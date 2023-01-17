Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о дружбе с Софьей Акатьевой.

Обе спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Мы много общаемся с Соней Акатьевой и перед тренировками друг друга веселим – это отлично заряжает. Бывает, что устал, ничего не хочется, а тут рядом сидит Соня – мы поболтали, поговорили о жизни, пожаловались друг другу на что-то, и уже легче на душе.

На соревнованиях мне сконцентрироваться намного легче – вот он, долгожданный момент «здесь и сейчас». Перед соревнованиями каждый сам за себя, там уже не до поддержки – у всех свой настрой и свои привычки», – сказала Петросян.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу