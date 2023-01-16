Трусова отдыхает в Дубае
Российская фигуристка Александра Трусова отдыхает в Дубае.
«Всем привет! Многие угадали – я прилетела в Дубай», – сказала Трусова.
Накануне фигуристка сообщила, что отправится на отдых, так как у нее появилось несколько выходных.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
Ну и оскорбления в адрес Марка только потому, что они встречаются с Сашей - классика
А как это она без Марка уехала? Или это будет следующей новостью?
Надеюсь, она сэкономит часть денег, которые ей дала Яна.