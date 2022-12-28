Кондратюк о травме спины: «Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры»

Теги сборная России травмы мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что продолжает восстанавливаться после травмы спины.

Сегодня он выступил на премьере шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь. Я каждое утро езжу к доктору, делаю процедуры.

Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам, но проблема есть. Пока она не решена», – сказал Кондратюк.

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15 комментариев

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Буня Хох
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У Яны же на шоу "все прыгают", так как "по кругу и она может кататься".
Марк - исключение?
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Noname No
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Ответ Ольга Ольгина
Это какое то новое лечение , прямо ноу хауу. Утром деньги, вечером стулья ой не так.... утром лечение, вечером нарушение . Затянуло похоже и Марка это рутковское болоДце.
Вы не поверите, но спину можно лечить и тренироваться. Лежать пластом вовсе не обязательно
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Noname No
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Ответ Арсен Венгер (копия)
Речь, насколько я понял по контексту, идёт о финансовых проблемах?
У Марка состоятельная семья, перед ним не стоит остро вопрос заработка
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Noname No
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А какие к Марку вопросы? Он там вроде просто катит. Все поддержки делает Михайлов, прыжки Саша и полёты тоже она. Я в отрывках видео от фанатов не увидела скачущего Марка
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Ольга Ольгина
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Это какое то новое лечение , прямо ноу хауу. Утром деньги, вечером стулья ой не так.... утром лечение, вечером нарушение . Затянуло похоже и Марка это рутковское болоДце.
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UserFreud
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Ответ Maecenas
Так а что там из будущих стартов вообще будет? До финала гран при в марте точно должен восстановиться. КПК из-за этого чёса по шоу походу пропустит.
Тут даже не в чёсе дело. На КПК в той форме, в которой Марк сейчас, ему просто нет смысла ехать.
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Ирина Ельникова
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Марку возможно стоит пересмотреть приоритеты, имхо
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As per
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Марку скорейшего выздоровления!
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Оксана Иванова
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Их оправдания так нелепы. Лучше бы ничего не говорили
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EuhenioV
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Кто там писал,что олени в шоу отсутствуют?
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Maecenas
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Так а что там из будущих стартов вообще будет? До финала гран при в марте точно должен восстановиться. КПК из-за этого чёса по шоу походу пропустит.
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Девушка Безимени
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Молодые идиоты. Болеют, но не сдаются.
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Irina29
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Так проблема и не уйдёт, нужно сначала пролечиться по-хорошему, а не на уколах в шоу скакать 🤦‍♀️
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Самая цитируемая и вообще недура
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А за спиной доктора Яна стоит? "У нас шоу через 4 часа, вколите по-максимуму".
Кринж.
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Арсен Венгер (копия)
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Речь, насколько я понял по контексту, идёт о финансовых проблемах?
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