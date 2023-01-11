Василевский о переломе у Рубцовой: «Полное обследование провести не удалось из-за внутренней гематомы. Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю»
Тренер Алексей Василевский рассказал о состоянии здоровья фигуристки Любови Рубцовой, которая сломала ногу на тренировке.
«Полное обследование до конца провести не удалось из-за внутренней гематомы. Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю.
Она молодец, старается заниматься даже в этой ситуации, качает вторую ногу, занимается с резинками – пресс, спина.
Уже на второй день начала, хотя я уговариваю ее не торопиться с этим», – сказал Василевский.
но если просто перелом, как многие его представляют - он сразу был бы виден, и сразу бы всё было понятно, без всяких доп. обследований...
p.s. "перелом" - это со слов инсайдеров, которые сейчас ретранслируют сми, как факт