Рудковская об оправдании Валиевой: «Оставлю свое мнение при себе»
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.
Фигуристку признали невиновной в употреблении допинга, но лишили золота чемпионата России-2022.
«Я свое мнение оставлю при себе», – сказала Рудковская.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
А можно чтобы , вы -Вообще не были в количестве сторонников Плющенко ? Так будет лучше!