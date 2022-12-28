Яна Рудковская: «Трусова сегодня единственная девочка в истории фигурного катания, которая сделала одновременно парные и танцевальные элементы, летала и выступала на пуантах»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о рекордах, установленных на премьере шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Сегодня мы побили рекорд Европы и мира по количеству участников в одном ледовом шоу. Предыдущий рекорд принадлежал тоже нам – 120 человек. Сегодня выступало артистов балета, тех, кто пел, а также фигуристов 139 человек. Никто в мире подобного не делал. Хочу поблагодарить за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина.

Саша сегодня единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая сделала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – сказала Рудковская.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко