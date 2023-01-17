Трусова о программе «Круэлла»: «Красилась сама на все соревнования: посмотрела фото Круэллы с разным макияжем и пробовала сделать. Эта одна из моих любимых программ»

Теги сборная России Гран-при женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о произвольной программе под саундтрек из фильма «Круэлла», с которой выступала в прошлом сезоне.

«Круэлла» – программа, которую я очень хотела. Много раз пересмотрела фильм, замечая разные моменты. На прокаты сшили тренировочное платье, к Гран-при сделали новое.

На соревнования мы выбрали платье с газетой – один из костюмов Круэллы в кино. На газете были написаны имена моих собак. Однако потом поняла, что для пяти четверных платье тяжелое, и стала кататься в том, которое было на прокатах.

Красилась сама на все соревнования: посмотрела несколько фотографий Круэллы с разным макияжем и пробовала что-то сделать. Образ мне очень подходил, эта одна из моих любимых программ», – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров

11 комментариев

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Anna Morgan
Да, музыка под ультрасложный контент Саши подобрана просто в яблочко. Лучше и не найти было. Не скажу, что какое -то хорео забубенистое, точнее почти его отсутствие, но , с такой сложностью, наверное, его и не могло быть
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Noname No
Ответ natali5228
Так и сама программа была нетиповая, так скажем) Из того сезона юниорского ещё пп Касторки/Таракановой мне заходили
Биг Спендер - это очень штучная программа.
Этери на удивление в Сашу попадала во всех случаях кроме Горного Короля
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rtun
Ответ natali5228
Так и сама программа была нетиповая, так скажем) Из того сезона юниорского ещё пп Касторки/Таракановой мне заходили
Здравствуйте, добавьте меня в друзья.
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Александр Константинов
У Саши талант подавать известную информацию как свежую.
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natali5228
Ответ rtun
Отличная колонка у Саши получилась! Про Бин Спендер вообще интересно рассказала. Платье действительно к этой программе очень необычное.
Так и сама программа была нетиповая, так скажем)
Из того сезона юниорского ещё пп Касторки/Таракановой мне заходили
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Татьяна Макарова
Круэлла - абсолютно Сашина программа. Саше она великолепно подошла.
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Маргарита В Сафронова
Круэлла историческая у Саши. Можно пересматривать и пересматривать.
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tanya_1111
Саша так непосредственно говорит о своих старых тренерах и программах, ничего плохого просто по доброму вспомнила.
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Diana60388
Это была крутая программа и Саша в ней!
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andrei bomber
Очень интересно , покрасилась спортсменка
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rtun
Отличная колонка у Саши получилась! Про Бин Спендер вообще интересно рассказала. Платье действительно к этой программе очень необычное.
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-1
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