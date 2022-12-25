Евгений Семененко: «После контрольных прокатов усугубил травму колена. При исследовании выявилось, что практически полный разрыв связки»

Чемпион России по фигурному катанию 2023 года рассказал о травме колена, из-за которой пропускал соревнования в сезоне.

– Алексей Николаевич Мишин после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется вспоминать, а насчет второй – ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки...

– После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку – практически полный разрыв.

– А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?

– Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ.

Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трех месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Все под контролем врачей и тренеров.

– Как сейчас: элементы через боль?

– Нет, не скажу, что через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить, – сказал Семененко.

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