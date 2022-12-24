Кондратюк о снятии с чемпионата России: «Решили не рисковать здоровьем. Через несколько дней я начну участвовать в новогодних шоу»

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк объяснил, почему снялся с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

«К огромному сожалению, мне пришлось сняться с произвольной программы чемпионата России. Я чувствую себя значительно лучше, чем в Самаре, но боль пока мешает тренироваться в полную силу.

Мне очень хотелось участвовать, это было наше со Светланой Владимировной (Соколовской) совместное решение, но после короткой программы мы поняли, что травма спины и вынужденное отсутствие тренировочного процесса не позволит мне проехать произвольную программу. Вместе с тренерским штабом мы решили не рисковать здоровьем.

Через несколько дней я начну участвовать в новогодних шоу. Должен, потому что многие купили билеты в том числе и на меня, потому что люди организовывали и ставили шоу. Я не могу позволить себе подвести столько людей.

Выступление в шоу и на соревнованиях – это абсолютно разная нагрузка, так как на шоу я не буду исполнять никаких сложных элементов. При моей травме легкие физические нагрузки способствуют восстановлению, поэтому нам с тренером кажется, что это положительно повлияет на мою ситуацию со спиной.

Когда-то у меня была сильная проблема с коленями и участие в шоу дало мне возможность оставаться на льду, испытывать что-то близкое к соревновательному нерву и потихоньку готовиться к соревнованиях.

Я обязательно вернусь, просто мне нужно немного времени, чтобы решить проблему со здоровьем, которая пока не позволяет мне кататься так, как я этого хочу! Спасибо огромное за вашу любовь, веру, сопереживание и поддержку! Обещаю не подвести!» – написал Кондратюк в телеграм-канале.