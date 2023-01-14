Универсиада-2023. Макнамара и Спиридонов лидируют после ритм-танца, Дюпайяж и Набе – 2-е, Лагуж и Каффа – 3-и

Американский дуэт Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов лидируют после ритм-танца на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.

Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 69,12

2. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 68,72

3. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,21

4. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 67,74

5. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 62,88

6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 61,91

7. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетнов (США) – 59,80

8. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 56,06

9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,29

10. Гаухар Наурузова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 53,08

11. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрии) – 52,17

12. Шариз Маттай – Макс Либерс (Германия) – 52,12

13. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 50,66