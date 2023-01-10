Тарасова о переезде Назарычева в США: «Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания – это не потеря»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об интервью бронзового призера ЧМ среди юниоров в парном катании Михаила Назарычева.
Назарычев, который ранее выступал за Россию с Юлией Артемьевой, рассказал, что переехал в США и хотел бы сменить гражданство и возобновить карьеру.
«Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания отсутствие Назарычева – не потеря.
Он уехал в США? Ну, удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать все, что хочет», – сказала Тарасова.
Фигурист Назарычев о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни»
Фигурист Назарычев об отстранении от международных соревнований: «В плане карьерного роста – это все, крышка гроба»
Не удивлюсь, если лет через 50-ть Назырычева внесут на руках в ЦСКА, назовут спорткомплекс его именем, а какой-нибудь Коляда будущего, будет катать ПП "Назарычев"... в стрингах.
В своём интервью Михаил прямо говорит, что "... совершал побег втайне от Слюсаренко и Артемьевой.
Если бы они об этом узнали, то КГБ перекрыло бы все возможные лазейки на границах РФ."
Но на самом деле: если у него не был припрятан под подушкой американский паспорт- то максимум через пол-года ему придется уехать. ИЛИ: скоропостижно жениться и стать на годик- другой невыездным (точнее- обратно-невьездным)
Надо ковать железо, пока горячо.
Может попасть в книгу рекордов Гиннеса как первый партнёр в анальных парах.
Но на самом деле: если у него не был припрятан под подушкой американский паспорт- то максимум через пол-года ему придется уехать. ИЛИ: скоропостижно жениться и стать на годик- другой невыездным.