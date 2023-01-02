Татьяна Мишина: «В произвольной Валиевой идея сильная и понятная, но не скажу, что все воплотилось в исполнении программы»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Татьяна Мишина Александра Трусова Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о лучших программах российских фигуристов в 2022 году.

«В произвольной программе Валиевой идея понятна, что хотят все снова пережить и показать. Не могу сказать, что по всему исполнению программы это прослеживается, больше это видится как в начале, так и в концовке программы, все-таки в середине нужно прыгать. Идея сильная и понятная, но не скажу, что все воплотилось в исполнении программы.

Много было ярких постановок в этом году, у Кондратюка была хорошая программа во время Олимпиады. Мне очень понравилась произвольная программа у Саши Трусовой на Олимпиаде, это одна из ее лучших программ, по тому как она каталась. Она не всегда себя так проявляет, было очень много прыжков, тогда она себя очень ярко показала во внешнем, в костюме и в катании.

Конечно, она прокатала очень сильно эту произвольную, немного не хватило, возможно из-за короткой программы или где-то чисто не хватило, потому что не думаю, что было предвзято, все было объективно, когда вынесли оценки», – сказала Мишина.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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5 комментариев

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Noname No
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Ответ Marya Y
Вторая серия армагеддона? Татьяне Николаевне сейчас тоже объяснят спецы со спортс?
Ну и что объяснили на другой ветке? Все прошлись по трусофанам, а от них ничего такого в адрес ТН и нет. Достаточно посмотреть комментарии в топе
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Снова оправдание результатов ОИ? Год уже почти прошёл, зачем мусолят эту тему?
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TheWitcher
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Ответ Наталья Грабовская
У Софьи Самоделкиной в этом сезоне замечательные как КП, так и ПП - при чистых прокатах было бы неподражаемо. И вообще, она какаая-то вся обновлённая - с таким взрослым осознанным катанием в своём стиле.
Согласен. Техничная, артистичная, красивая, обаятельная, сдержанная. Стабильности — и будет крутышкой. Ей бы в ТШТ перейти… И был бы новый виток противостояния — Акатьева-Самоделкина… 🥰🎄🥂🍾🌟💖🌹
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Marya Y
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Вторая серия армагеддона? Татьяне Николаевне сейчас тоже объяснят спецы со спортс?
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Наталья Грабовская
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У Софьи Самоделкиной в этом сезоне замечательные как КП, так и ПП - при чистых прокатах было бы неподражаемо. И вообще, она какаая-то вся обновлённая - с таким взрослым осознанным катанием в своём стиле.
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