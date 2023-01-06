Иван Ригини: «ISU сам же и убивает фигурное катание. Оно загибается из-за того, что спортсмены не могут заработать денег»

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини заявил о падении популярности фигурного катания.

«Во всем мире фигурное катание загибается. Оно сейчас будет развиваться в Америке, потому что появился Илья Малинин, который делает неимоверные вещи, поэтому народ будет хотеть пойти в фигурное катание, там будет спонсорство. У американцев вообще никогда не было проблем со спонсорами, так что они всегда будут хотеть кататься.

А в Европе – дыра, и в конце концов не останется никого. Пройдет еще одна Олимпиада, и в той же Италии, Франции не будет никого. И тогда останутся только американцы, японцы, и русские когда-то подтянутся. Все. Где развитие фигурного катания? ISU (Международному союзу конькобежцев) надо как-то разрешать эту проблему, делать новые соревнования, привлекать спонсоров.

Фигурное катание – некоммерческий вид спорта. Мы не можем показывать ничего. Коньки – только у себя в соцсетях, логотипы на официальных тренировках ты должен заклеивать. Почему? Это неправильно! Поэтому спонсоры и не идут в фигурное катание. К какому-нибудь футболисту, который играет во втором дивизионе Бундеслиги, идут спонсоры, а к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию нет, хотя этот статус посерьезнее в плане спортивной деятельности.

Фигурное катание загибается только из-за того, что спортсмены не могут заработать денег. Надо увеличивать призовые, но без спонсоров это невозможно. Вот спонсируются российские этапы Гран-при – ни для кого не секрет, сколько там можно заработать. За счет этого больше спортсменов будут приходить в фигурное катание, несмотря на то что мы отстранены на долгий срок.

А здесь, в Европе? Ты смотришь: «Блин, лед стоит 200 евро в час. А сколько мне нужно финансов, чтобы программы поставить? Если брать хороший уровень – от 50 до 80 тысяч долларов в год. Так, а сколько платить за тренеров, за проживание? А сколько я могу заработать? А спонсоры есть? А соревнования какие?»

Пусть они из Европы приедут в Россию, может, чему-то научатся. Потому что ISU сам же и убивает фигурное катание, он делает его менее популярным. В чем ISU развивает фигурное катание? Фигуристы развиваются, но только благодаря работе тренеров и своих федераций. А ISU сам спорт не развивает вообще никак. Это факт.

А сейчас русские ушли и спарринг стал хуже. Соответственно, деградация в Европе станет еще больше. Они будут считать, что четверные теперь не нужны. Так они рвали задницы, старались доучить тройные, чтобы к четверному себя подготовить, а сейчас зачем? И это логично: зачем напрягать задницу, если это необязательно?» – сказал Ригини.

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