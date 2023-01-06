Иван Ригини: «ISU сам же и убивает фигурное катание. Оно загибается из-за того, что спортсмены не могут заработать денег»

Теги сборная России ISU сборная США сборная Японии мужское катание Иван Ригини (Бариев) Олимпиада-2026 Илья Малинин Серия Гран-при России Фигурное катание

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини заявил о падении популярности фигурного катания.

«Во всем мире фигурное катание загибается. Оно сейчас будет развиваться в Америке, потому что появился Илья Малинин, который делает неимоверные вещи, поэтому народ будет хотеть пойти в фигурное катание, там будет спонсорство. У американцев вообще никогда не было проблем со спонсорами, так что они всегда будут хотеть кататься.

А в Европе – дыра, и в конце концов не останется никого. Пройдет еще одна Олимпиада, и в той же Италии, Франции не будет никого. И тогда останутся только американцы, японцы, и русские когда-то подтянутся. Все. Где развитие фигурного катания? ISU (Международному союзу конькобежцев) надо как-то разрешать эту проблему, делать новые соревнования, привлекать спонсоров.

Фигурное катание – некоммерческий вид спорта. Мы не можем показывать ничего. Коньки – только у себя в соцсетях, логотипы на официальных тренировках ты должен заклеивать. Почему? Это неправильно! Поэтому спонсоры и не идут в фигурное катание. К какому-нибудь футболисту, который играет во втором дивизионе Бундеслиги, идут спонсоры, а к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию нет, хотя этот статус посерьезнее в плане спортивной деятельности.

Фигурное катание загибается только из-за того, что спортсмены не могут заработать денег. Надо увеличивать призовые, но без спонсоров это невозможно. Вот спонсируются российские этапы Гран-при – ни для кого не секрет, сколько там можно заработать. За счет этого больше спортсменов будут приходить в фигурное катание, несмотря на то что мы отстранены на долгий срок.

А здесь, в Европе? Ты смотришь: «Блин, лед стоит 200 евро в час. А сколько мне нужно финансов, чтобы программы поставить? Если брать хороший уровень – от 50 до 80 тысяч долларов в год. Так, а сколько платить за тренеров, за проживание? А сколько я могу заработать? А спонсоры есть? А соревнования какие?»

Пусть они из Европы приедут в Россию, может, чему-то научатся. Потому что ISU сам же и убивает фигурное катание, он делает его менее популярным. В чем ISU развивает фигурное катание? Фигуристы развиваются, но только благодаря работе тренеров и своих федераций. А ISU сам спорт не развивает вообще никак. Это факт.

А сейчас русские ушли и спарринг стал хуже. Соответственно, деградация в Европе станет еще больше. Они будут считать, что четверные теперь не нужны. Так они рвали задницы, старались доучить тройные, чтобы к четверному себя подготовить, а сейчас зачем? И это логично: зачем напрягать задницу, если это необязательно?» – сказал Ригини.

Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Elena Sopc
В отличие от деда он своим спортсменам грибы не заказывает, ребра и недокруты у кореянок ставят очень много, думаю кореец хорошо работает
очень хорошо.. кореянки стали чаще выигрывать.. в отличие от прошлых сезонов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ваня, возвращайся в Россию, будешь за хорошие деньги в каком-нибудь шоу итальянца катать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Sopc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleandra
ИСУ руководит теперь кореец.. ему наплевать, что станет с Европой..
В отличие от деда он своим спортсменам грибы не заказывает, ребра и недокруты у кореянок ставят очень много, думаю кореец хорошо работает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
печалька... а ведь уезжал из России, когда в Италии фк было на пике популярности😥
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pas33pas
А сколько? "Сколько зрителей смотрели женский турнир 1994 года"? Вы хотите что-то сказать, так говорите до конца. За вас гуглить никто не должен.
Окей, 48,5 миллионов зрителей.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Настя Розова
И опять страдания по четверным, господи, да это уже не смешно. Пускай Ригини, прежде чем страдать по теряющейся популярности, посмотрит на то, сколько зрителей смотрели женский турнир 1994 года, и сколько все фигурное катание вообще на последней олимпиаде, с четверными. Нет, ну какие-то дельные мысли в этом опусе есть... но большой вопрос, что виновато в том, что в Европе никто не хочет заниматься ФК - дороговизна или отсутствие перспектив(потому что смысл корячиться и умирать на катке по пол-дня, если ты в призы на континентальном первенстве попадешь только когда рак на горе свистнет).
А сколько? "Сколько зрителей смотрели женский турнир 1994 года"? Вы хотите что-то сказать, так говорите до конца. За вас гуглить никто не должен.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Выкидывай заграничный паспорт и едь сюда, и, будет тебе - малина.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И опять страдания по четверным, господи, да это уже не смешно. Пускай Ригини, прежде чем страдать по теряющейся популярности, посмотрит на то, сколько зрителей смотрели женский турнир 1994 года, и сколько все фигурное катание вообще на последней олимпиаде, с четверными.
Нет, ну какие-то дельные мысли в этом опусе есть... но большой вопрос, что виновато в том, что в Европе никто не хочет заниматься ФК - дороговизна или отсутствие перспектив(потому что смысл корячиться и умирать на катке по пол-дня, если ты в призы на континентальном первенстве попадешь только когда рак на горе свистнет).
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ИСУ руководит теперь кореец.. ему наплевать, что станет с Европой..
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий