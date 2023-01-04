Камила Валиева: «Меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет?»

Российская фигуристка рассказала, каким видит свое будущее после завершения спортивной карьеры.

– Вы размышляете о том, что будет после фигурного катания?

– После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже.

Времени впереди еще довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

– Сейчас на Первом канале с успехом прошел «Ледниковый период». Ваши коллеги по льду попробовали себя в роли ведущих и в парном катании. А вы бы хотели попробовать?

– Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть...

Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений, – сказала Валиева.

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