Рудковская об оправдании Валиевой: «Оставлю свое мнение при себе»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета об оправдании .

Фигуристку признали невиновной в употреблении допинга, но лишили золота чемпионата России-2022.

«Я свое мнение оставлю при себе», – сказала Рудковская.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона