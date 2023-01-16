Трусова отдыхает в Дубае

Российская фигуристка отдыхает в Дубае.

«Всем привет! Многие угадали – я прилетела в Дубай», – сказала Трусова.

Накануне фигуристка сообщила, что отправится на отдых, так как у нее появилось несколько выходных.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко