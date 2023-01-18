Первая учительница Трусовой: «Для меня это был особенный ребенок. Учеба у нее всегда была на высоте, как и отношение к спорту»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Первая учительница фигуристки Александры Трусовой Ольга Григорьева рассказала об успехах спортсменки в школьные годы.

– Одноклассники говорят, что она всегда училась хорошо и даже отлично.

– Именно всегда! Я всем говорю, что для меня это был особенный ребенок. Где бы она ни была, на каких соревнованиях бы ни участвовала, она всегда была готова к уроку. Не было и дня, чтобы она не поднимала руку, готовая ответить. Учеба у нее всегда была на высоте, как и отношение к спорту.

– Рассказывала ли Саша что-нибудь в школе про фигурное катание?

– Помню, был у нас классный час, где ребята рассказывали про свое хобби. Саша принесла видео, где она катается на коньках. Тогда мы впервые увидели, как она трудится в фигурном катании, как тренируется.

У нас – и у меня, и у ребят – возник вопрос: «Когда ты падаешь, тебе больно?» Она ответила, что да – больно, а порой бывает больно просто до слез. «Но я встаю и двигаюсь дальше», – сказала Саша. Она по-настоящему любит фигурное катание.

– Про цели свои она что-то упоминала?

– Она настолько упорный человек! Маленькая девчушка, а такая упорная… Говорила, что у нее есть цели в спорте, но не вдаваясь в подробности, – рассказала Григорьева.

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4 комментария

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tanya_1111
Саша - трудяга, надеюсь не махнет рукой на ФК, пройдет свой сложный период и вернется в бой )))
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Noname No
Ответ Zbra
Добрая статья, если бы КП еще следили за грамотностью.. Опять "какого" вместо "каково". И "посмотрев классный журнал, удивляет, что она не пропускала уроки" - ну елки-палки.
В последнее время часто встречаю подобный косяк с деепричастным оборотом, ранее не замечала такого. Интересно с чем это связано.
+1
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-1
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Zbra
Добрая статья, если бы КП еще следили за грамотностью.. Опять "какого" вместо "каково". И "посмотрев классный журнал, удивляет, что она не пропускала уроки" - ну елки-палки.
+2
-1
+1
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rtun
Это такая милая статья о Саше! Родители большие молодцы, возить через всю Рязань ребёнка - это огромные усилия со стороны всей семьи.
+10
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+8
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