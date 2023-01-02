Татьяна Мишина: «В произвольной Валиевой идея сильная и понятная, но не скажу, что все воплотилось в исполнении программы»

Тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о лучших программах российских фигуристов в 2022 году.

«В произвольной программе Валиевой идея понятна, что хотят все снова пережить и показать. Не могу сказать, что по всему исполнению программы это прослеживается, больше это видится как в начале, так и в концовке программы, все-таки в середине нужно прыгать. Идея сильная и понятная, но не скажу, что все воплотилось в исполнении программы.

Много было ярких постановок в этом году, у была хорошая программа во время Олимпиады. Мне очень понравилась произвольная программа у Саши Трусовой на , это одна из ее лучших программ, по тому как она каталась. Она не всегда себя так проявляет, было очень много прыжков, тогда она себя очень ярко показала во внешнем, в костюме и в катании.

Конечно, она прокатала очень сильно эту произвольную, немного не хватило, возможно из-за короткой программы или где-то чисто не хватило, потому что не думаю, что было предвзято, все было объективно, когда вынесли оценки», – сказала Мишина.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой