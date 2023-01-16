Росляков о планах Косторной и Куницы: «Они улетели на отдых. Вернутся – поговорим»
Тренер Сергей Росляков высказался о переходе Алены Косторной в парное катание.
Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться в группе Рослякова.
«Мы готовили ребят к шоу, готовили парные элементы с Аленой и Гошей. Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся – поговорим», – сказал Росляков.
«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха – сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано.
Как таковое решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся – будем обсуждать, получится ли у нас работать вместе», – цитирует тренера «СЭ».
Теперь парные кувырки😂👍
А Алёна при малейшей неудаче меняет приоритеты и начинает новую деятельность.
На своём веку
Кpасавице и кубку,
Счастливому клинку.
Или просто айтишник продвинутый?))
Смешно читать, как люди всёрьёз рассуждают о переходе Алёны в пары. Какие пары, о чём вы? Она в сверхпопулярной одиночке, где у неё огромное мастерство, опыт, слава и репутация, не может сосредоточиться на работе. А тут пары, новый, сложный и не такой популярный вид. Вы реально думаете, что эта капризная принцесса начнёт впахивать на тренировках?
Даже у множественных личностей Медведевой было больше последовательности, чем у Алёны. Жаль, конечно, что такая талантливая фигуристка гробит карьеру, но вы не вправите мозги взбаламошному подростку, если будете потакать всем его бесконечным причудам.
Так и нужно жить, особенно молодым!
Это не шутка - а понимание сути дела.