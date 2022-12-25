Евгений Семененко: «Рассказывал Авербуху про гельминтов. Просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии, и я поделился впечатлениями»
Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спортивную карьеру.
– На учебе с каждым годом ты узнаешь все больше. Возможно, это как-то поменяло твое отношение к травмам, к процессу восстановления?
– В большом спорте от травм не застрахован никто.
– Я заметила, что во многих интервью ты с большим интересом рассказываешь про учебу, нежели про фигурное катание.
– Вам показалось, это не так.
– А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?
– И там и там мне нравится.
– Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.
– Про гельминтов.
– Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?
– Мне просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лед.
Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями, ха-ха, – сказал Семененко.
Илья Авербух: «Для Семененко очень важную роль играет учеба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей»
У меня знакомые, которые учились в меде за все годы студенчнские просто не выпускали учебники и конспекты из рук, потому что больше ни на что времени не хватало
Морг. На столе - вскрытый труп. У стола - два патологоанатома, третий
читает заключение о смерти. Первый, разрезая желудок
трупа:
- Ух ты! Гречневая каша! С тушенкой! Вася, будешь?
- Нет, ребята, я плотненько поужинал.
- Ну, как хочешь.
Первые двое достают ложки и с аппетитом выскребают содержимое желудка.
Когда каша подходит к концу, третий поднимает
глаза от заключения о смерти:
- М-да-а-а, ребята, похоже, именно от этой каши он копыта и откинул!
Первые двое выворачивают кашу обратно в желудок и бегут к аптечке.
Третий им вслед, доставая ложку:
- Ребята, да я пошутил, инфаркт у него. Просто я подогретое люблю!