Яна Рудковская: «Трусова сегодня единственная девочка в истории фигурного катания, которая сделала одновременно парные и танцевальные элементы, летала и выступала на пуантах»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская рассказала о рекордах, установленных на премьере шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Сегодня мы побили рекорд Европы и мира по количеству участников в одном ледовом шоу. Предыдущий рекорд принадлежал тоже нам – 120 человек. Сегодня выступало артистов балета, тех, кто пел, а также фигуристов 139 человек. Никто в мире подобного не делал. Хочу поблагодарить за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина.

Саша сегодня единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая сделала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – сказала Рудковская.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

Материалы по теме

110 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
рогальлевицкая
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трусова в пуантах - это было невероятно смешно! 👍🤣🤣🤣 Бетонный столб на согнутых ходулях и спиной-горбом с пластикой дубового шкафа на фоне юных балерин 🤣 Яна, это было незабываемо! Просто шок-контент! 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортивный лис
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джером&Со
Трусова на пуантах - это трешак ещё тот. У неё нет выворотности, нет постааленной стопы. Это выглядит глупо, непрофессионально и смешно. Вызывант ассоциации с детским утренником, где можно смотреть только на своего ребёнка. Остальные дети выглядят вот как Трусова в пуантах 🤪
Отвратно то, что рядом есть проф балерины. Ну, поставь ты одну из них, сразу будет красиво, грациозно, эстетично. Вы очень правильно привели пример с детским утренником: кто приседает, кто болтает в углу, а кто левую пятку чешет, но для мамы своя бусинка самая лучшая)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А ещё в отличие от некоторых Александра Вячеславовна не валится со всего, что сложнее беговых вперёд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джером&Со
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трусова на пуантах - это трешак ещё тот. У неё нет выворотности, нет постааленной стопы. Это выглядит глупо, непрофессионально и смешно. Вызывант ассоциации с детским утренником, где можно смотреть только на своего ребёнка. Остальные дети выглядят вот как Трусова в пуантах 🤪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХюремСултан
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ nina1212
Саше надо возвращаться в спорт На эту снегурку больно смотреть, Саша вообще не годится для шоу такого формата. Вот Медведева, Загитова, Усачева отлично справляются в сказках, это актрисы (Аверу спасибо за Дашу, сам наверно не нарадуется, как хорошо она вписалась в шоу.) Саша - атлет, ей нужны соревнования и прыжковые турниры и не надо издеваться над зрителями Всю сказку тащили другие, но не Саша
Потому что артистизма не грамм! Раньше была вторая оценка. Сейчас бы это был ноль! А Алина и правда шикарна, новый клип тому пример, остальные девочки тоже всегда👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KaSandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Loliloo
Какой спорт? У нас нет сейчас спорта. Или Вы про грибной, цирковой ЧР с распилом средств?
Как здорово и очень правильно вы охарактеризовали этот ЧР!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ nina1212
Саше надо возвращаться в спорт На эту снегурку больно смотреть, Саша вообще не годится для шоу такого формата. Вот Медведева, Загитова, Усачева отлично справляются в сказках, это актрисы (Аверу спасибо за Дашу, сам наверно не нарадуется, как хорошо она вписалась в шоу.) Саша - атлет, ей нужны соревнования и прыжковые турниры и не надо издеваться над зрителями Всю сказку тащили другие, но не Саша
Брови в кучку не сдвигает и страдальческое лицо не корчит? Вот поэтому на Сашке всегда аншлаг)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KaSandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Светлана Романова
Срочно к постановке надо привлечь заслуженных артистов России братьев Запашных и весь мир ахнет.Одни будут петь,другие танцевать,а тигры через горящий обруч прыгать.
Повеселили вы своим комментарием!😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Леди Брэкнелл
Саша может не участвовать в Яниных шоу, если ее не устраивает что-то.
Это меня не устраивают слова Яны, причём тут Саша?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina29
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Петрова
Не, ну если бы еще все это верхом на коне... Не доработала, Яна.
Верхом на Яне 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Дмитриев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
без торжественной демонстрации летающей по воздуху кровати Романовых - низачёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
комментарии угарнейшие! )))) ситуация - нет. летать без страховки вообще не смешно(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Иванова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И шьет , и вяжет , и слова не скажет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina29
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Птичка певчая
https://t.me/figure_sexing/322 любуйтесь. Это очень 🤣
Зачем Сашу заставили на пуантах "плясать" ещё и на фоне тонких-звонких балерин, она же выглядит нелепо (( Ей бы что-то русско-народное подошло, но уж точно не балет 🤦‍♀️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо за праздник всем артистам и Александре)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спортивный лис
Что за болезненная потребность делать всё первыми в мире. Я уверена, что если у кого-то бы было 120 человек, эти бы с улицы взяли 121го только чтобы быть "впервые". Кровать Романовых выкатите на шоу, это тоже будет впервые.
в голос)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алё? Алёна
Надо пятерых собак задействовать, чего зря дома сидят? И тоже будет впервые!
10 пар пуантов найдут себе применение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Птичка певчая
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
Обычно не смотрю никакие шоу , но по заголовку уж очень интересно, как это впервые на коньках и пуантах, может кто-то поделится ссылкой, где можно это чудо чудесное посмотреть.
https://t.me/figure_sexing/322 любуйтесь. Это очень 🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina29
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kareglazaya
Через обруч должны собаки прыгать. Хватит им на хозяйской шее сидеть, пора самим на корм зарабатывать 😆😆😆
Ахаха, точно про них, то я и забыла 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая-то рекордо мания у Рутковских. И зачем все это , количество участников можно нагнать еще больше , надо чтобы качество было на высоте, а вот с этим как-то не очень. Что касается Саши и ее рекордов по освоению отдельных элементов из разных видов, то если задаться целью, можно наскрести еще чего-нибудь , вроде бега в мешках и езды на собачьих упряжках, это как раз в стиле Саши. Этого уж точно никто не делал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая связь всего этого со спортом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Loliloo
Что зачем? Она на своём шоу это говорит, кто виноват, что спортс устроил буквально текстовую трансляцию?
действительно) на всех шоу, праздниках, концертах говорят подобные вещи, и тот же Авербух и Навка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lizard Wizard
Рецепт продвижения от Рудковской: 1. Пообещать нужному чиновнику откат. 2. Продать под этот откат билеты собесу для бесплатной раздачи гражданам. 3. ????? 4. Профит Мастер-класс окончен.
Это точный мастер класс Навки .Только еще и зарплату себе и участникам шоу заплатит бюджет .Опуститесь чуть ниже и почитайте .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tatiana Klm
Масштабно, в духе Яны: «впервые в истории», 137 человек и пр. - все в кучу)) много денег - мало вкуса.
ну было бы странно, если бы организаторы шоу не говорили что-то о них, и Авербух, и Навка тоже всегда так делают) не помните девственную энергию, например)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И еще, спортс, а почему вы игнорите новость о неком шоу в лужниках?? Почему одна рудковская тут все заполонила? Ведь там выступали многие, если не сказать ВСЕ, звезды! Алина, а также Майя Хромых, Даша, ТМ, БК, МГ, Ками конечно в Винздей Адамс, Аня закрывала шоу с Аве Мария и 3F. Да, шоу закрытое было, по приглашениям, но все равно! Ни словечка)) Уже записи выступлений есть везде, кроме нашего любимого спротца
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий