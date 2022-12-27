Анжелика Крылова: «Кагановская чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Василисы Кагановской, выступающей в танцах на льду с Валерием Ангелополом.

Ранее дуэт снялся с чемпионата России из-за болезни Василисы.

– Василиса чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед.

– Валерий тренируется один?

– Мы только приехали, он тоже немного приболел. Выйдет на лед послезавтра. Все нормально. Начинаем тренироваться, – сказала Крылова

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7 комментариев

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Allbee
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Почему у Трусовой не спросили чем лечилась?
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Додик Аксель
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Василисе здоровья и успешной реабилитации после злосчастного гриппа. Очень не хватало этой пары на ЧР. Пара интересная, очень перспективная у Анжелики. Ждём их возвращения на лёд.
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Vikki_07
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Ответ Raduga
Кагановская только через неделю на лед. А врушка, сбежавшая с ЧР, уже завтра выступает).
Лечилась плохо)
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N-fox
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Очень не хватало наших двух молодых пар на ЧР. Здоровья всем!
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Екатерина Воронина
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Ответ Raduga
Кагановская только через неделю на лед. А врушка, сбежавшая с ЧР, уже завтра выступает).
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Анна Беляева
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Вот так выглядит реальная картина гриппа этого сезона. Он и правда очень противный. Человек на лед только планирует выйти на следующей неделе. То есть две полные недели Василиса в нерабочем состоянии. Ребенку Василисе быстрее возвращаться в форму и беречь себя, конечно.
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Raduga
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Кагановская только через неделю на лед. А врушка, сбежавшая с ЧР, уже завтра выступает).
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