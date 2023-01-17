Трусова о программе по «Игре престолов»: «Отсмотрела весь сериал, чтобы понимать сюжет. Глейхенгауз говорил, что на некоторых снимках я немного похожа на Дейнерис»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о произвольной программе сезона-2019/20 под музыку из сериала «Игра престолов».

«Тогда как раз шел последний сезон [сериала], а я на тот момент ни одну серию не посмотрела. Дальше был трехнедельный отдых, за это время отсмотрела весь сериал, чтобы понимать сюжет.

Первое платье было бордовым, очень красивое. Но решено было сделать что-то более похожее на платье Дейнерис. В итоге было синее и тоже красивое!

Даниил Маркович (Глейхенгауз) говорил, что на некоторых снимках я внешне немного похожа на Дейнерис», – рассказала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

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