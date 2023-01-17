Аделия Петросян: «Мы много общаемся с Акатьевой и перед тренировками друг друга веселим. Перед соревнованиями каждый сам за себя»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о дружбе с Софьей Акатьевой.

Обе спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Мы много общаемся с Соней Акатьевой и перед тренировками друг друга веселим – это отлично заряжает. Бывает, что устал, ничего не хочется, а тут рядом сидит Соня – мы поболтали, поговорили о жизни, пожаловались друг другу на что-то, и уже легче на душе.

На соревнованиях мне сконцентрироваться намного легче – вот он, долгожданный момент «здесь и сейчас». Перед соревнованиями каждый сам за себя, там уже не до поддержки – у всех свой настрой и свои привычки», – сказала Петросян.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amok_
Ответ oleg
Прекрасно что девочки дружат. А вобще К СуперСонику многие девочки тянуться и хотят с ней дружить, как и с Аней Щербаковой многие дружили.
С Дашей Усачевой зато больше не дружит. Летом дружба кончилась как то. И из Неопознанных как то Соня подпропала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
Ответ oleg
Прекрасно что девочки дружат. А вобще К СуперСонику многие девочки тянуться и хотят с ней дружить, как и с Аней Щербаковой многие дружили.
Ну Валиева с Трусовой уже надружились))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Sopc
Ответ Призрачный триксель
Удачи и Соне и Аделии,обеих обожаю)
Соня очень красивая фигуристка, у неё есть все прыжки ультра Си аксель, вращения, но вот почему то её не пиарят как камилу, тшт её не балует, она не любимица, ФК фомонд её не поддерживает, так в чем дело?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Sopc
Ответ Призрачный триксель
Удачи и Соне и Аделии,обеих обожаю)
Пока дружат
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Прекрасно что девочки дружат. А вобще К СуперСонику многие девочки тянуться и хотят с ней дружить, как и с Аней Щербаковой многие дружили.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Призрачный триксель
Удачи и Соне и Аделии,обеих обожаю)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Хорошая девчонка Аделия👍⛸️
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий