Любовь Рубцова сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке

Теги сборная России травмы женское катание Любовь Рубцова Алексей Василевский Фигурное катание

Тренер Алексей Василевский рассказал, что фигуристка Любовь Рубцова сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель на тренировке.

Накануне спортсменка опубликовала фото на костылях.

«Все (перелом) произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко.

Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации», – сказал Василевский.

5 комментариев

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Sat397
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Я ровно об этом и написал, под новостью, где Люба на костылях, а мне минусы ставили.
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Владимир
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Допрыгалась
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Sektor_5
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Зря редакторы опубликовали данную новость - это ж не Хрусталь, комментов не будет.
Любе скорейшего восстановления.
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Alexander X
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а зачем дописывать про "перелом"??? обследование до конца ещё не прошли, значит там ещё не ясно перелом или не перелом... и что там вообще такое....
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AllaS
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Правильного лечения и скорейшего выздоровления Любе. В дальнейшем правильных тренировок .
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