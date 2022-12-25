Евгений Семененко: «После контрольных прокатов усугубил травму колена. При исследовании выявилось, что практически полный разрыв связки»

Теги сборная России травмы мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Чемпион России по фигурному катанию 2023 года Евгений Семененко рассказал о травме колена, из-за которой пропускал соревнования в сезоне.

– Алексей Николаевич Мишин после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется вспоминать, а насчет второй – ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки...

– После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку – практически полный разрыв.

– А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?

– Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ.

Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трех месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Все под контролем врачей и тренеров.

– Как сейчас: элементы через боль?

– Нет, не скажу, что через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить, – сказал Семененко. 

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10 комментариев

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Светлана Романова
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Ответ Anna Leonova
У Семененко такая мощная фан группа ))) такие организованные девчонки и несколько парней с плакатами меня ещё в Питере удивили, причем на всех его выступлениях. Молодцы, и Женя молодец - цепкий, идущий на максимум и выжимающий из себя этот максимум. При этом со своей особой, пусть и не академичной пластикой, которую он нашел как органично использовать, причем попал точно в текущие тренды.
Это в какие он там тренды со своей пластикой человека паука попал,в международные,где царствуют японцы со своей кошачьей пластикой или местные водокачкины?
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Anna Leonova
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У Семененко такая мощная фан группа ))) такие организованные девчонки и несколько парней с плакатами меня ещё в Питере удивили, причем на всех его выступлениях. Молодцы, и Женя молодец - цепкий, идущий на максимум и выжимающий из себя этот максимум. При этом со своей особой, пусть и не академичной пластикой, которую он нашел как органично использовать, причем попал точно в текущие тренды.
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Светлана Романова
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Ответ Toplady
Щербакова 2
Свято место пусто не бывает.
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Irina037
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Классный парень,боец,не ромашка
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Сольвейг
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Женечка так умно оперирует медицинскими терминами, такой разумный, от него веет надёжностью. Пусть уж травмы останутся позади. Такой светлый парень.
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gift...!
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Еще лет пять покатается и сам себя начнет лечить...
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закрыт по беспределу
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Нехило
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Татьяна Моисеева
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Стойкости Жени может позавидовать любой фигурист.
И как здорово, что он у нас есть!
Сегодня вновь поразил своим показательным, у него и у Камилы были самые крутые номера!!!
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Toplady
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Щербакова 2
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Fellina
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Удивительный спортсмен и большой молодец 👏
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