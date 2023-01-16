Александр Жулин: «Шанс состояться в парном у Косторной есть. Тут только вопрос, как быстро они с партнером скатаются»
Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы на успех Алены Косторной в парном катании.
Партнером Косторной станет Георгий Куница.
«Сложно сказать, я не такой большой эксперт. Шанс состояться в парном у нее есть, конечно. Она владеет всеми тройными прыжками, если партнер ее тоже будет владеть всеми тройными, то тут только вопрос: как быстро они скатаются. Будет интересно», – сказал Жулин.
Вам жалко? Пусть поизучают, пока молодые
Еще можно десяток фамилий назвать, то могло что- то получиться.
Куница не парник и до хорошего парника он не вырастет.
Не надо мне про Маркей и Савченко, у них были лучшие партнеры.
Куницу сегодня хоть с Савченко и Волосожар поставь- не парник он.
На шоу побаловаться, не вопрос.