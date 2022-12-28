Осокина о Российско-китайских молодежных играх: «Привезла домой много еды китайской, в том числе куриные лапки. Они в вакуумной упаковке, так что не портятся»

Теги сборная России пары Спорт-Экспресс Елизавета Осокина Артем Грицаенко Российско-китайские молодежные игры Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко поделились впечатлениями от участия в Российско-китайских молодежных играх. 

Победу в парном катании одержали россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Осокина и Грицаенко стали вторыми, пара из Китая снялась после короткой программы. 

Осокина: Еда у них непривычная для нас, большинство блюд острые и совсем не такие, как у нас. Интересно было попробовать. У нас был шведский стол, меню, но ты ходишь, смотришь — и не понимаешь, что это такое.

— И все подписано на китайском?

Осокина: Нет, там на русском написано!

Грицаенко: Забавно, иногда перевод совсем не попадал. Мы ели «пудинг из волос», например. Или солянка называлась «суп смешанный». Заливали все это «соусом шариковым». Много непонятного, в общем.

Осокина: Ты иногда просто не понимаешь, то ли мясо в тарелке, то ли картошка. А вот рис у них вкусный. Я привезла с собой много еды китайской, в том числе куриные лапки. Попробую тоже. Меня просили привезти. Они в вакуумной упаковке, так что не портятся.

— Зрителей, судя по всему, не было?

Осокина: Да, тренировочная атмосфера.

Грицаенко: Очень тренировочная. Пустые трибуны и большая площадь между льдом и трибунами.

Осокина: То есть как прокат на тренировке, еще и без китайцев.

Грицаенко: Очень обидно, что китайцы на произвольную программу не вышли – заболели. Сказали, не коронавирус. У них вообще много кто болеет, они ходят и показывают на горло и нос, что заложен и болит.

— Что-то, кроме серебряных медалей, вам вручили?

Грицаенко: Дали грамоту.

Лиза: И мягкую игрушку. Милую такую... Но не Бин-Дунь-Дуня.

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8 комментариев

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andrej shabanov
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какой смысл в соревнованиях БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ???
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KMR
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Игры,на которые китайцы не пришли
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Osik92
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Шляпа а не соревнования вообще зачем надо было в коаидный Китай ехать
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elis_my_el
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а вот и пиар азиатского региона подъехал
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Мурманчанин37
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А лапки динозаврика?
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Osik92
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Что за соревнования такие если участвуют три пары и при этом еще снимается одна)
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Товарищ Майор.
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Пудинг из волос)) похоже переводили товарищи из АлиЭкспресс
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Sat397
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Молодец, хозяйственная и неизбалованная девушка.
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