Универсиада-2023. Макнамара и Спиридонов лидируют после ритм-танца, Дюпайяж и Набе – 2-е, Лагуж и Каффа – 3-и
Американский дуэт Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов лидируют после ритм-танца на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.
Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 69,12
2. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 68,72
3. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,21
4. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 67,74
5. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 62,88
6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 61,91
7. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетнов (США) – 59,80
8. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 56,06
9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,29
10. Гаухар Наурузова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 53,08
11. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрии) – 52,17
12. Шариз Маттай – Макс Либерс (Германия) – 52,12
13. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 50,66
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