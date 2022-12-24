«Кагановская чувствует себя лучше, будем восстанавливаться. Пока о тренировках речи не идет». Крылова о состоянии фигуристки

Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Василисы Кагановской, выступающей в танцах на льду с Валерием Ангелополом.

Ранее дуэт снялся с чемпионата России в Красноярске из-за болезни партнерши.

«Василиса чувствует себя лучше, мы прилетели в Москву, будем восстанавливаться. Температуры уже нет, курс антибиотиков пропили.

Но ей потребуется время, чтобы восстановиться. Пока о тренировках речи не идет – думаю, на лед она выйдет не раньше чем через неделю», – сказала Крылова.