Любовь Рубцова возобновила ледовые тренировки после перелома ноги
Фигуристка Любовь Рубцова возобновила ледовые тренировки после перелома ноги.
Об этом сообщил ее тренер Алесей Василевский.
«Все нормально, но еще будут делать дополнительные обследования.
Люба уже приступила к тренировкам, второй день на льду», – сказал Василевский.
7 января - новость о переломе
11 января - сообщение, что не могут провести обследование из-за внутренней гематомы
19 января - приступила к тренировкам
Но все конечно запомнят слова "перелом" и потом будут это при необходимости вспоминать.
Да и вообще при переломе это мало, а тут уже второй день на льду.