«Наш спорт без поддержки государства не развивался бы». Тарасова о благодарности Писеева в адрес Путина

Теги Татьяна Тарасова Валентин Писеев сборная России Владимир Путин ФФКР Политика деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о роли государства в развитии спорта.

Заслуженный тренер СССР  прокомментировала слова почетного президента Федерации фигурного катания России (ФФКРВалентина Писеева, который поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

«Да, я видела слова благодарности Писеева в адрес Путина за помощь в развитии фигурного катания. Но я тренер, я ничего не знаю об этом. Это Валентин Николаевич просил Владимир Владимировича о деньгах.

Но то, что наш спорт бы не развивался бы без поддержки государства, я согласна, фигурное катание в том числе. У нашего вида спорта очень дорого стоит лед», – сказала Тарасова.

Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»

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