Гуменник о совместных тренировках с Плющенко: «Очень круто, смотрел на него, восхищался. Играли с ним в футбол, меня обычно на ворота клали»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о тренировках в группе Алексея Мишина. 

– В группе Вероники Дайнеко ты явный хедлайнер. Не сложно ли тренироваться без каждодневной конкуренции?

– Об этом трудно говорить. У меня был опыт работы в группе Алексея Мишина, там был много кто – Артур Гачинский, Артур Дмитриев, даже Евгений Плющенко.

Рядом со мной многие ребята делали тройные аксели, четверные. Зато сейчас у меня много индивидуального внимания, а четверные можно посмотреть теперь и по интернету.

– Какие впечатления остались от совместной работы с Плющенко?

– Очень круто. Смотрел на него, восхищался.

– В футбол играли с ним?

– Играли. Меня обычно на ворота... клали. И наша команда обычно выигрывала. Плющенко в основном был в моей команде.

– Почему ты был голкипером?

– Не знаю, я ведь тогда не был высоким, наоборот, самым маленьким. Наверное, там от меня была самая большая польза, ха-ха.

Мог загородить какую-то часть ворот. У нас еще ворота были не совсем обычные – скамейки из зала, длинные и низкие. Лег и закрыл – удобно, – сказал Гуменник. 

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5 комментариев

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smoky eyes
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Как-то в инсте много лет назад видела, как играли Евгений, Лиза и другие фигуристы в футбол. Очень весело, очень просто, отличная атмосфера и никакой звездности. Такой Евгений нравился очень. Прошу прощения у фанатов Яны, но без нее он был бы совсем другим человеком. А может не напоказ такой и есть, мы ж не знаем
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Loliloo
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Петя искренний, хороший мальчик
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Е...С
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С легендарным фигуристом вместе тренироваться - это действительно круто.
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RS97
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"на ворота клали... " Ещё на кого клали?)
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Wiley Fox
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Гумно на ворота клали

Начинающий стендапер какой-то
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