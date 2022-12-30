Роднина о реакциях на номер Валиевой из-за допинг-дела: «Неопределенность вызывает разные суждения, но если не нравится – не смотрите»

Теги сборная России Ирина Роднина чемпионат России сборная США Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о популярности показательного номера Камилы Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей».

Ранее бывшие фигуристки сборной США Тай Бабилония и Мирай Нагасу призвали не распространять в соцсетях видео с выступлением Валиевой из-за связанного с ней допинг-скандала.

«Всегда все хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределенностью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации.

Был обнаружен запрещенный препарат, но кто за это должен понести ответственность? Как за несовершеннолетнюю за нее в этом отвечают родители, тренер и врач. Люди хотят иметь больше ясности, вот и все. История эта длинная.

Она выступает, она катается и очень прилично выступила на чемпионате России. Неопределенность вызывает разные суждения в этом вопросе, но если не нравится – не смотрите. Но, видно, хорошо катается – и поэтому смотрят», – заявила Роднина.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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6 комментариев

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Osik92
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Не нравится не надо комментировать.. Валиевой от этого не жарко и не холодно
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Viktoria dek
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Ответ Товарищ Майор.
Подозрительно долго молчит Дюамелиха. Я уже начинаю за неё волноваться)
В твитере уже написала...
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Syndycate
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Ответ Товарищ Майор.
Подозрительно долго молчит Дюамелиха. Я уже начинаю за неё волноваться)
Недавно написала твит) Видимо только откачали ее)
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Sektor_5
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Скрипя зубами, гражданка самой демократической страны мира выдавливает из себя нужные слова, как остатки пасты из тюбика.
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Товарищ Майор.
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Подозрительно долго молчит Дюамелиха. Я уже начинаю за неё волноваться)
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KARINA G. (FSK)
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Спортс, у вас осталось 20 минут поздравить Елену Анатольевну Чайковскую с Днем Рождения.
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