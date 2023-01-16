Александр Жулин: «Шанс состояться в парном у Косторной есть. Тут только вопрос, как быстро они с партнером скатаются»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы на успех в парном катании.

Партнером Косторной станет .

«Сложно сказать, я не такой большой эксперт. Шанс состояться в парном у нее есть, конечно. Она владеет всеми тройными прыжками, если партнер ее тоже будет владеть всеми тройными, то тут только вопрос: как быстро они скатаются. Будет интересно», – сказал Жулин.