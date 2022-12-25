Евгений Семененко: «После контрольных прокатов усугубил травму колена. При исследовании выявилось, что практически полный разрыв связки»
Чемпион России по фигурному катанию 2023 года Евгений Семененко рассказал о травме колена, из-за которой пропускал соревнования в сезоне.
– Алексей Николаевич Мишин после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется вспоминать, а насчет второй – ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки...
– После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку – практически полный разрыв.
– А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?
– Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ.
Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трех месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Все под контролем врачей и тренеров.
– Как сейчас: элементы через боль?
– Нет, не скажу, что через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить, – сказал Семененко.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
И как здорово, что он у нас есть!
Сегодня вновь поразил своим показательным, у него и у Камилы были самые крутые номера!!!