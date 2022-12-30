Артур Гачинский: «Удалось быстро скататься с Щербаковой. Мы одиночники, нам достаточно легко найти общий язык, договориться»

Бронзовый призёр чемпионата мира-2011 рассказал о совместной работе с Анной Щербаковой в ледовом шоу «Спящая красавица».

Гачинский исполняет роль Принца, а Щербакова – принцессы Леи.

«Удалось ли быстро скататься с Аней? Конечно, удалось. Мы одиночники, нам это достаточно легко дается. Найти общий язык, быстренько подстроиться, договориться, и все.

Провозка – значит, будет провозка, раскрутка – значит, будет небольшая раскрутка.

Но чтобы были сложности в том, чтобы скататься? Такого нет, договориться можно, мы же все люди», – сказал Гачинский.

Анна Щербакова: «На сложнейшие парные элементы даже смотреть не могу – сердце замирает»