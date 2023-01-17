«Кусочек лета ☀️🌊». Александра Трусова опубликовала фото в купальнике с отдыха

Теги фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями с отдыха.

«Кусочек лета☀️🌊», – написала она в телеграм-канале.

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57 комментариев

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Oleandra
Ответ vanessa2021
У вас очень печальный личный опыт, все вас матросили и бросали))) И вы свой опыт переносите на других. Со временем расходятся 80% пар, многие расходятся нарожав детей. И далеко не всегда мужчина бросает женщину, в 80% случаев на развод подает женщина. Статистика такая. Очень жаль, что вы попали в те 20%, которых всегда бросал мужчина. Хотя по вашим постам можно предположить причину таких неудач))) Я совсем не уверена, к примеру, что именно Лазукин бросал Лизу Т., , «поматросив» предварительно)) Бывает и так, что люди, прожив много лет, расходятся по многим взаимным причинам. И никто никого не «матросил».
понимаете, плохо и то и другое.. не надо себя сразу кому-то отдавать, бери - не хочу.. чтоб потом ни тебя не бросали, не ты кого-то..
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vanessa2021
Ответ Gilonjon862
Думаю дело не в каком-то шоу, он просто военнообязанный и не может выехать за границу.
У Марка сейчас шоу в Питере. Сашина семья, родители улетели в Дубай. Саша решила полететь с родителями, раз выпало такое окно.

Саша с Марком вместе живут в Москве. Конечно Саша могла не в Дубай полететь с родителями на несколько дней погреться, а поехать в Питер с Марком и на шоу Авербуха светиться в зрительном зале. Но тогда хейтеры еще больше кричали бы про пиар)))

Тут такая ситуация, что как Саша ни поступила бы- хейтеры нашли бы повод для хейта.
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Osik92
Ответ Osik92
Где грудь))) а груди нет(((
Трусоботы заминусовали... Правда глаза колет
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Osik92
Ответ Самасебезвезда
Саша вообще не похожа на девушку 18,5 лет, какой-то ребенок.
Да и вообще фигура на мужскую тянет
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vanessa2021
Ответ Oleandra
я помню, как вы мне писали.. это жизнь.. когда я сказала, что Марк может поматросить и бросить.. и скобочек много было..
У вас очень печальный личный опыт, все вас матросили и бросали))) И вы свой опыт переносите на других.

Со временем расходятся 80% пар, многие расходятся нарожав детей.

И далеко не всегда мужчина бросает женщину, в 80% случаев на развод подает женщина. Статистика такая. Очень жаль, что вы попали в те 20%, которых всегда бросал мужчина. Хотя по вашим постам можно предположить причину таких неудач)))

Я совсем не уверена, к примеру, что именно Лазукин бросал Лизу Т., , «поматросив» предварительно)) Бывает и так, что люди, прожив много лет, расходятся по многим взаимным причинам. И никто никого не «матросил».
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Elena Sopc
Ответ Gilonjon862
Думаю дело не в каком-то шоу, он просто военнообязанный и не может выехать за границу.
Молодцы
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
У Саши когда она была подростком- была очень пропорциональная, ладная фигура с длинными стройными ножками. И беби-фейс с большими зелеными глазами. Сейчас конечно вообще красотка стала. Зеленый купальник с рыжими волосами- вообще отпад. Сашеньке- хорошего отдыха!
У Саши всегда была лучшая фигура из всех фигуристок ее поколения. Когда Дмитрий Михайлов ей поставил показательный номер "Game of Survival", стало вообще очевидно, какая она красавица. Тот комбинезон в претендентах на лучший костюм Александры. Надеюсь эта программа еще будет в следующих авторских колонках Саши. У Саши уже богатое, легендарное наследие программ, много материала для текстов ))
"Game of Survival" лучший соревновательно-показательный номер Саши. Спасибо, Дмитрий Михайлов 💐
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Oleandra
Ответ vanessa2021
как вам не стыдно такое писать?
я помню, как вы мне писали.. это жизнь.. когда я сказала, что Марк может поматросить и бросить.. и скобочек много было..
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Oleandra
Ответ Бильм@н
Вот-вот, даже не напрягалась, сразу слилась.
а зачем ОЧ напрягаться? Чен вон тоже не напрягается.. и Пападакисы.. и китайцы..
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Бильм@н
Ответ Oleandra
Нюра в сезон и не входила.. даже программы не готовила.
Вот-вот, даже не напрягалась, сразу слилась.
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vanessa2021
Ответ Oleandra
вот с этого всё и начинается.. не смог, работа..
как вам не стыдно такое писать?
+1
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Ekoplane
Ответ Gilonjon862
Думаю дело не в каком-то шоу, он просто военнообязанный и не может выехать за границу.
Вот когда у него будет отпуск, тогда и проверим эту теорию. А сейчас он работает.
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vanessa2021
Ответ Маргарита В Сафронова
Ну кто бы мог подумать, что из юниорского отчаянного воина вырастет такая сногсшибательная, женственная красавица!
У Саши когда она была подростком- была очень пропорциональная, ладная фигура с длинными стройными ножками. И беби-фейс с большими зелеными глазами.

