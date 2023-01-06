Иван Ригини: «Смотреть на 14-летних, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно. Должна быть разница между женским катанием и детским»

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини поделился мнением о женском катании.

«Почему Каролина Костнер всегда будет Каролиной Костнер? Не потому, что она высокая и худенькая, а потому что у нее была офигенная подача. Она уже была женщиной, а смотреть на 14-летних детей, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно, и это логично.

Должна быть разница между женским катанием и детским. У Лизы (Туктамышевой) есть шарм, потому что у нее есть опыт, который настоялся. Она человек уже оформленный, как говорится, и она над этим работала.

Кого выделить? Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева – это фантастика. Но я на них хочу посмотреть, когда им будет 23, например. Если это произойдет, дай бог, то это будет вау, это будет невообразимо, потому что у них будет опыт.

Я привел Лизу в пример как человека, который один из немногих вообще прошел ступень 20 лет. Все же заканчивают раньше времени. Кто у нас из спортсменов старше 20 лет в топе? Туктамышева – вот и все», – сказал Ригини.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!