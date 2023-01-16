Сихарулидзе о том, что финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург: «Будем надеяться, обсуждаем этот вопрос»
Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе подтвердил, что Финал Гран-при России может быть перенесен из Сочи в Санкт-Петербург.
– Антон Тариэльевич, подтвердите слухи о том, что финал Гран-при перенесут из Сочи в Петербург?
– Будем надеяться. Обсуждаем этот вопрос.
– То есть подвижки есть?
– Будем надеяться, повторюсь, – сказал Сихарулидзе.
Финал Гран-при среди взрослых запланирован на 3-5 марта, среди юниоров – на 1-3 марта.
13 комментариев