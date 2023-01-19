Фигуристка Любовь Рубцова возобновила ледовые тренировки после перелома ноги.

Об этом сообщил ее тренер Алесей Василевский.

«Все нормально, но еще будут делать дополнительные обследования.

Люба уже приступила к тренировкам, второй день на льду», – сказал Василевский.