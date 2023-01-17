Трусова о программе «Круэлла»: «Красилась сама на все соревнования: посмотрела фото Круэллы с разным макияжем и пробовала сделать. Эта одна из моих любимых программ»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о произвольной программе под саундтрек из фильма «Круэлла», с которой выступала в прошлом сезоне.

«Круэлла» – программа, которую я очень хотела. Много раз пересмотрела фильм, замечая разные моменты. На прокаты сшили тренировочное платье, к Гран-при сделали новое.

На соревнования мы выбрали платье с газетой – один из костюмов Круэллы в кино. На газете были написаны имена моих собак. Однако потом поняла, что для пяти четверных платье тяжелое, и стала кататься в том, которое было на прокатах.

Красилась сама на все соревнования: посмотрела несколько фотографий Круэллы с разным макияжем и пробовала что-то сделать. Образ мне очень подходил, эта одна из моих любимых программ», – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров