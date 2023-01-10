Тарасова о переезде Назарычева в США: «Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания – это не потеря»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об интервью бронзового призера ЧМ среди юниоров в парном катании .

Назарычев, который ранее выступал за Россию с Юлией Артемьевой, рассказал, что переехал в США и хотел бы сменить гражданство и возобновить карьеру.

«Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания отсутствие Назарычева – не потеря.

Он уехал в США? Ну, удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать все, что хочет», – сказала Тарасова.

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