Первая учительница Трусовой: «Для меня это был особенный ребенок. Учеба у нее всегда была на высоте, как и отношение к спорту»

Первая учительница фигуристки Александры Трусовой Ольга Григорьева рассказала об успехах спортсменки в школьные годы.

– Одноклассники говорят, что она всегда училась хорошо и даже отлично.

– Именно всегда! Я всем говорю, что для меня это был особенный ребенок. Где бы она ни была, на каких соревнованиях бы ни участвовала, она всегда была готова к уроку. Не было и дня, чтобы она не поднимала руку, готовая ответить. Учеба у нее всегда была на высоте, как и отношение к спорту.

– Рассказывала ли Саша что-нибудь в школе про фигурное катание?

– Помню, был у нас классный час, где ребята рассказывали про свое хобби. Саша принесла видео, где она катается на коньках. Тогда мы впервые увидели, как она трудится в фигурном катании, как тренируется.

У нас – и у меня, и у ребят – возник вопрос: «Когда ты падаешь, тебе больно?» Она ответила, что да – больно, а порой бывает больно просто до слез. «Но я встаю и двигаюсь дальше», – сказала Саша. Она по-настоящему любит фигурное катание.

– Про цели свои она что-то упоминала?

– Она настолько упорный человек! Маленькая девчушка, а такая упорная… Говорила, что у нее есть цели в спорте, но не вдаваясь в подробности, – рассказала Григорьева.