Кондратюк о травме спины: «Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры»
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что продолжает восстанавливаться после травмы спины.
Сегодня он выступил на премьере шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
«По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Я каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры.
Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам, но проблема есть. Пока она не решена», – сказал Кондратюк.
Марк - исключение?
Кринж.