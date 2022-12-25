Евгений Семененко: «Рассказывал Авербуху про гельминтов. Просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии, и я поделился впечатлениями»

Чемпион России по фигурному катанию рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спортивную карьеру.

– На учебе с каждым годом ты узнаешь все больше. Возможно, это как-то поменяло твое отношение к травмам, к процессу восстановления?

– В большом спорте от травм не застрахован никто.

– Я заметила, что во многих интервью ты с большим интересом рассказываешь про учебу, нежели про фигурное катание.

– Вам показалось, это не так.

– А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?

– И там и там мне нравится.

– Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.

– Про гельминтов.

– Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?

– Мне просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лед.

Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями, ха-ха, – сказал Семененко.

Илья Авербух: «Для Семененко очень важную роль играет учеба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей»