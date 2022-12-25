Евгений Семененко: «Рассказывал Авербуху про гельминтов. Просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии, и я поделился впечатлениями»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спортивную карьеру. 

– На учебе с каждым годом ты узнаешь все больше. Возможно, это как-то поменяло твое отношение к травмам, к процессу восстановления?

– В большом спорте от травм не застрахован никто.

– Я заметила, что во многих интервью ты с большим интересом рассказываешь про учебу, нежели про фигурное катание.

– Вам показалось, это не так.

– А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?

– И там и там мне нравится.

– Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.

– Про гельминтов.

– Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?

– Мне просто ставили программу в день сдачи зачета по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лед.

Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями, ха-ха, – сказал Семененко.

Илья Авербух: «Для Семененко очень важную роль играет учеба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей»

18 комментариев

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Ensik
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Я до сих пор паразитологию помню лучше всех предметов... При подготовке к экзамену, ходила в туалет и сплевывала - тошнило. Это действительно впечатляющая информация))
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Елизавета Смородина
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Ответ Алеся Ткаченко
Авер так интеллигентно гельминтов червями назвал
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Залина Малина
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Ну какой мальчик
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Алеся Ткаченко
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Авер так интеллигентно гельминтов червями назвал
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Алеся Ткаченко
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Ответ Orange carrot
Ой, Авер в своих шоу со звездульками типа Милохина общается😀что ему гельминты, разве его этим напугать
И Бузовой.
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Вошь энтропийная
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Раз с таким энтузиазмом рассказывает, значит, возможно, легко и с интересом учеба даётся и время на фк остаётся)
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Gemma157
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Ответ Iuasamotu
Странный парень
Видимо просто сильно впечатлился глистами и аскаридами
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Gemma157
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Это же каким врачом он будет, если типа совмещает учебу с ФК? Ладно еще если бы на медико-профилакическом факультете учился
У меня знакомые, которые учились в меде за все годы студенчнские просто не выпускали учебники и конспекты из рук, потому что больше ни на что времени не хватало
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Gemma157
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Или как в анекдоте: Морг. На столе - вскрытый труп. У стола - два патологоанатома, третий читает заключение о смерти. Первый, разрезая желудок трупа: - Ух ты! Гречневая каша! С тушенкой! Вася, будешь? - Нет, ребята, я плотненько поужинал. - Ну, как хочешь. Первые двое достают ложки и с аппетитом выскребают содержимое желудка. Когда каша подходит к концу, третий поднимает глаза от заключения о смерти: - М-да-а-а, ребята, похоже, именно от этой каши он копыта и откинул! Первые двое выворачивают кашу обратно в желудок и бегут к аптечке. Третий им вслед, доставая ложку: - Ребята, да я пошутил, инфаркт у него. Просто я подогретое люблю!
Я много анекдотов слышала, но этот самый мерзкий
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Истинный медик :) Это практически как бутерброды есть в анатомичке.
Или как в анекдоте:
Морг. На столе - вскрытый труп. У стола - два патологоанатома, третий
читает заключение о смерти. Первый, разрезая желудок
трупа:
- Ух ты! Гречневая каша! С тушенкой! Вася, будешь?
- Нет, ребята, я плотненько поужинал.
- Ну, как хочешь.
Первые двое достают ложки и с аппетитом выскребают содержимое желудка.
Когда каша подходит к концу, третий поднимает
глаза от заключения о смерти:
- М-да-а-а, ребята, похоже, именно от этой каши он копыта и откинул!
Первые двое выворачивают кашу обратно в желудок и бегут к аптечке.
Третий им вслед, доставая ложку:
- Ребята, да я пошутил, инфаркт у него. Просто я подогретое люблю!
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Mira Val
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Обожаю чувство юмора Жени)
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Orange carrot
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Ой, Авер в своих шоу со звездульками типа Милохина общается😀что ему гельминты, разве его этим напугать
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Iuasamotu
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Странный парень
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Адриана
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Чувствуется, что Женя хороший парень, вообще совмещать учебу в Медицинском и карьеру спортивную очень трудно, у меня много родственников врачей, сестра закончила в Ленинграде медицинский, я знаю, как трудно там учится,но Женя успевает, наверное, правильно говорят, талантливый человек талантлив во всём. Удачи ему.
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Tanzoli*
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Блин, думала сейчас про гильминтов прочитаю, и такой облом😂
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Anneta28
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Хорошо, что Авер не понял, что речь о гельминтах.🤣
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Svetlana Yablonskaya
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Истинный медик :) Это практически как бутерброды есть в анатомичке.
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NTLY
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Очень классный Женя!
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