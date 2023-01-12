Гуменник о совместных тренировках с Плющенко: «Очень круто, смотрел на него, восхищался. Играли с ним в футбол, меня обычно на ворота клали»

Российский фигурист рассказал о тренировках в группе Алексея Мишина.

– В группе Вероники Дайнеко ты явный хедлайнер. Не сложно ли тренироваться без каждодневной конкуренции?

– Об этом трудно говорить. У меня был опыт работы в группе , там был много кто – Артур Гачинский, Артур Дмитриев, даже .

Рядом со мной многие ребята делали тройные аксели, четверные. Зато сейчас у меня много индивидуального внимания, а четверные можно посмотреть теперь и по интернету.

– Какие впечатления остались от совместной работы с Плющенко?

– Очень круто. Смотрел на него, восхищался.

– В футбол играли с ним?

– Играли. Меня обычно на ворота... клали. И наша команда обычно выигрывала. Плющенко в основном был в моей команде.

– Почему ты был голкипером?

– Не знаю, я ведь тогда не был высоким, наоборот, самым маленьким. Наверное, там от меня была самая большая польза, ха-ха.

Мог загородить какую-то часть ворот. У нас еще ворота были не совсем обычные – скамейки из зала, длинные и низкие. Лег и закрыл – удобно, – сказал Гуменник.