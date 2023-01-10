Валентин Писеев: «Костомаров – честный, порядочный и очень надежный парень. Он боец. Надеюсь, бойцовские качества помогут ему в этот сложный момент»
Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев выразил поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.
Сегодня стало известно, что Костомаров госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония» и находится в тяжелом состоянии.
«Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.
О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Очень обеспокоен его состоянием и искренне желаю скорейшего выздоровления.
Рома Костомаров – боец! Конечно, нам бывало непросто. Но в итоге он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю.
Надеюсь, бойцовские качества помогут Роме в этот сложный момент. Я уверен, что он сможет выбраться из такой сложной ситуации», – сказал Писеев.
Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО
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Поддержал сво, но сам туда не поехал. И даже не думал ехать
Второй такой боец - бесогон никитка