Камила Валиева: «Меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет?»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, каким видит свое будущее после завершения спортивной карьеры.

– Вы размышляете о том, что будет после фигурного катания?

– После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже.

Времени впереди еще довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

– Сейчас на Первом канале с успехом прошел «Ледниковый период». Ваши коллеги по льду попробовали себя в роли ведущих и в парном катании. А вы бы хотели попробовать?

– Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть...

Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений, – сказала Валиева. 

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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24 комментария

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oldparakhod
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Хотя бы пятилетку, ещё хотелось бы увидеть на соревновательном льду. Очень хотелось бы.
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наталья Головченко
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Ответ Arzu0203
Всем ЛП подавай, и только ведущей, а раньше все кричали фуфуфу
ЛП, это второсортный продукт и быть в нем ведущей, совсем не айс и уж точно не предел мечтаний.
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Додик Аксель
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-- Вы актриса, верно ? -- Все женщины актрисы, но мне хватает ума брать за это деньги. ( фильм " Загадочное убийство" ).
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Gemma157
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Работать видимо никто из них не хочет..
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Этери горячая
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Надеюсь, она сможет кататься много лет на таком же высоком уровне, как Туктик.

Камила рождена кататься на коньках.
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Sat397
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Ответ Alexander X
тут слух гуляет в инете, что по истории Камилы на ои, фильм хотят снять за рубежом... правда, кроме "наших" перепечаток, ничего не нашёл подобного... кто-то сталкивался с источниками?
Я видел видео на эту тему и больше ничего
https://www.youtube.com/watch?v=ySsjoP34ORE
Но я верю, что снимут фильм, в Америке так много фильмов снимают, что там сейчас кризис идей, а тут сама жизни подсказывает интересный сценарий.
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Георгий Филимонов
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Если только немого кино, тогда стоит попробовать
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Sat397
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У Камилы такой красивый, приятный на слух и звонкий голос, она может быть певицей.
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Alexander X
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Ответ Тайга86
Совершенно, во всяком случае пока, не вижу Камилу в артистках. Даже после нашумевшей и классной последней показалки, даже после клипа с милым поющем мальчиком-блондином. В ведущих бы интересно было на нее посмотреть, но наверное тоже позже...Вот в чем я ее очень хорошо вижу, то как она продолжает соревноваться вопреки всему, доходит до своих первых гс после ОИ и берет там золото, показав шикарные две проги.
эх😥... да, Ками хочется видеть на льду...
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Alexander X
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Ответ lanfqk
Наконец-то вышло хорошее интервью с Камилой, а то уже у всех брали, а Камилой особо журналисты не интерисовались. Желаю ей долгой карьеры в фк, удачного разрешения дела с допингом и крепкого здоровья. Ну, и конечно же, найти себя в жизни после фигурного катания
ну развёрнутые интервью всегда редкость... а теперь ещё и с патронажем первого😔...
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Тайга86
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Ответ Лакс
одно другому не мешает, тем более что речь же не идет о совмещении.
Всё начинается с совмещений...с пауз...В итоге затягивает и расслабляет. У Ками вынужденная ситуация и неопределенность. Пока только это держит ее еще где-то, поэтому и "покачивает" немного в стороны. Как только наступит развязка, все встанет на свои места. И очень сильно надеюсь, что Ками продолжит оставаться на соревновательном льду.
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Alexander X
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тут слух гуляет в инете, что по истории Камилы на ои, фильм хотят снять за рубежом... правда, кроме "наших" перепечаток, ничего не нашёл подобного... кто-то сталкивался с источниками?
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наталья Головченко
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Актерство нельзя совместить со спортом. Спорт, это по сути 12 часов из 24, так же и полноценное обучение в театральном институте, это с 9 утра и до 23 -24 часов вечера и без выходных. В театральный институт стараются брать девочек сразу после школы, после 20 лет, это единичные случаи. Это, если про то, чтобы получить актерскую профессию, но как мы знаем, сейчас и без профессии полно актрисулек и в кино, и в театре, но это конечно, не про Камилу. Вот ОИ нужно в 26 году выиграть, а там можно и в актерство. Кто ж такую красу и талант не возьмет?!)
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Алё? Алёна
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Ответ Тайга86
Совершенно, во всяком случае пока, не вижу Камилу в артистках. Даже после нашумевшей и классной последней показалки, даже после клипа с милым поющем мальчиком-блондином. В ведущих бы интересно было на нее посмотреть, но наверное тоже позже...Вот в чем я ее очень хорошо вижу, то как она продолжает соревноваться вопреки всему, доходит до своих первых гс после ОИ и берет там золото, показав шикарные две проги.
Я за!
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Сальхов Тулупов
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Дисквал всё решит😁
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Тайга86
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Ответ Arzu0203
Всем ЛП подавай, и только ведущей, а раньше все кричали фуфуфу
А что есть какие-то альтернативы? ЛП, шоу, передачи на первом, рекламные контракты. Все ходят по кругу...добавляются новые девочки...и они ходят по кругу...Или у вас есть еще какие-то предложения?
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Arzu0203
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Всем ЛП подавай, и только ведущей, а раньше все кричали фуфуфу
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Девушка Безимени
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Артисткой? Да легко.
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lanfqk
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Наконец-то вышло хорошее интервью с Камилой, а то уже у всех брали, а Камилой особо журналисты не интерисовались. Желаю ей долгой карьеры в фк, удачного разрешения дела с допингом и крепкого здоровья. Ну, и конечно же, найти себя в жизни после фигурного катания
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Лакс
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Ответ Тайга86
Совершенно, во всяком случае пока, не вижу Камилу в артистках. Даже после нашумевшей и классной последней показалки, даже после клипа с милым поющем мальчиком-блондином. В ведущих бы интересно было на нее посмотреть, но наверное тоже позже...Вот в чем я ее очень хорошо вижу, то как она продолжает соревноваться вопреки всему, доходит до своих первых гс после ОИ и берет там золото, показав шикарные две проги.
одно другому не мешает, тем более что речь же не идет о совмещении.
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Тайга86
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Совершенно, во всяком случае пока, не вижу Камилу в артистках. Даже после нашумевшей и классной последней показалки, даже после клипа с милым поющем мальчиком-блондином. В ведущих бы интересно было на нее посмотреть, но наверное тоже позже...Вот в чем я ее очень хорошо вижу, то как она продолжает соревноваться вопреки всему, доходит до своих первых гс после ОИ и берет там золото, показав шикарные две проги.
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Лакс
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интервью большое, а здесь только концовка.
Читайте в источнике, и в т.ч. про занятия вначале хорео, потом художкой и балетом.
Позабавило что она с детства высоко поднимала ногу и упала с ласточки на одном из первых соревнований.
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Bashibuzuck
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Надо покататься еще, к Олимпиаде подготовиться, кто знает, может допустят
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Назар Игорь
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Почему "стать?"Так она уже артистка. Может исполнять -
" Перебиты, поломаны крылья
Дикой болью всю душу свело
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело"
+7
-8
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