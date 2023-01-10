Валентин Писеев: «Костомаров – честный, порядочный и очень надежный парень. Он боец. Надеюсь, бойцовские качества помогут ему в этот сложный момент»

Теги Валентин Писеев Роман Костомаров ФФКР Фигурное катание

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев выразил поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Сегодня стало известно, что Костомаров госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония» и находится в тяжелом состоянии.

«Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.

О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Очень обеспокоен его состоянием и искренне желаю скорейшего выздоровления.

Рома Костомаров – боец! Конечно, нам бывало непросто. Но в итоге он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю.

Надеюсь, бойцовские качества помогут Роме в этот сложный момент. Я уверен, что он сможет выбраться из такой сложной ситуации», – сказал Писеев. 

Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО

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5 комментариев

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_Lena_
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Ответ Sincere
Странно, что Навка молчит. Это же ее драгоценный партнер, благодаря которому она имеет буквально всё, что имеет.
Пусть лучше делом поможет, слова ему сейчас вряд ли нужны, уж точно не из прессы
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Елена Силкина
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Ответ Sincere
Странно, что Навка молчит. Это же ее драгоценный партнер, благодаря которому она имеет буквально всё, что имеет.
думаю, что она помогает, чем может. Состояние тяжелое, не до слов.
+4
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Sincere
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Странно, что Навка молчит. Это же ее драгоценный партнер, благодаря которому она имеет буквально всё, что имеет.
+4
-2
+2
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Wiley Fox
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Рома Костомаров – боец!

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Поддержал сво, но сам туда не поехал. И даже не думал ехать

Второй такой боец - бесогон никитка
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-7
-7
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Тайга86
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Вроде и поддержка, которая сейчас безусловно нужна, но как-то….Неужели прямо настолько все плохо?….Выздоровления конечно же, пусть все будет хорошо.
+7
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+6
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