Сихарулидзе о том, что финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург: «Будем надеяться, обсуждаем этот вопрос»

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе подтвердил, что Финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург.

– Антон Тариэльевич, подтвердите слухи о том, что финал Гран-при перенесут из Сочи в Петербург?

– Будем надеяться. Обсуждаем этот вопрос.

– То есть подвижки есть?

– Будем надеяться, повторюсь, – сказал Сихарулидзе.

Финал Гран-при среди взрослых запланирован на 3-5 марта, среди юниоров – на 1-3 марта.