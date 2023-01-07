Любовь Рубцова сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке

Тренер Алексей Василевский рассказал, что фигуристка сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель на тренировке.

Накануне спортсменка опубликовала фото на костылях.

«Все (перелом) произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко.

Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации», – сказал Василевский.