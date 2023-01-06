Иван Ригини: «Смотреть на 14-летних, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно. Должна быть разница между женским катанием и детским»

Теги Каролина Костнер сборная России Елизавета Туктамышева сборная Италии мужское катание женское катание Иван Ригини (Бариев) Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини поделился мнением о женском катании.

«Почему Каролина Костнер всегда будет Каролиной Костнер? Не потому, что она высокая и худенькая, а потому что у нее была офигенная подача. Она уже была женщиной, а смотреть на 14-летних детей, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно, и это логично.

Должна быть разница между женским катанием и детским. У Лизы (Туктамышевой) есть шарм, потому что у нее есть опыт, который настоялся. Она человек уже оформленный, как говорится, и она над этим работала.

Кого выделить? Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева – это фантастика. Но я на них хочу посмотреть, когда им будет 23, например. Если это произойдет, дай бог, то это будет вау, это будет невообразимо, потому что у них будет опыт.

Я привел Лизу в пример как человека, который один из немногих вообще прошел ступень 20 лет. Все же заканчивают раньше времени. Кто у нас из спортсменов старше 20 лет в топе? Туктамышева – вот и все», – сказал Ригини.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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42 комментария

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Tania09**
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Капец, как задолбали. А самих девушек спросить никто не хочет? Почему в угоду чьим-то хотелкам фигуристки должны убиваться о диету, тренировки, жёсткий режим?
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Delirium
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Ответ Alexander X
пост ои сезон... сбавила физ.нагрузки, вот и пошло всё "в тело"...
И? У Ани и Саши чем ситуация отличается?
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Этери горячая
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Ответ Delirium
Вы даже не замечаете, что сами себе противоречите. Олимпиада в этом году была у всех трех, и все три после нее отпустили себя, набрали вес и, соответственно, организм взял свое и отрастил грудь и все остальное, что положено нормальным девушкам.
Камила в 15 лет выглядела так же, как 17-летние Щ и Трусова.

