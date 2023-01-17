Трусова о программе по «Игре престолов»: «Отсмотрела весь сериал, чтобы понимать сюжет. Глейхенгауз говорил, что на некоторых снимках я немного похожа на Дейнерис»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о произвольной программе сезона-2019/20 под музыку из сериала «Игра престолов».

«Тогда как раз шел последний сезон [сериала], а я на тот момент ни одну серию не посмотрела. Дальше был трехнедельный отдых, за это время отсмотрела весь сериал, чтобы понимать сюжет.

Первое платье было бордовым, очень красивое. Но решено было сделать что-то более похожее на платье Дейнерис. В итоге было синее и тоже красивое!

Даниил Маркович (Глейхенгауз) говорил, что на некоторых снимках я внешне немного похожа на Дейнерис», – рассказала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

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18 комментариев

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Noname No
Ответ Raduga
На мой взгляд, Трусова больше на Арью похожа
Вообще нет
0
0
0
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Noname No
Ответ Oleandra
ни плохо, ни хорошо.. она молчала про них..
А зачем ей говорить? Сожрут ведь за любое слово
0
0
0
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Оксана Иванова
Александра была прелестна в образе Дейнерис. С удовольствием пересматриваю эту программу время от времени
+3
0
+3
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RS97
Ответ Wiley Fox
С её же слов, сказанных в истерике А, вообще, я не люблю людей с короткой памятью. С ними невозможно говорить
Это вы про пенсионный возраст?)
0
-1
-1
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Wiley Fox
Ответ Евгения Гринева
С чего вы решили, что ей кто-то золото обещал? С Плющенко не путайте, это он сказки рассказывал, как они будут все титулы брать
С её же слов, сказанных в истерике

А, вообще, я не люблю людей с короткой памятью. С ними невозможно говорить
0
-2
-2
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Александр Константинов
Ответ tanya_1111
А она никогда в интервью про старые штабы плохо и не говорила.
она вообще редко говорит что-то не о собаках.
+4
-3
+1
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Евгения Гринева
Ответ Wiley Fox
С каких это ракурсов, интересно, она похожа? Впрочем, врать девочке с такой психикой - это во благо Главное, не перегибать - как с обещанием золота за 5 четверных, забыв про хореографию и прочие важные вещи в ФК
С чего вы решили, что ей кто-то золото обещал? С Плющенко не путайте, это он сказки рассказывал, как они будут все титулы брать
+2
-1
+1
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Wiley Fox
Ответ tanya_1111
Посмотрите еще раз в юниорах и с той прической (тогда волосы были русые) вполне себе похожа.
Ну, вообще, если любую раздеть и в дыму со спины показывать в эпизоде, где Дайнерис с яйцами дракона из огня выходит, то любая женщина будет похожа

Даже Надежда Бабкина, волочкова и скабеева
+2
-6
-4
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tanya_1111
Ответ Wiley Fox
С каких это ракурсов, интересно, она похожа? Впрочем, врать девочке с такой психикой - это во благо Главное, не перегибать - как с обещанием золота за 5 четверных, забыв про хореографию и прочие важные вещи в ФК
Посмотрите еще раз в юниорах и с той прической (тогда волосы были русые) вполне себе похожа.
+6
-3
+3
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FatPony
Странные впечатления от этой программы. Трусова катает Дейнерис, но во второй части играет тема Короля Ночи, так же? Поправьте, пож, если ошибаюсь. Помню, что у меня прям был диссонанс при первом же просмотре программы. Была уверена, что она Арью катает. Есть же более характерная музыка по теме Таргариенов…
0
-3
-3
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Wiley Fox
С каких это ракурсов, интересно, она похожа?

Впрочем, врать девочке с такой психикой - это во благо

Главное, не перегибать - как с обещанием золота за 5 четверных, забыв про хореографию и прочие важные вещи в ФК
+7
-14
-7
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Oleandra
Ответ tanya_1111
А она никогда в интервью про старые штабы плохо и не говорила.
ни плохо, ни хорошо.. она молчала про них..
+6
-2
+4
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Elenstvo
Ответ tanya_1111
А она никогда в интервью про старые штабы плохо и не говорила.
кстати, да, и правда
+4
-2
+2
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Что это Шура стала Хрустальный нахваливать и его программы?
А она никогда в интервью про старые штабы плохо и не говорила.
+11
-6
+5
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Raduga
На мой взгляд, Трусова больше на Арью похожа
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Что это Шура стала Хрустальный нахваливать и его программы?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Мощно тогда в Японии Саша откатала эту программу с 4-мя четверными. Это было круто.
+11
-2
+9
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Hardy
Как свинья на ежа
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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