Алексей Мишин: «Семейственность в фигурном катании – замечательное дело. У Тани Оленевой, мне кажется, не было другого исхода судьбы, как быть моей женой»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о работе с супругой Татьяной Мишиной.

«Семейственность в фигурном катании – замечательное дело. У Тани Оленевой, моей ученицы, мне кажется, не было другого исхода судьбы, как быть моей женой.

Еще когда она каталась, я уже испытывал симпатию к ней. У нас два сына, оба женаты на своих ученицах. У нас есть еще внук Алеша.

Если он будет тренером, то не исключено, что, может быть, объектом его обаяния станет его ученица. Будет неплохо», – сказал Мишин в спецрепортаже «Матч ТВ» «Пара на дистанции».