы по кругу не катаемся, люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки. Все переболели, но все равно прыгают»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Александр Самарин Дмитрий Алиев Елизавета Нугуманова Александра Трусова Гном Гномыч Софья Муравьева Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о ледовом шоу «Лебединое озеро», которое с 4 по 7 января проходит в Санкт-Петербурге.

– Расскажите общие впечатления от премьеры нового шоу.

– Оно у нас не новое, мы выступаем с ним пять лет. Просто в Санкт-Петербурге, как и в Москве, это шоу пользуется большой популярностью.

В роли Черного Лебедя раньше были Елена Ильиных и Аделина Сотникова, а сегодня выступила Александра Трусова. Мы его немного переформатировали, сделали чуть-чуть меньше балета, потому что, конечно, у нас состав очень мощный.

Знаете, у нас катается топ – Марк Кондратюк, Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр СамаринДмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова. Все ребята очень дорогостоящие. Евгений Викторович с Александром Плющенко – очень дорогостоящие.

Конечно, немножко сократили балет. Посчитали, что самую роскошную балетную версию мы уже здесь показывали, и это было грандиозно. Поставили фокус на фигурное катание.

Вы видели, сколько сегодня было прыгнуто многооборотных прыжков. У нас есть специальный человек, который считает прыжки. В Москве считали и здесь считаем. Кто сколько «бабочек» сделал, не дай бог. Поэтому все знают, что у нас должны прыгать.

Соня Муравьева была в роли Белого Лебедя. Для нее это первый опыт. Надеюсь, что она тоже сегодня была роскошная. Мы, конечно, все очень устали, потому что вчера было два шоу в Москве, ночью ехали на поезде. Думаю, завтра отдохнем и будет еще лучше.

Шестого числа у нас sold out. Сегодня как на дневном, так и на вечернем шоу тоже не было свободных мест, завтра тоже все продано.

– Как здоровье у ребят? Евгений Викторович болел недавно, Саша Трусова тоже. У Марка Кондратюка проблемы со спиной.

– И Саша Самарин болел. Расскажу вам страшную тайну – 30 декабря Евгений Викторович не мог встать, но пришлось. Его заменял Саша Самарин и заболел. Конечно, было тяжело. Марк, скажу честно, на волевых.

Шоу – это не соревнования, не надо прыгать четверные прыжки, ультра-си. Дима Алиев вчера сделал четверной тулуп, Самарин каждое шоу исполняет тройной аксель. Поэтому мы и приглашаем их на шоу, любим многооборотные прыжки.

Соответственно, все переболели, но все равно прыгают. Люди, зная наши шоу, идут на экстрим. Мы все-таки по кругу не катаемся, у нас своя история, пилим свой контент.

Просто в других шоу не так серьезно к этому относятся, не требуют такого количества прыжков. Они тоже имеют на это право. У нас такой подход, не знаю, почему. Люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки, – сказала Рудковская. 

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55 комментариев

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vanessa2021
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Прошу всех комментаторов Спортса объединиться и перестать комментировать высказывания Рудковской. Тогда нам перестанут ее впихивать сюда.

Чем больше комментов будет- тем больше нам высказываний Рудковской вынесут в спортивные новости.
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Оле-Лукойе
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Ответ Jessi
Люди идут на Плющенко, на Трусову, им все равно на Рудковскую и что о ней пишут на спортсе. Вообще на спортсе мало кто ходит на соревнования и на шоу . Одни комментаторы.
Не знаю я на соревнования хожу, если получается выбраться,всем рекомендую,вживую впечатления совершенно иные, чем на экране.
А на шоу в основном с детьми ходят, а не поклонники ФК. Это же просто спектакли. Но едой вовсе не в том, что пишут на спортсе, а в том, что говорит сама Рудковская. Она сама все и топит своими смешными речами.
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TheWitcher
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Ответ Jessi
Пилят в шоу у Наффки и Авера. Реально идут только на Алину и Валиеву , столько билетов на несколько шоу не продать , вот и пилят, пилят
Полные трибуны в Питере на Анютку 🧐 И без всякого аутотренинга с аффирмациями, крика и нахрапистого пиара в стиле Янки 😉✌
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Elenavasilevna
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"Евгений Викторович с Александром Плющенко – очень дорогостоящие." ))))))))))
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Ольга Долгова
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Ответ Блотт Айс
Прыгнуто!
🤣🤣🤣🤣🤣
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Пользователь Гугла
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Не, ну самого-то Плюшенко не скидывайте, он топ, как бы вы лично к нему не относились
Причем тут Плющенко, он мировая звезда фк, как бы к нему не относится, а топом он был давно
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Jessi
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Ответ Утренняя Аврора
Сказала бы просто, это было волшебно, и т.д и т.п. Так нет, они все такие дорогостоящие! И это мерило всех " артистов". Карабас Барабас фигурного катания. А куклы ,даже с температурой и больной спиной, летают под куполом и прыгают, прыгают, прыгают..... Смешно на это смотреть.
Может у неё комплексы ,непонятно, родители приличные, врач и военный , но у неё в крови тяга к роскоши и бахвальству
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Додик Аксель
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Лучше быть одиноким волком, чем в упряжке с мадам Рудковской...
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Jessi
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Ответ Оле-Лукойе
Антиреклама у Яны с каждым разом все лучше) никто не может так отвратить от похода на это шоу, как она. Никакие многообротные прыжки и экстрим не помогут, если за дело берётся Яна.
Люди идут на Плющенко, на Трусову, им все равно на Рудковскую и что о ней пишут на спортсе.
Вообще на спортсе мало кто ходит на соревнования и на шоу . Одни комментаторы.
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vanessa2021
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Спортс будет вбрасывать нарезками высказывания Рудковской , пока на ветку будут прибегать комментаторы.

