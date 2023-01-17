«Вопрос находится в работе. Ждем окончательного решения ФФКР». Глава Федерации фигурного катания Краснодарского края о переносе финала Гран-при из Сочи

Теги Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Серия Гран-при России Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания Краснодарского края Владимир Мелехин прокомментировал информацию о возможном переносе финала Гран‑при России из Сочи в Санкт‑Петербург.

«Мы не принимаем решения касательно переноса финала Гран‑при в Санкт‑Петербург. Всеми вопросами занимается Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Вопрос переноса находится в работе. А мы просто ждем окончательного решения федерации», – сказал Мелехин.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ФФКР, на данный момент информации о переносе соревнований нет.

Ожидается, что финал Гран‑при пройдет с 1 по 5 марта 2023 года.

Сихарулидзе о том, что финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург: «Будем надеяться, обсуждаем этот вопрос»

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8 комментариев

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vb2c2sshnk
А почему те, кто купил билеты на самолет, гостиницы, должны пострадать. Люди готовили свои отпуска под это дело. Я не хочу вместо теплых Сочей катить в не известно какой отпуск в Питер! Многим женщинам кстати мужья сделали данный подарок к 8 марта! Поездка на финал, все ждали только билеты. Пусть почитают посты под сообщением Сихрулидзе. Вообще уже задрали переобуваться перед самими стартами, как не стыдно!
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Sky Smoker
Ответ Додик Аксель
Не знаю какие аргументы у ФФКР по поводу места проведения ФГП, но Питер предпочтительней по многим вопросам, начиная от логистики, наличия ледовых арен, отелей, количества зрителей на соревнованиях и опыта проведения различных соревнований по ФК.
Вот да! Мне до Сочи уж очень далеко и неудобно добираться, а до Питера, даже с увеличением полётного времени (из-за закрытия воздушного пространства Европы) - часа полтора.
В Питер с удовольствием бы слетала. Тем более если выступление будет в Юбилейном.
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Osik92
Что там с регламентом Кубка первого... В пятницу жеребьевка уже.. А регламент никто не выложил кто капитанит и вообще какой формат.. Опять выложат за день всю инфу
+3
0
+3
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Osik92
Лететь в Сочи теперича небезопасно.. Зачем этот ненужный риск... Питер оптимальный вариант... В Питере трибуны под завязку будут
+6
0
+6
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Wiley Fox
Перенос в СПб дело решенное, кого тут обмануть можно?
+1
0
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Додик Аксель
Не знаю какие аргументы у ФФКР по поводу места проведения ФГП, но Питер предпочтительней по многим вопросам, начиная от логистики, наличия ледовых арен, отелей, количества зрителей на соревнованиях и опыта проведения различных соревнований по ФК.
+3
0
+3
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Блинчик
ФФККР боится, что в эфир опять попадёт, что 95% "Айсберга" пусты.
+7
0
+7
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Popotasha
По-моему, ФФК Краснодарского края вообще всё равно, будет у них там что-то проводиться или нет...
Если так, то действительно, пускай лучше будет СПб. Здесь и зрителей больше будет.
+8
0
+8
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