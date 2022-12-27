Анжелика Крылова: «Кагановская чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки , выступающей в танцах на льду с .

Ранее дуэт снялся с чемпионата России из-за болезни Василисы.

– Василиса чувствует себя намного лучше, выздоравливает. Надеюсь, на следующей неделе выйдет на лед.

– Валерий тренируется один?

– Мы только приехали, он тоже немного приболел. Выйдет на лед послезавтра. Все нормально. Начинаем тренироваться, – сказала Крылова