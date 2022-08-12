«Наш спорт без поддержки государства не развивался бы». Тарасова о благодарности Писеева в адрес Путина

Татьяна Тарасова высказалась о роли государства в развитии спорта.

Заслуженный тренер СССР прокомментировала слова почетного президента Федерации фигурного катания России ( ) , который поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

«Да, я видела слова благодарности Писеева в адрес Путина за помощь в развитии фигурного катания. Но я тренер, я ничего не знаю об этом. Это Валентин Николаевич просил Владимир Владимировича о деньгах.

Но то, что наш спорт бы не развивался бы без поддержки государства, я согласна, фигурное катание в том числе. У нашего вида спорта очень дорого стоит лед», – сказала Тарасова.

Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»