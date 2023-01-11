Василевский о переломе у Рубцовой: «Полное обследование провести не удалось из-за внутренней гематомы. Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю»

Теги сборная России травмы женское катание ТАСС Любовь Рубцова Алексей Василевский Фигурное катание

Тренер Алексей Василевский рассказал о состоянии здоровья фигуристки Любови Рубцовой, которая сломала ногу на тренировке. 

«Полное обследование до конца провести не удалось из-за внутренней гематомы. Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю.

Она молодец, старается заниматься даже в этой ситуации, качает вторую ногу, занимается с резинками – пресс, спина.

Уже на второй день начала, хотя я уговариваю ее не торопиться с этим», – сказал Василевский. 

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6 комментариев

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Alexander X
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Ответ alexnew
Ну, хорошо. я понятия не имею, что там, нет перелома, значит нет, но на счет того, что любой перелом сразу виден на рентгене, усомнюсь, так как читал когда-то Утяшеву по этому поводу.
усталостный - может быть...
но если просто перелом, как многие его представляют - он сразу был бы виден, и сразу бы всё было понятно, без всяких доп. обследований...
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Утренняя Аврора
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Уйти бы от этого тренера. От греха подальше.
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alexnew
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Ответ Alexander X
по цитатам тренера - не сказать, что перелом (он ни разу не говорил о переломе)... перелом бы на рентгене был бы виден сразу, а тут обследование не могу провести... пока ясно, что есть травма, но её характер не ясен... p.s. "перелом" - это со слов инсайдеров, которые сейчас ретранслируют сми, как факт
Ну, хорошо. я понятия не имею, что там, нет перелома, значит нет, но на счет того, что любой перелом сразу виден на рентгене, усомнюсь, так как читал когда-то Утяшеву по этому поводу.
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Alexander X
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Ответ alexnew
Странно, вроде бы Рубцова ушла от Тутберидзе уже почти год назад, а перелом.
по цитатам тренера - не сказать, что перелом (он ни разу не говорил о переломе)... перелом бы на рентгене был бы виден сразу, а тут обследование не могу провести... пока ясно, что есть травма, но её характер не ясен...
p.s. "перелом" - это со слов инсайдеров, которые сейчас ретранслируют сми, как факт
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alexnew
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Странно, вроде бы Рубцова ушла от Тутберидзе уже почти год назад, а перелом.
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alexnew
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Прочитал, думаю, что пройдет не раньше, чем через неделю.
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