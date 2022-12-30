Артур Гачинский: «Удалось быстро скататься с Щербаковой. Мы одиночники, нам достаточно легко найти общий язык, договориться»
Бронзовый призёр чемпионата мира-2011 Артур Гачинский рассказал о совместной работе с Анной Щербаковой в ледовом шоу «Спящая красавица».
Гачинский исполняет роль Принца, а Щербакова – принцессы Леи.
«Удалось ли быстро скататься с Аней? Конечно, удалось. Мы одиночники, нам это достаточно легко дается. Найти общий язык, быстренько подстроиться, договориться, и все.
Провозка – значит, будет провозка, раскрутка – значит, будет небольшая раскрутка.
Но чтобы были сложности в том, чтобы скататься? Такого нет, договориться можно, мы же все люди», – сказал Гачинский.
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