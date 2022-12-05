Вероника Дайнеко: «Плющенко хотел, чтобы его команда победила, и он это сделал. Он с амбициями, но со здоровыми, с контролем, но адекватным»

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко поблагодарила .

Гуменник в составе команды Плющенко одержал победу на чемпионате России по прыжкам.

«Я и Петя хотим сказать спасибо Евгению Викторовичу. Он хотел, чтобы его команда победила, и он это сделал. Любя своих и дав возможность проявить себя и нам. Мудро.

Спасибо, он с амбициями, но со здоровыми, с контролем, но с адекватным. Всегда был в зрительном контакте.

Мы были частью команды. Это чувствовалось, это поддерживало. Наше почтение», – написала Дайнеко.

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