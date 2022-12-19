Алексей Мишин: «Семейственность в фигурном катании – замечательное дело. У Тани Оленевой, мне кажется, не было другого исхода судьбы, как быть моей женой»

Теги сборная России Алексей Мишин Татьяна Мишина Матч ТВ Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о работе с супругой Татьяной Мишиной. 

«Семейственность в фигурном катании – замечательное дело. У Тани Оленевой, моей ученицы, мне кажется, не было другого исхода судьбы, как быть моей женой.

Еще когда она каталась, я уже испытывал симпатию к ней. У нас два сына, оба женаты на своих ученицах. У нас есть еще внук Алеша.

Если он будет тренером, то не исключено, что, может быть, объектом его обаяния станет его ученица. Будет неплохо», – сказал Мишин в спецрепортаже «Матч ТВ» «Пара на дистанции». 

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