Камила выглядела нормально для 15 лет.
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private dancer
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А мне интересно смотреть! Вот именно интересно, потому что они катают программу от начала до конца, а не мучаются всю дорогу как зреложенские.
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Syndycate
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Камила и сейчас любой 20-ти летней фору даст)
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Sektor_5
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Туктамышеву в пример вообще ставить не надо, она исключение из правил, единственное. Никого других больше нет. Ригини бы хоть немного думать, когда интервью раздаёт, сколько он 14-летних девчонок принизил, которые отлично катаются, лучше его любимой Туктамышевой. Можно вспомнить, как катались в 14 лет Валиева, Косторная - Туктамышевой так и не снилось.
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Евгения Гринева
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Ответ Sektor_5
Костнер была главной грибницей мирового фк, Тукта - её аналог в России. Убери у них грибы - тут же вылетят из топа.
Туктамышева конкурентна и стабильна, хотя и сыпать ей стали прилично за выслугу лет. Костнер скорее аналог Константиновой (вторая, к слову, больше нравится)
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шампион
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Дети во взрослом спорте - это чит-код. Нет, если бы вырастая они и дальше выигрывали, потому что супер-пупер талантливы, это одно. Но они же все исчезают в 17-18 лет.
Ису правильно сделала, что подняла возраст, потому что уже никаких сил нет смотреть на "чудесных девочек", даже если они могут свои кости обернуть три с половиной раза вокруг своей оси.
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Alexander X
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Ответ Delirium
Достаточно погуглить фотки Камилы в конце лета, чтобы понять, что контроль веса в ее случае не менее важен, чем у Алины, Ани или любой другой фигуристки, преодолевшей 15-летие.
пост ои сезон... сбавила физ.нагрузки, вот и пошло всё "в тело"...
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tanygavr
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Взять к примеру Майю Михару, победительницу финала гран при. Она смотрелась как неоформившийся угловатый подросток, никакой красоты и женственности в катании, да и артистизма немного, кроме того еще и техника хромает, в общем смотреть не на что. Ладно бы хоть без срывов тройные прыгали, а то скатились до каскадов 3-2, 2,5-2-2. А многочисленные падения точно не делают прокаты женственными.
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Sektor_5
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Ответ Евгения Гринева
Каролина Костнер три раза могла грохнуться со своим контентом и выиграть у всех, при нынешней конкуренции она бы даже на ЧР не отбиралась. Зачем ее вообще в пример ставить
Костнер была главной грибницей мирового фк, Тукта - её аналог в России. Убери у них грибы - тут же вылетят из топа.
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Delirium
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Ответ Этери горячая
Летом у нее был небольшой лишний вес, что нормально после Олимпиады. У Камилы уже большая грудь, это было бы невозможно, если бы она голодала. Сравните со Щ и Трусовой, у которых в этом году только грудь выросла.
Вы даже не замечаете, что сами себе противоречите. Олимпиада в этом году была у всех трех, и все три после нее отпустили себя, набрали вес и, соответственно, организм взял свое и отрастил грудь и все остальное, что положено нормальным девушкам.
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Йожык_в_тумане
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Ответ Delirium
Тут есть прямая связь с предыдущей частью его интервью- были бы в фигурке деньги, фигуристки дольше бы катались. У Лизы просто уникальный случай, с одной стороны- повезло быть маленькой и прыгучей, а с другой- топовая фигуристка своего города, но пролетевшая мимо почти всех главных медалей (т.е. есть и мотивация и финансирование). А остальным то зачем кататься, особенно если взяты ОИ, когда в шоу денег для прим на порядок больше, а нагрузки на организм меньше?
Были бы в фигурке большие деньги больше бы детей шли в этот спорт, больше юнных спортсменов выходили бы во взрослые, была бы выше конкуренция, высокая конкуренция - тяжёло для взрослых спортсменов. Что опять возвращает нас к вопросу, а надо ли это им когда жизнь проходит мимо? Нужно ли мировому ФК зреложенское как в СПб? Кроме Туктамышевой и нет никого. Здесь наоборот он противоречит сам себе, пусть ФК развивается, но не засчет юнных и ранних, а за счёт зреложенского, а за ними и нет никого.
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Соль.
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Всё правильно сказал
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Tanzoli*
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Наша песня хороша, начинай сначала)) как там со зрителями на фк в европах с их зреложенским без наших попрыгушек, вроде всем теперь интересно должно быть, все самое скучное убрали?
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Alexander X
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Ответ Йожык_в_тумане
Камилочке 16 лет, ещё годик и она закончит со спортом, вокруг столько всего нового, она уже сейчас говорит о карьере артистки.
по ходу... до ои26 собралась, как минимум, идти...
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RS97
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Тутберидзе так не думыт 😀
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Sektor_5
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А мне вот на Туктамышеву смотреть совсем не интересно, хоть в 14, хоть в 26, и на Костнер аналогично.
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Alexander X
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Ответ Йожык_в_тумане
А сами девочки хотят до 23 лет держать себя в узде? Во всем себе отказывать, видить в жизни только одни тренировки когда вокруг столько возможностей себя реализовать?
те, кто "успешные и популярные", скорее да... не надо думать, что где-то в другом "месте", на высоком уровне, проще... везде приходится "яшачить"... а тут уже "всё знакомо и привычно"...
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Светлана Менова
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Ответ N-fox
Там Иван мгого чего наговорил в интервью. Среди прочего и то, что он в прекрасной форме, владеет всеми тройными, и, как взрослый человек, чувствующий свое тело, может и четверной быстро восстановить. Следуя этой логике, больших побед у него не было, пртому что был молод, и тело чувствовал хуже. А так - хоть сейчас на ОИ. Кстати, нксколько раз об этом заикнулся как бы в шутку.
Я посмеялась в этой части интервью. Четверные, говорит, скрутит, если захочет. У Вани их не было никогда, квадов. Ну не дано человеку. Тоже другим брал, как Браун, разве что компонентами его так не одаривали.
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Светлана Менова
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Ну а многим вот интересно смотреть, как 14-летние фигачат четверные... Да и вообще-то в 17 лет наши девчата тоже их фигачили. Трусова и на тренировках их фигачит в 18, если будет трениться как раньше, то и в прокатах снова сделает.

Интересно, что в другой части интервью Ваня страдает, что Луна Хендрикс расслабилась и не развивается, прыгает лайтовый контент. Как и остальные европейки. А тут внезапно и технический прогресс ему скучен.

Лизу опять в качестве примера привёл. Ну есть Лиза, есть, и что? Она одна такая, других с её характером, телосложением и прыгучестью нет больше. В том числе, и у Мишина.
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Евгения Гринева
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Каролина Костнер три раза могла грохнуться со своим контентом и выиграть у всех, при нынешней конкуренции она бы даже на ЧР не отбиралась. Зачем ее вообще в пример ставить
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КакойТыНафигТанкист
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Беги, Ваня! Сейчас тебя сожрут …)
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Этери горячая
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Ответ Delirium
Достаточно погуглить фотки Камилы в конце лета, чтобы понять, что контроль веса в ее случае не менее важен, чем у Алины, Ани или любой другой фигуристки, преодолевшей 15-летие.
Летом у нее был небольшой лишний вес, что нормально после Олимпиады.

У Камилы уже большая грудь, это было бы невозможно, если бы она голодала. Сравните со Щ и Трусовой, у которых в этом году только грудь выросла.
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Delirium
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Ответ AAPolyansky
разница между женским катанием и детским должна проходить по линии большей сложности - то есть взрослое катание должно быть более сложным чем детское. ситуация, когда на юниорских стартах будет бОльшая сложность, чем на взрослых - абсурд
Это не абсурд, это особенность спорта, когда молодому и легкому телу проще крутить многооборотные прыжки, чем взрослому. Физику обмануть нельзя. Единственный выход из этого- радикально поменять правила, ввести какие-то дополнительные хореографические элементы, чтобы взрослые за их счет могли соперничать с прыжками молодых. Но сбалансировать такое сложно, не разрушив спорт.
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