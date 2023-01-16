Александр Жулин: «Шанс состояться в парном у Косторной есть. Тут только вопрос, как быстро они с партнером скатаются»

Теги сборная России Александр Жулин пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы на успех Алены Косторной в парном катании.

Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Сложно сказать, я не такой большой эксперт. Шанс состояться в парном у нее есть, конечно. Она владеет всеми тройными прыжками, если партнер ее тоже будет владеть всеми тройными, то тут только вопрос: как быстро они скатаются. Будет интересно», – сказал Жулин.

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5 комментариев

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Alex1104
Ответ Беглый*
Быстро скатаются, уже вместе отдыхать улетели. Поддержки новые будут там изучать
Совет да любовь )
Вам жалко? Пусть поизучают, пока молодые
+1
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Elena Sopc
Ответ Беглый*
Быстро скатаются, уже вместе отдыхать улетели. Поддержки новые будут там изучать
С таким же успехом Алина может перейти в танцы, у неё тоже кое что неплохо получается, это просто пиар, внимание и не более, к буяновой пошла видно было что просто ради хайпа, типа продолжает карьеру
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gift...!
Если бы она шла под Рылрва, Назарычева или Ялина.
Еще можно десяток фамилий назвать, то могло что- то получиться.
Куница не парник и до хорошего парника он не вырастет.
Не надо мне про Маркей и Савченко, у них были лучшие партнеры.
Куницу сегодня хоть с Савченко и Волосожар поставь- не парник он.
На шоу побаловаться, не вопрос.
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Brokkoli
Не получится - всегда можно уйти учиться на нейрохирурга-косметолога
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+3
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Беглый*
Быстро скатаются, уже вместе отдыхать улетели. Поддержки новые будут там изучать
+3
0
+3
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