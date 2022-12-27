Евгений Семененко: «Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поблагодарил свой тренерский штаб и болельщиков. 

«Заканчивается 2022 год. Для меня он был насыщен и положительными, и отрицательными моментами. Но все же первых было больше и финальный аккорд – чемпионат России.

Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам. В первую очередь Алексея Николаевича, Татьяну Николаевну Мишиных и весь тренерский штаб, мою семью – спасибо за веру и поддержку, за то, что всегда были рядом и боролись вместе со мной, мои победы – Ваши заслуги!

Большое спасибо Сергею Александровичу – врачу, специалисту своего дела, который неоднократно ставил меня «на ноги».

Особая благодарность всем моим болельщикам, всем моим фан-сообществам – ваша поддержка, ваше внимание, ваши сюрпризы мне очень дороги!

В преддверии Нового года хочу всем пожелать много ярких и красочных моментов. До встречи на новых стартах уже в 2023 году!» – написал Семененко.

Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop

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10 комментариев

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Kareglazaya
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Удачи Жене в 2023 году!
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Morveena Bum
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круто. счет на табло равный, счет в банке нет.
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Manatusik
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Женя вызывает огромную симпатию! Так держать! Успехов и дальше.
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Светлана Романова
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А еще Мишу Коляду поблагодарить надо.Не мог самостоятельно отобраться ни на ЧЕ,ни на ОИ,а везде вместо Миши побывал,опыт так сказать нарабатывал.И всех тех надо поблагодарить,кто этому беспределу способствовал.
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Madame
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Женя такой умный, открытый, обаятельный парень. Желаю ему здоровья и успехов в Новом году!
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Лена Самойлова
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поздравляю тебя "Анна2", до следующего преодоления
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Лисенок555
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Видела его в Перми. После ПП, видно было, что уставший, но не поленился, раздал всем желающим автографы. Молодец. Приятный парень.
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Алеся Ткаченко
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Женечка,удачи тебе во всем!
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Elena Savanuk
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Женя - такой непосредственный, открытый, улыбчивый парень ! Желаю ему и дальше не снижать планку !
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Нурсултан Хамзаев
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Его ПП реально стоить любой медали))
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