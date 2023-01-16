Сихарулидзе о том, что финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург: «Будем надеяться, обсуждаем этот вопрос»

Теги Антон Сихарулидзе Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Серия Гран-при России Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе подтвердил, что Финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург. 

– Антон Тариэльевич, подтвердите слухи о том, что финал Гран-при перенесут из Сочи в Петербург?

– Будем надеяться. Обсуждаем этот вопрос.

– То есть подвижки есть?

– Будем надеяться, повторюсь, – сказал Сихарулидзе.

Финал Гран-при среди взрослых запланирован на 3-5 марта, среди юниоров – на 1-3 марта. 

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13 комментариев

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Наталья Трофимова
Ответ Надумочка
Они же билеты еще даже не выпустили в продажу... Так что кто купил авиа и тд билеты и гостиницы, простите, но сам дурак. А отпуск не передвинется, даты те же.
Билеты нет, еще не продавали. Но решение о проведении финала в Сочи принимали уже в условиях СВО. Могли бы тогда город пока не оглашать. В общем, хорошо, если у людей возвратные тарифы, а вот кто взял невозвратные... и в правду дурак.
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KMR
Это из-за проходящей по плану....
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Надумочка
Ответ Наталья Трофимова
Планируйте люди отпуска заранее, заказывайте билеты, гостиницы...
Они же билеты еще даже не выпустили в продажу... Так что кто купил авиа и тд билеты и гостиницы, простите, но сам дурак. А отпуск не передвинется, даты те же.
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AllaS
Ответ Sat397
Сейчас Сочи уже небезопасное место для перелета. И таких мест будет все больше. Поэтому все верно, надо переносить.
С чего это Вы взяли. Сейчас летные коридоры просто длиннее . И из Питера раньше летали за 2,50 - 3,15 часа , сейчас на час дольше. Сочи в стороне. Опасные аэропорты все закрыты и они далеки от Сочи.
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Пользователь Гугла
Как я рад, как я рад, федра едет в Лкнинград
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Наталья Трофимова
Планируйте люди отпуска заранее, заказывайте билеты, гостиницы...
+3
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+3
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Додик Аксель
Питер достоин ФГП ! Здесь давние традиции фигурного катания, шикарные спортивные арены, радушные и гостеприимные болельщики ! Добро пожаловать к нам !
+7
0
+7
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Sat397
Ответ Orange carrot
Какая чушь, с чего это небезопасное, летаем без вопросов
Ваше дело, но я считаю что всякое может случиться, прежде всего из-за ошибки своего ПВО.
+4
-2
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Orange carrot
Ответ Sat397
Сейчас Сочи уже небезопасное место для перелета. И таких мест будет все больше. Поэтому все верно, надо переносить.
Какая чушь, с чего это небезопасное, летаем без вопросов
+3
-5
-2
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Лиза Михайлова
Какое «эльфийское» отчество оказывается у Антона Сихарулидзе.
+8
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Тайга86
Правильно. Такие знаковые соревнования сейчас для нас, за неимением большего, нужно проводить в крупных городах. Сочи оставьте для развлечения страждущих до шоу в курортный сезон.
+8
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Sat397
Сейчас Сочи уже небезопасное место для перелета. И таких мест будет все больше. Поэтому все верно, надо переносить.
+8
-3
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Anna Leonova
Наконец -то!!!
+8
0
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