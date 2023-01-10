Тарасова о переезде Назарычева в США: «Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания – это не потеря»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Михаил Назарычев Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об интервью бронзового призера ЧМ среди юниоров в парном катании Михаила Назарычева

Назарычев, который ранее выступал за Россию с Юлией Артемьевой, рассказал, что переехал в США и хотел бы сменить гражданство и возобновить карьеру. 

«Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания отсутствие Назарычева – не потеря.

Он уехал в США? Ну, удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать все, что хочет», – сказала Тарасова. 

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17 комментариев

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Наталья Карлова
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сначала печатается интервью с разбивкой на пять частей, потом расспрашиваются специалисты - что позволяет еще штук пять новостей опубликовать... и так будет до кубка первого канала (((...
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Блинчик
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Вот бы у Трусовой уже случилась такая потеря.
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Viks
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переехал в США и хотел бы сменить гражданство и возобновить карьеру. --- Карьеру он может возобновить хоть сегодня - в фигурке либеральнось: достаточно встать в пару с иностранной гражданкой.
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Denis Travin
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... по сути, Назарычев сегодня в РФ, это как Нуриев вчера в СССР. И фамилии на одну букву.
Не удивлюсь, если лет через 50-ть Назырычева внесут на руках в ЦСКА, назовут спорткомплекс его именем, а какой-нибудь Коляда будущего, будет катать ПП "Назарычев"... в стрингах.

В своём интервью Михаил прямо говорит, что "... совершал побег втайне от Слюсаренко и Артемьевой.
Если бы они об этом узнали, то КГБ перекрыло бы все возможные лазейки на границах РФ."
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Ir_rish
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Ответ Бунтарь без идеала
Он же парник, а не танцор.
Ну так подхватил инициативу.))
Но на самом деле: если у него не был припрятан под подушкой американский паспорт- то максимум через пол-года ему придется уехать. ИЛИ: скоропостижно жениться и стать на годик- другой невыездным (точнее- обратно-невьездным)
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Блюдце с молочком
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Как будто российские фигуристы могут где-то выступать )
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Manatusik
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Ответ Бунтарь без идеала
У нас в парах сейчас огонь и топовый аншлаг, то, что русское ФК не пострадает от этой утраты, да, но что он-то потеряет? Международный уровень пар сейчас такой, что наш бронзовый призер по юниорам с нормальной партнершей, достойным тренером и хорошими программами может выстрелить. Может, и нет, как повезет, но тут ему с большой долей вероятности топ не светил. А международные старты не светят даже топам. Пора отбросить иллюзии.
спорно. Они были хороши в совместный последний сезон с Юлией. и при уходе Тарасовой Морозова на пенсию могли бы побороться за топ-3
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Manatusik
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Уехал и уехал. Пожелаем удачи!
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Viks
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Хватит уже хрени! Он не менял гражанства!
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Elena Sopc
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Ответ Саша Кутузова
Журналисты, оставьте Тарасову в покое, задергали человека. Работайте свою работу сами.
Российский спорт ничего не потеряет если все перейдут, потому что у нас много фигуристов в очереди, только не надо принижать хорошего фигуриста, в первый же сезон два серебра гран при
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Denis Travin
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... Назарычев всё делает правильно.
Надо ковать железо, пока горячо.

Может попасть в книгу рекордов Гиннеса как первый партнёр в анальных парах.
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Бунтарь без идеала
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У нас в парах сейчас огонь и топовый аншлаг, то, что русское ФК не пострадает от этой утраты, да, но что он-то потеряет? Международный уровень пар сейчас такой, что наш бронзовый призер по юниорам с нормальной партнершей, достойным тренером и хорошими программами может выстрелить. Может, и нет, как повезет, но тут ему с большой долей вероятности топ не светил. А международные старты не светят даже топам. Пора отбросить иллюзии.
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Ir_rish
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Ответ Бунтарь без идеала
Он же парник, а не танцор.
Ну так подхватил инициативу.))
Но на самом деле: если у него не был припрятан под подушкой американский паспорт- то максимум через пол-года ему придется уехать. ИЛИ: скоропостижно жениться и стать на годик- другой невыездным.
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Бунтарь без идеала
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Ответ Ir_rish
Просто из любопытства: Назарычев планирует закрепить новую традицию российских танцев и жениться на американке? Или он сейчас выступает в роли Дианы, а не Глеба?
Он же парник, а не танцор.
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Ну тут по факту)
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Ir_rish
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Просто из любопытства: Назарычев планирует закрепить новую традицию российских танцев и жениться на американке? Или он сейчас выступает в роли Дианы, а не Глеба?
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Саша Кутузова
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Журналисты, оставьте Тарасову в покое, задергали человека. Работайте свою работу сами.
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