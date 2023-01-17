«Кусочек лета ☀️🌊». Александра Трусова опубликовала фото в купальнике с отдыха
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями с отдыха.
«Кусочек лета☀️🌊», – написала она в телеграм-канале.
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями с отдыха.
«Кусочек лета☀️🌊», – написала она в телеграм-канале.
Саша с Марком вместе живут в Москве. Конечно Саша могла не в Дубай полететь с родителями на несколько дней погреться, а поехать в Питер с Марком и на шоу Авербуха светиться в зрительном зале. Но тогда хейтеры еще больше кричали бы про пиар)))
Тут такая ситуация, что как Саша ни поступила бы- хейтеры нашли бы повод для хейта.
Со временем расходятся 80% пар, многие расходятся нарожав детей.
И далеко не всегда мужчина бросает женщину, в 80% случаев на развод подает женщина. Статистика такая. Очень жаль, что вы попали в те 20%, которых всегда бросал мужчина. Хотя по вашим постам можно предположить причину таких неудач)))
Я совсем не уверена, к примеру, что именно Лазукин бросал Лизу Т., , «поматросив» предварительно)) Бывает и так, что люди, прожив много лет, расходятся по многим взаимным причинам. И никто никого не «матросил».
"Game of Survival" лучший соревновательно-показательный номер Саши. Спасибо, Дмитрий Михайлов 💐
Сейчас конечно вообще красотка стала.
Зеленый купальник с рыжими волосами- вообще отпад.
Сашеньке- хорошего отдыха!