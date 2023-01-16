Трусова отдыхает в Дубае

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Российская фигуристка Александра Трусова отдыхает в Дубае.

«Всем привет! Многие угадали – я прилетела в Дубай», – сказала Трусова.

Накануне фигуристка сообщила, что отправится на отдых, так как у нее появилось несколько выходных.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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25 комментариев

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Versa
Удивляют токсичные комментарии фанатов Щербаковой, особенно про лед, тренировки. Щербакова то сама давно на тренировках / соревнованиях была? (хотя по Катару было видно, что она не тренируется). Или тут как всегда "друuое" :DDD
Ну и оскорбления в адрес Марка только потому, что они встречаются с Сашей - классика
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vanessa2021
Ответ Утренняя Аврора
Теперь на шоу будет нарасхват. Еще больше будут биться за нее. Чемпионка России.
Для шоу главное- популярность фигуристки. Чтобы на нее зритель шел. С этим у Саши полный порядок, одна из самых любимых и популярных фигуристок страны.
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vanessa2021
Саша красотка, все у нее хорошо. Хейтерам- утопиться в собственном яде)))
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Утренняя Аврора
Теперь на шоу будет нарасхват. Еще больше будут биться за нее. Чемпионка России.
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vanessa2021
Ответ Лека-Лека
Ну да. Тренироваться то не надо. А как это она без Марка уехала? Или это будет следующей новостью?
Видимо это будет следующей новостью. Спортс на Саше Трусовой делает основной трафик))) теперь будет перепечатывать ее тг, инсту...
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vanessa2021
Ответ Утренняя Аврора
Тебе, Саша, как чемпионке России пора уже на соревновательный лед возвращаться. Титул обязывает.
Пусть сначала ЧОИ на соревновательный лед вернется, там титул еще больше обязывает)))
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vanessa2021
Ответ JL JL
Дожили. Теперь т.н. топ-фигуристы, отдыхают в январе. Когда такое было? И, почему-то непременно в Дубаи.
Почему нельзя отдохнуть в январе в Дубаи? Вы бы отказались, только честно?))))
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Этери горячая
Ответ Лека-Лека
Ну да. Тренироваться то не надо. А как это она без Марка уехала? Или это будет следующей новостью?
Марк - седьмой щенок Саши, конечно, он там.
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Беглый*
Ответ Jessi
А как связан отдых на море и завершение карьеры ?? Акатьева вот недавно только с моря вернулась , или это другое ? Саше на КПК не нужно участвовать, почему бы не отдохнуть , если все новогодние каникулы трудилась
Теперь будем наблюдать спектакль, как Шурик разводит своих фанатов, притворяясь действующей фигуристкой
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JL JL
Дожили. Теперь т.н. топ-фигуристы, отдыхают в январе. Когда такое было? И, почему-то непременно в Дубаи.
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Утренняя Аврора
Тебе, Саша, как чемпионке России пора уже на соревновательный лед возвращаться. Титул обязывает.
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Лека-Лека
Ну да. Тренироваться то не надо.
А как это она без Марка уехала? Или это будет следующей новостью?
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JSV
Приятного отдыха, русалочка наша)
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Whiskey cat
Одна или с...?)
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Этери горячая
Трусова находится в отпуске с февраля прошлого года.

Надеюсь, она сэкономит часть денег, которые ей дала Яна.
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vanessa2021
Хорошего отдыха Сашеньке! У хейтеров пусть бомбит)))
+8
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Мурманчанин37
"Впервые в истории" (с)
+5
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Natali D
Отличного отдыха! Заряжайся позитивом!
+11
-4
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Jessi
Ответ Беглый*
Бумажной чемпионкой стала, можно и карьеру завершить
А как связан отдых на море и завершение карьеры ?? Акатьева вот недавно только с моря вернулась , или это другое ? Саше на КПК не нужно участвовать, почему бы не отдохнуть , если все новогодние каникулы трудилась
+12
-5
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Osik92
Очень важная инфа))) еще напишите с кем отдыхает и по скольку раз близость с марком
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Oleandra
А от чего она отдыхает? ах да, от патриотических плющ шоу)
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Jessi
Молодец Саша, так и предполагали все поклонники и расшифровали, что в Дубаи. Хорошего отдыха Саше и ее семье !
+9
-7
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Тесса Каплан
Сашенька! Приятного отдыха!
+10
-5
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Беглый*
Бумажной чемпионкой стала, можно и карьеру завершить
+9
-14
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Анастасия Внукова
и правильно делает. Хорошего отдыха!
+13
-6
+7
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