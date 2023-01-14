Рудковская об оправдании Валиевой: «Оставлю свое мнение при себе»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Яна Рудковская Камила Валиева Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.

Фигуристку признали невиновной в употреблении допинга, но лишили золота чемпионата России-2022.

«Я свое мнение оставлю при себе», – сказала Рудковская.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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87 комментариев

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Блотт Айс
Ответ Lёna
вещество попало прилично раньше этого питья из бутылочки
Докажите.
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Бильм@н
Ответ наталья Головченко
Ну, и кто скажет теперь, что она к этому не имеет никакого отношения?!
Что-то вы уже сову на глобус... Откуда такой вывод от невинного "оставлю свое мнение при себе"
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Viks
"МОК согласился с WADA оспорить решение РУСАДА"
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Camarão
Ответ Утренняя Аврора
Самые лучшие слова от Яны за последнее время. А кто ей постоянно названивает???
Те же кто названивает Александру Мостовому:)
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Оле-Лукойе
Ответ Активист
Представляете, многие считают, что за приём допинга необходимо наказывать. Кто бы мог подумать?
Кто бы мог подумать, что стоит сказать про помаду, в которой якобы содержалось запрещённое вещество - и за это оправдывают. Потому что это помада кого надо помада. Кто бы мог подумать?
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Lёna
Ответ Блотт Айс
Ками ОДНА пила воду из бутылочки на столе, выставленной устраителями.
вещество попало прилично раньше этого питья из бутылочки
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Алеся Ткаченко
Ответ Активист
Не знаю, что там в Питере выйдет наружу, но махинации ТШТ и использование запрещённых средств уже точно стали известными на весь мир.
Опять Питер.Как не надоело еще.Вот Шветского как-то быстро убрали,это ни у кого подозрений видимо не вызывает)
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Kareglazaya
Ответ Утренняя Аврора
Самые лучшие слова от Яны за последнее время. А кто ей постоянно названивает???
А если не позвонят, она накатает очередную поэму в соцсетях, которую потом здесь процитируют)
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Veronika spuria
Ответ наталья Головченко
Ну, и кто скажет теперь, что она к этому не имеет никакого отношения?!
А давайте теперь из-за КВ всех замажем: профессора, Рудковскую, девочек- соперниц.
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Dmitry Orlov
А новость то в чем?
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Li Lea
Значит, вам Любитель -ФК - Можно тут пороть несусветную чушь..? А Почему же вас так коряжит, когда Плющенко и Рудковская высказывают свои мнения?
А можно чтобы , вы -Вообще не были в количестве сторонников Плющенко ? Так будет лучше!
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Kareglazaya
100% больше пары дней не выдержит)) К понедельнику ждем развернутое интервью на тему чистоты спорта))
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Алеся Ткаченко
Оказывается из молчания можно целый вселенский заговор раздуть)Оставлять свое мнение при себе тоже плохо.Яна конечно малопривлекательная особа,но к допингу Камилы она вряд ли имеет отношение.Иначе бы ее уже давно в порошок стерли за то что Космос замарала.Да и к Камиле ее никто бы и близко не подпустил
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Лакс
хочется, чтобы Яна всегда оставляла свое мнение при себе и чтобы оставалась в своем шоубизе.
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Arty K.
Нельзя не узнать мнение мамы Гнома Гномыча 🤡🤡🤡
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Элла Бурс
До словесного пoнoca Рудковских осталось 3…2…1…. Каждый раз после Янкиных «без комментариев» выходят трехтомники ее бесценного мнения😅
Да, инстаграмный трактат явно уже на финишной прямой😏
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Активист
Ответ Oleandra
приём допинга всё-таки отличается от подброса запрещённого лекарства в минимальной дозе.
Да, отличается. Кто в последний раз утверждал и доказал подброс допинга, не напомните?
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Marya Y
Жаль, панна Янна не всегда ограничивается этой фразой.
+4
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+3
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Oleandra
Ответ Активист
Представляете, многие считают, что за приём допинга необходимо наказывать. Кто бы мог подумать?
приём допинга всё-таки отличается от подброса запрещённого лекарства в минимальной дозе.
+3
-3
0
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ИннаВБ
Ответ Ольга Калугина
Теперь на своём шоу, интересно, она Сашу как чемпионку России будет представлять?
Берите выше, на Сашу представляет как Олимпийскую чемпионку🤣
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Vatokatya
Всегда бы так. Выходки партнеров по шоу-бизу лучше комментируй
+3
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ИннаВБ
Ответ Маргарита Михайловна
Намёк понят. Рудковская как и все нормальные люди не верит в невиновность Валиевой.
С каких пор Рудковская критерий нормальности?
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Е...С
Все так хотели, чтобы Яна молчала, вот она и молчит.
+2
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Блотт Айс
Ответ Hivaga22
А меня терзают смутные сомнения, как к Камиле попал допинг - и почему именно на чемпионате России, где собираются все тренеры и приближенные к ним интриганки, со всех концов страны. Ведь ни до, ни после допинга не было. Но я тоже оставлю своё мнение при себе.
Ками ОДНА пила воду из бутылочки на столе, выставленной устраителями.
+5
-4
+1
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Маргарита Михайловна
Намёк понят. Рудковская как и все нормальные люди не верит в невиновность Валиевой.
+4
-6
-2
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