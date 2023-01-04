Камила Валиева: «Меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет?»
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, каким видит свое будущее после завершения спортивной карьеры.
– Вы размышляете о том, что будет после фигурного катания?
– После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже.
Времени впереди еще довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.
– Сейчас на Первом канале с успехом прошел «Ледниковый период». Ваши коллеги по льду попробовали себя в роли ведущих и в парном катании. А вы бы хотели попробовать?
– Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть...
Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений, – сказала Валиева.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Камила рождена кататься на коньках.
https://www.youtube.com/watch?v=ySsjoP34ORE
Но я верю, что снимут фильм, в Америке так много фильмов снимают, что там сейчас кризис идей, а тут сама жизни подсказывает интересный сценарий.
Читайте в источнике, и в т.ч. про занятия вначале хорео, потом художкой и балетом.
Позабавило что она с детства высоко поднимала ногу и упала с ласточки на одном из первых соревнований.
" Перебиты, поломаны крылья
Дикой болью всю душу свело
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело"