Росляков о планах Косторной и Куницы: «Они улетели на отдых. Вернутся – поговорим»

Тренер Сергей Росляков высказался о переходе в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться в группе Рослякова.

«Мы готовили ребят к шоу, готовили парные элементы с Аленой и Гошей. Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся – поговорим», – сказал Росляков.

«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха – сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано.

Как таковое решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся – будем обсуждать, получится ли у нас работать вместе», – цитирует тренера «СЭ».