Сейчас конечно вообще красотка стала.

Зеленый купальник с рыжими волосами- вообще отпад.

Сашеньке- хорошего отдыха!
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Gilonjon862
Ответ Ekoplane
Все волнуются, а где же Марк )) Марк будет завтра и послезавтра выступать в Санкт-Петербурге. Из тг Тим Кондратюк: 18 и 19 января в Ледовом дворце будет представлена театрализованная программа на льду, посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Режиссером ледового концерта-спектакля выступит Илья Авербух❗️ На льду свое мастерство продемонстрируют: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александр Самарин, Андрей Мозалев и другие. В концертной программе примут участие народный артист России Василий Герелло, заслуженная артистка России Зара, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, хор Ансамбля песни и пляски Западного Военного округа и Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга. Основу программы составят песни военных лет и песни из советских кинофильмов в сопровождении оркестра, дополненные пластическими номерами фигуристов, световыми проекциями, выступлением артистов балета и театрализованными элементами.
Думаю дело не в каком-то шоу, он просто военнообязанный и не может выехать за границу.
+2
-2
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Ekoplane
Ответ Charliz
А Нюхик кто?
Вы здесь не модератор случайно? Уточнили, кто "Нюхик", а потом удалили. А почему "Шурик" не удаляете?
+3
-8
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Ekoplane
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-13
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sergey-ld
Ответ Маргарита В Сафронова
Ну кто бы мог подумать, что из юниорского отчаянного воина вырастет такая сногсшибательная, женственная красавица!
И правда – сногшибательная? Осторожнее – не упадите...
+11
-4
+7
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Ekoplane
Ответ И это все о нем
Манипуляции со знаками продолжаются ,+++++++++++!
Да, я сегодня уже тоже столкнулась с этим. Спасибо за плюсик, радуюсь и такому )) Я Вам смогла поставить настоящий 💪 😂
+6
-6
0
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И это все о нем
Ответ Ekoplane
Какая красивая русалочка )) Александра Вячеславовна, любим и ждем на ФГП 😍
Манипуляции со знаками продолжаются ,+++++++++++!
+8
-6
+2
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Ekoplane
Ответ Charliz
А Нюхик кто?
Комментарий скрыт
+4
-14
-10
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Самасебезвезда
Ответ Osik92
Где грудь))) а груди нет(((
Саша вообще не похожа на девушку 18,5 лет, какой-то ребенок.
+5
-7
-2
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Charliz
Ответ Ekoplane
Комментарий удален модератором
А Нюхик кто?
+1
-4
-3
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Oleandra
Ответ Vladimir Arutin
Нюрчик уже некуда с шоу не уйдет . Нюра будет совмещать шоу и телевидение .
Нюра в сезон и не входила.. даже программы не готовила.
0
-3
-3
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Ekoplane
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Vladimir Arutin
Ответ Oleandra
может, это наоборот - хорошее.. Шурик за спорт всерьёз возьмётся.. ещё бы с шоу ушла..
Нюрчик уже некуда с шоу не уйдет . Нюра будет совмещать шоу и телевидение .
+5
-3
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