Давайте игнорить ветки про Рудковскую, чтобы нам перестали ее перлы печатать тут?
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Светлана Романова
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Прыжки у Яны все сосчитаны и подсчитаны.За бабочки идут штрафные санкции.
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Утренняя Аврора
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Сказала бы просто, это было волшебно, и т.д и т.п. Так нет, они все такие дорогостоящие! И это мерило всех " артистов". Карабас Барабас фигурного катания. А куклы ,даже с температурой и больной спиной, летают под куполом и прыгают, прыгают, прыгают..... Смешно на это смотреть.
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Блотт Айс
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Прыгнуто!
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Джефф Лебовски
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Ответ Галина Александрова
Яна каждому поставила ценник - дорогостоящие, очень дорогостоящие)))))))))))))))
Лично меня интересует царская мебель из дворца 🤔
Кто-нибудь знает, они свой единственный в мире антикварный диван на лёд не выкатывают?
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Большое Путешествие Рузика
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Это реально уже смешно
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Toplady
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Да, рудковская, о приме академии Соне Муравьевой вскользь только, дождётесь,уйдёт девочка, потом локти будете кусать
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Vladimir Arutin
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Ответ Оле-Лукойе
Антиреклама у Яны с каждым разом все лучше) никто не может так отвратить от похода на это шоу, как она. Никакие многообротные прыжки и экстрим не помогут, если за дело берётся Яна.
Не знаю как действует интиреклама ,но зал на Лебедином озере был полный .
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Black&White
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Некоторым хрустальным фанатам не дают покоя шоу Плющенко. Это ж не деньги с народа собирать за соревновательные программы и называть это шоу.
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Jessi
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Ответ Оле-Лукойе
Абсолютно непонятно, почему молодой принц - Плющенко, а старый колдун - Марк))
Это искусство и шоу, странно, что Вы так буквально все понимаете
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Jessi
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Ответ Утренняя Аврора
" ни одна пылинка золота не должна пропасть", Пилите, Яна, пилите".
Пилят в шоу у Наффки и Авера. Реально идут только на Алину и Валиеву , столько билетов на несколько шоу не продать , вот и пилят, пилят
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Darth_Pershman
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У Карабаса тоже прыгали.
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Jessi
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Зачем спортс тащит сюда высказывания Рудковской, которая вообще по ходу ещё не в Питере???
Лучше бы выложили видео с Сашей, Соней и Марком. Зачем вы пишете про Яну, специально кидая кость комментаторам?
Да, глупый вопрос, вам нужны просмотры, комментарии, неважно какие, а у Рудковской это получается видимо лучше всех!
Что там потрясающий дебют Сони Муравьевой в роли белого Лебедя, с чистыми прыжками и прекрасным катанием!
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Iuliia Timofeyeva
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Ответ Пользователь Гугла
Там топ одна Трусова, если по мировым меркам, а не местечковым
Не, ну самого-то Плюшенко не скидывайте, он топ, как бы вы лично к нему не относились
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Black&White
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Ответ Алеся Ткаченко
Рудковская о своих муже и сыне говорит как о каких-то неодушевленных декорациях
Зато Рудковская любит и своего мужа и ребенка как есть. И носы им на фотографиях не фотошопит. Не то что некоторые.
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Delirium
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Ответ Оле-Лукойе
А мне понравилось, что Плющенко и сын их очень дорогостоящие, а Саша и Марк - просто дорогостоящие. Гном стоит дороже серебряного призёра ОИ, так на секундочку.
Парень в свои годы уже суперзвезда, понимать надо!!!
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