Любовь Рубцова возобновила ледовые тренировки после перелома ноги

Теги сборная России травмы женское катание Р-Спорт Любовь Рубцова Алексей Василевский Фигурное катание

Фигуристка Любовь Рубцова возобновила ледовые тренировки после перелома ноги. 

Об этом сообщил ее тренер Алесей Василевский. 

«Все нормально, но еще будут делать дополнительные обследования.

Люба уже приступила к тренировкам, второй день на льду», – сказал Василевский.

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12 комментариев

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Alexander X
Ответ Irina29
Что-то больно быстро 🤔 В любом случае здоровья Любе, очень красивая девочка, удачи ей.
потому что не было никакого перелома - выдумки "инсайдеров"... фотку увидели с гипсом и сразу "перелом"...
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Orange carrot
Быстро она, в любом случае удаче Любе, хорошая фигуристкп
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Макс Шева
Молодец,не сдавайся !
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Марина Синельникова
Здоровья Любе и поскорее восстановиться.
+2
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Irina29
Что-то больно быстро 🤔 В любом случае здоровья Любе, очень красивая девочка, удачи ей.
+3
-1
+2
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garovatat
а, ну ок! значит не было никакого перелома (все еще тут гадали - и как это она умудрилась?), легкая травма, даже не растяжение, возможно ушиб. впредь осторожнее там на триксель заходите! а то так недолго по-настоящему связки порвать, ттт
+5
-2
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bona ulo
О каком переломе при таких сроках может идти речь?
7 января - новость о переломе
11 января - сообщение, что не могут провести обследование из-за внутренней гематомы
19 января - приступила к тренировкам
Но все конечно запомнят слова "перелом" и потом будут это при необходимости вспоминать.
+7
-1
+6
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Евгения Гринева
Быстро у них там травмы заживают. главное, чтобы не усугубила
+7
0
+7
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Скелет_Полишинеля
Судя по всему, либо перелома не было и лангету надевали просто для фиксации, либо Василевский хреновый тренер, потому что при переломе ноги срок в 1.5 - 2 недели - это оч-оч мало.

Да и вообще при переломе это мало, а тут уже второй день на льду.
+9
-2
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Додик Аксель
Хорошо, что нет серьёзных проблем и Люба приступила к тренировкам. Здоровья, успешной реабилитации и удачи !
+3
-2
+1
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Sat397
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
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galik55
Любочке полнейшего выздоровления, удачи, побед, ждем
+1
-1
0
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