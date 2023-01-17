«Вопрос находится в работе. Ждем окончательного решения ФФКР». Глава Федерации фигурного катания Краснодарского края о переносе финала Гран-при из Сочи

Президент Федерации фигурного катания Краснодарского края Владимир Мелехин прокомментировал информацию о возможном переносе финала Гран‑при России из Сочи в Санкт‑Петербург.

«Мы не принимаем решения касательно переноса финала Гран‑при в Санкт‑Петербург. Всеми вопросами занимается Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Вопрос переноса находится в работе. А мы просто ждем окончательного решения федерации», – сказал Мелехин.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ФФКР, на данный момент информации о переносе соревнований нет.

Ожидается, что финал Гран‑при пройдет с 1 по 5 марта 2023 года.

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