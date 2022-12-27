Евгений Семененко: «Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам»

Чемпион России по фигурному катанию поблагодарил свой тренерский штаб и болельщиков.

«Заканчивается 2022 год. Для меня он был насыщен и положительными, и отрицательными моментами. Но все же первых было больше и финальный аккорд – чемпионат России.

Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам. В первую очередь Алексея Николаевича, Татьяну Николаевну Мишиных и весь тренерский штаб, мою семью – спасибо за веру и поддержку, за то, что всегда были рядом и боролись вместе со мной, мои победы – Ваши заслуги!

Большое спасибо Сергею Александровичу – врачу, специалисту своего дела, который неоднократно ставил меня «на ноги».

Особая благодарность всем моим болельщикам, всем моим фан-сообществам – ваша поддержка, ваше внимание, ваши сюрпризы мне очень дороги!

В преддверии Нового года хочу всем пожелать много ярких и красочных моментов. До встречи на новых стартах уже в 2023 году!» – написал Семененко.

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