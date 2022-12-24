Кондратюк о снятии с чемпионата России: «Решили не рисковать здоровьем. Через несколько дней я начну участвовать в новогодних шоу»

Теги сборная России травмы чемпионат России Светлана Соколовская Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк объяснил, почему снялся с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

«К огромному сожалению, мне пришлось сняться с произвольной программы чемпионата России. Я чувствую себя значительно лучше, чем в Самаре, но боль пока мешает тренироваться в полную силу.

Мне очень хотелось участвовать, это было наше со Светланой Владимировной (Соколовской) совместное решение, но после короткой программы мы поняли, что травма спины и вынужденное отсутствие тренировочного процесса не позволит мне проехать произвольную программу. Вместе с тренерским штабом мы решили не рисковать здоровьем.

Через несколько дней я начну участвовать в новогодних шоу. Должен, потому что многие купили билеты в том числе и на меня, потому что люди организовывали и ставили шоу. Я не могу позволить себе подвести столько людей.

Выступление в шоу и на соревнованиях – это абсолютно разная нагрузка, так как на шоу я не буду исполнять никаких сложных элементов. При моей травме легкие физические нагрузки способствуют восстановлению, поэтому нам с тренером кажется, что это положительно повлияет на мою ситуацию со спиной.

Когда-то у меня была сильная проблема с коленями и участие в шоу дало мне возможность оставаться на льду, испытывать что-то близкое к соревновательному нерву и потихоньку готовиться к соревнованиях.

Я обязательно вернусь, просто мне нужно немного времени, чтобы решить проблему со здоровьем, которая пока не позволяет мне кататься так, как я этого хочу! Спасибо огромное за вашу любовь, веру, сопереживание и поддержку! Обещаю не подвести!» – написал Кондратюк в телеграм-канале.

52 комментария

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Блинчик
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Ответ Jessi
Я вчера прочитала инсайд от журналиста , что всех больных фигуристов заставила приехать на ЧР федра. Вопрос , зачем ?
Чтобы продать на них билеты.
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Варлампий Варлампий
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Ответ AilinAlex
Нельзя ли федре поставить вопрос ребром членам сборной. Либо шоу либо соревнования в сезоне.На них же деньги выделяют, а оне под куполом летают, в то же время не готовы к ЧР.
Видимо ситуация, которую заварил Вова в феврале, прямо влияет на умы фигуристов. Чего попу рвать, чемпионат России какой-то, для чего, куда, что, все равно международки нет и не будет, а в шоу, коих ровно поэтому и развелось как грязи, звонкая монета исправно падает в карман.
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Svetlana Yablonskaya
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Ха. Ха. Ха.
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Блинчик
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"Должен, потому что многие купили билеты в том числе и на меня".
Тут бойфренд Трусовой, конечно, себе польстил. Все купили билеты на Александру Вячеславовну, а Марик просто её прицеп.)))
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Залина Малина
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А Вы с Сашей ещё на каналах повесите. Спина пройдёт сразу у обоих
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diversant
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Мы так и поняли что вы с Трусовой на ЧР приехали шоу пиарить
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Alena R.
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Как приятно поразил Марк на прошлом ЧР, на трибуне он единственный из мужчин заставил покрыться мурашками и апплодировать стоя. И насколько не приятно поразил в этом, какой стал противный. Спасибо Рудковским, хорошо поработали.
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Лариса Шевкун
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Не понимаю иронизма комментаторов - по КП уже было видно, что Марк явно не в форме или ему обязательно надо было себя доломать в ПП? Дашу Усачёву забыли? И что дурного в том, что он участвует в шоу? Почему спортсмен не может заработать, если есть такая возможность? Вон Синицина - Кацалапов с начала сезона катаются в шоу и - ни одной ногой на соревнования. Так, что Марку скорейшего выздоровления и восстановления , хотя бы к финалу ГП.
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Бедоносец
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Правильно Марк, шоу важнее какого-то там спорта и соревнований.🤦
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Denis Travin
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Марк-олимпионик - красава!
Достоин почётного звания "Борцун года за мелкий шекель!"
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Vasily Ivanov
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Ну ясное дело . Участвовать в шоу гораздо почетнее непобежденным а заболевшим ЧР ....да и серебряная призерка ОИ -это не 6-место на ЧР .....
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Ir2019
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Объяснил же, что нагрузка на шоу и на соревнованиях разная. С таким состоянием он бы всё равно ничего не выиграл, ну и какой смысл был участвовать? Да,в шоу деньги, что в этом плохого?! Век фигуристов короткий, надо успеть хоть что-то заработать.
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Т. А.Д.
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Вот это да. В шоу ему надо выступать. А на ЧР плевать. А нам тогда на тебя, Марк, плевать. Я думаю, на самом деле проигрывать не хочется.
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Немножко болельщик
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Ответ Алиска в Зазеркалье
Как-то неприятно стало от слов Марка. То есть на ЧР люди билеты не покупают. Может просто сказал бы на шоу больше платят.
На ЧР надо прыгать, на шоу можно хоть 2т обойтись в крайнем случае)
Так что в его случае это было бы ещё большее неуважение выходить со школьным контентом, в кп и так было плохо
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3a_3eHuT
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Ответ oldparakhod
Не понятно одно, чем думали, когда ехали на ЧР. Боли не прошли, полноценно не тренировался. Зачем? А если рецидив?
В смысле?! Пиар-машина Трусовой запущена на полную, особенная, первая(которая правда ничего не выиграла). Телефоны вместе сфоткали, на жеребьевке потусили.... Оба отказались опять же. Любой пиар сойдет...
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AilinAlex
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Нельзя ли федре поставить вопрос ребром членам сборной. Либо шоу либо соревнования в сезоне.На них же деньги выделяют, а оне под куполом летают, в то же время не готовы к ЧР.
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supepper
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Ответ Варлампий Варлампий
Забавно, что Трусовой стало скучно одной оставаться на турнире и она снялась только потому, что снялся ее парень дабы вместе улететь в Москву.
Это любовь
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supepper
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Ответ 3a_3eHuT
Шурик Трусова тоже неожиданно "выздоровеет"...
Вот что шоу животворящее делает!
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Allbee
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Ахахаххахаха ахахахахахахахахаха
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3a_3eHuT
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Шурик Трусова тоже неожиданно "выздоровеет"...
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Дарья Виноградова
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А Саша тоже так же скажет, что шоу важнее?
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supepper
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Ну еще бы, шоу важнее
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Maecenas
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Ответ Варлампий Варлампий
Забавно, что Трусовой стало скучно одной оставаться на турнире и она снялась только потому, что снялся ее парень дабы вместе улететь в Москву.
она ещё не улетела, у неё мастер класс должен быть, организованный новым спонсором - Матч ТВ
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AilinAlex
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Не по́няла, рисковать не будут, потому что шоу?Прозвучало так.
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Vanilopa
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Ну прикол)
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