Кондратюк о травме спины: «Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры»

Российский фигурист рассказал, что продолжает восстанавливаться после травмы спины.

Сегодня он выступил на премьере шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Я каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры.

Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам, но проблема есть. Пока она не решена», – сказал Кондратюк.