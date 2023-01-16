Росляков о планах Косторной и Куницы: «Они улетели на отдых. Вернутся – поговорим»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков высказался о переходе Алены Косторной в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться в группе Рослякова.

«Мы готовили ребят к шоу, готовили парные элементы с Аленой и Гошей. Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся – поговорим», – сказал Росляков.

«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха – сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано.

Как таковое решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся – будем обсуждать, получится ли у нас работать вместе», – цитирует тренера «СЭ».

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47 комментариев

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Ирина Чернявская
Ответ Rums67
Что уметь? Жить в своё удовольствие?
Вот именно, это надо уметь жить как хочется! Потому что нас с детства учат жить по правильному, принимать правильные решения! Да, может она вырастит и о чем то пожалеет, но зато точно не скажет, что прожила чужую жизнь. Это мы, все взрослые, с опытом житейским и кажется, что она творит неправильные вещи. Но Алена живет вот как ей по душе! Это не каждый сможет.
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Маргарита Михайловна
Надеюсь федерация им отдых оплатила?
+1
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Жанна Авдеева
Курортный роман было такое понятие
Теперь парные кувырки😂👍
+1
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Orange carrot
Лучшее начало работы😅поехать и отдохнуть
+3
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B.Jones
Ответ Анна Беляева
Так Алена и не заявлялась на старты в этом сезоне. Понятно, что после "елок" имеет право отдыхать до летних шоу.
🤣
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Буня Хох
Ответ Наталья Карлова
народ ну как можно кого-то критиковать! Ну да! Характер у Алены есть! Но у каждого свой путь! Фигурное катание - это один из травмоопасных видов спорта! И мы как то зациклены на взрослом возрасте, а ведь приходят в этот спорт в 4-5 лет! То есть у каждой из 16-17 летней спортсменки уже стаж за 10 лет. Алена в любом случае умница! Достойно представляла нашу страну! И в конечном итоге они на свои заработанные деньги поехали отдыхать - в карман налогоплательщиков не заглядывали!
Характера у Алёны нет. Характер есть у того, кто упорно движется к цели и добивается её. У Саши, у Ани есть характер, они доказали.
А Алёна при малейшей неудаче меняет приоритеты и начинает новую деятельность.
+4
-1
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B.Jones
Ответ Нет святой, кроме Евгении!
А потом отпуск закончится, Алёна бросит Гошу и заявит, что хочет стать космонавтом. Смешно читать, как люди всёрьёз рассуждают о переходе Алёны в пары. Какие пары, о чём вы? Она в сверхпопулярной одиночке, где у неё огромное мастерство, опыт, слава и репутация, не может сосредоточиться на работе. А тут пары, новый, сложный и не такой популярный вид. Вы реально думаете, что эта капризная принцесса начнёт впахивать на тренировках? Даже у множественных личностей Медведевой было больше последовательности, чем у Алёны. Жаль, конечно, что такая талантливая фигуристка гробит карьеру, но вы не вправите мозги взбаламошному подростку, если будете потакать всем его бесконечным причудам.
Кто, вам, сказал, что люди рассуждают серьезно? 😂
+2
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Е...С
Ответ Порядка.нет
А как мужчина, пардон?!
Ну если Алена с ним отдыхает ...
+1
0
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DD102DD
Паpа, паpа - поpадуемся
На своём веку
Кpасавице и кубку,
Счастливому клинку.
0
0
0
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B.Jones
Ответ Анна Беляева
Почему на бесплатном? Будут оплачивать по тарифам, как все фигуристы, не входящие в сборные. Вы тоже можете прийти, заплатить за лед и тренеру и кататься. Не так сложно. Например, час льда стоит 5000, катается в определенное время 4 пары - 8 человек. Делится 5000 на 8 - 625 рублей с носа. Плюс работа тренера - еще, например 5000 з ачас. И того 1300 за тренировку.
Ну да, Мы так в хоккей играем, два раза в неделю. Хватает. Потом еле ходим. А ещё лыжи, уроки 😁
+1
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Alla Belova
Ответ Пользователь Гугла
Осталось завести бойфренда Анечке, но учитывая продуманность и расчетливость Анечки, бойфренд будет явно не из фк
Сразу министр?))
Или просто айтишник продвинутый?))
+2
-1
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Анна Беляева
Ответ Утренняя Аврора
Интересненько, как они, не выступая на соревнованиях, будут готовиться к шоу на бесплатном льду? У нас все фигурное катание медленно, но верно превращается в шоу- бизнес.
Почему на бесплатном? Будут оплачивать по тарифам, как все фигуристы, не входящие в сборные. Вы тоже можете прийти, заплатить за лед и тренеру и кататься. Не так сложно. Например, час льда стоит 5000, катается в определенное время 4 пары - 8 человек. Делится 5000 на 8 - 625 рублей с носа. Плюс работа тренера - еще, например 5000 з ачас. И того 1300 за тренировку.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нет святой, кроме Евгении!
А потом отпуск закончится, Алёна бросит Гошу и заявит, что хочет стать космонавтом.

Смешно читать, как люди всёрьёз рассуждают о переходе Алёны в пары. Какие пары, о чём вы? Она в сверхпопулярной одиночке, где у неё огромное мастерство, опыт, слава и репутация, не может сосредоточиться на работе. А тут пары, новый, сложный и не такой популярный вид. Вы реально думаете, что эта капризная принцесса начнёт впахивать на тренировках?

Даже у множественных личностей Медведевой было больше последовательности, чем у Алёны. Жаль, конечно, что такая талантливая фигуристка гробит карьеру, но вы не вправите мозги взбаламошному подростку, если будете потакать всем его бесконечным причудам.
+14
-1
+13
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Rums67
Ответ Ирина Чернявская
Аленка молодец, плевала на чье то мнение, живет в свое удовольствие! Это надо еще уметь!
Что уметь? Жить в своё удовольствие?
+4
-1
+3
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Пользователь Гугла
Осталось завести бойфренда Анечке, но учитывая продуманность и расчетливость Анечки, бойфренд будет явно не из фк
+4
-8
-4
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Анна Беляева
Ответ Versa
А где же толпы возмущающихся относительно отдыха в январе и с требованиями завершить карьеру ? :DDDD
Так Алена и не заявлялась на старты в этом сезоне. Понятно, что после "елок" имеет право отдыхать до летних шоу.
+6
0
+6
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Порядка.нет
Ответ Е...С
Хорошо Куница взял в оборот Алену. Как парник он мне совсем не нравится.
А как мужчина, пардон?!
+2
-1
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DD102DD
Ответ Versa
А где же толпы возмущающихся относительно отдыха в январе и с требованиями завершить карьеру ? :DDDD
Для отдыха нет плох месяцев.
0
0
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Порядка.нет
Алёна классная, постоянно в движении...
Так и нужно жить, особенно молодым!
+2
-1
+1
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Versa
А где же толпы возмущающихся относительно отдыха в январе и с требованиями завершить карьеру ? :DDDD
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Хорошо Куница взял в оборот Алену. Как парник он мне совсем не нравится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
Поехали на отдых кувыркаться, исполнять парные элементы :)
+9
-4
+5
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DD102DD
Подумалось, в спорте нужен тренер по отдыху.

Это не шутка - а понимание сути дела.
0
-1
-1
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DD102DD
Пары лучше всего формируются на отдыхе.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Интересненько, как они, не выступая на соревнованиях, будут готовиться к шоу на бесплатном льду? У нас все фигурное катание медленно, но верно превращается в шоу- бизнес.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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