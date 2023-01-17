«Вопрос находится в работе. Ждем окончательного решения ФФКР». Глава Федерации фигурного катания Краснодарского края о переносе финала Гран-при из Сочи
Президент Федерации фигурного катания Краснодарского края Владимир Мелехин прокомментировал информацию о возможном переносе финала Гран‑при России из Сочи в Санкт‑Петербург.
«Мы не принимаем решения касательно переноса финала Гран‑при в Санкт‑Петербург. Всеми вопросами занимается Федерация фигурного катания России (ФФКР).
Вопрос переноса находится в работе. А мы просто ждем окончательного решения федерации», – сказал Мелехин.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ФФКР, на данный момент информации о переносе соревнований нет.
Ожидается, что финал Гран‑при пройдет с 1 по 5 марта 2023 года.
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В Питер с удовольствием бы слетала. Тем более если выступление будет в Юбилейном.
Если так, то действительно, пускай лучше будет СПб. Здесь и зрителей больше будет.