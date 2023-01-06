Иван Ригини: «Смотреть на 14-летних, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно. Должна быть разница между женским катанием и детским»
Итальянский и российский фигурист Иван Ригини поделился мнением о женском катании.
«Почему Каролина Костнер всегда будет Каролиной Костнер? Не потому, что она высокая и худенькая, а потому что у нее была офигенная подача. Она уже была женщиной, а смотреть на 14-летних детей, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно, и это логично.
Должна быть разница между женским катанием и детским. У Лизы (Туктамышевой) есть шарм, потому что у нее есть опыт, который настоялся. Она человек уже оформленный, как говорится, и она над этим работала.
Кого выделить? Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева – это фантастика. Но я на них хочу посмотреть, когда им будет 23, например. Если это произойдет, дай бог, то это будет вау, это будет невообразимо, потому что у них будет опыт.
Я привел Лизу в пример как человека, который один из немногих вообще прошел ступень 20 лет. Все же заканчивают раньше времени. Кто у нас из спортсменов старше 20 лет в топе? Туктамышева – вот и все», – сказал Ригини.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Камила выглядела нормально для 15 лет.
Ису правильно сделала, что подняла возраст, потому что уже никаких сил нет смотреть на "чудесных девочек", даже если они могут свои кости обернуть три с половиной раза вокруг своей оси.
Интересно, что в другой части интервью Ваня страдает, что Луна Хендрикс расслабилась и не развивается, прыгает лайтовый контент. Как и остальные европейки. А тут внезапно и технический прогресс ему скучен.
Лизу опять в качестве примера привёл. Ну есть Лиза, есть, и что? Она одна такая, других с её характером, телосложением и прыгучестью нет больше. В том числе, и у Мишина.
У Камилы уже большая грудь, это было бы невозможно, если бы она голодала. Сравните со Щ и Трусовой, у которых в этом году только грудь выросла.