Анжелика Крылова: «Кагановская чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед»
Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Василисы Кагановской, выступающей в танцах на льду с Валерием Ангелополом.
Ранее дуэт снялся с чемпионата России из-за болезни Василисы.
– Василиса чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед.
– Валерий тренируется один?
– Мы только приехали, он тоже немного приболел. Выйдет на лед послезавтра. Все нормально. Начинаем тренироваться, – сказала Крылова
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