Роднина о реакциях на номер Валиевой из-за допинг-дела: «Неопределенность вызывает разные суждения, но если не нравится – не смотрите»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о популярности показательного номера Камилы Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей».

Ранее бывшие фигуристки сборной США Тай Бабилония и Мирай Нагасу призвали не распространять в соцсетях видео с выступлением Валиевой из-за связанного с ней допинг-скандала.

«Всегда все хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределенностью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации.

Был обнаружен запрещенный препарат, но кто за это должен понести ответственность? Как за несовершеннолетнюю за нее в этом отвечают родители, тренер и врач. Люди хотят иметь больше ясности, вот и все. История эта длинная.

Она выступает, она катается и очень прилично выступила на чемпионате России. Неопределенность вызывает разные суждения в этом вопросе, но если не нравится – не смотрите. Но, видно, хорошо катается – и поэтому смотрят», – заявила Роднина.

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