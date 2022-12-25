Илья Авербух: «Коган – лучшая кандидатура на пост президента ФФКР, он является профессионалом с большой буквы. Других мнений быть и не может»
Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган должен возглавить организацию.
Сегодня на заседании исполкома ФФКР Коган был назначен временно исполняющим полномочия президента организации.
Предыдущий глава ФФКР Александр Горшков ушел из жизни 17 ноября.
«Я считаю, что Коган – это лучшая кандидатура на пост президента. Сейчас, думаю, решение было принято единогласно, потому что Александр Ильич зарекомендовал себя, работая в федерации давно и очень хорошо.
Он является профессионалом с большой буквы. Других мнений быть и не может. Федерацию должен возглавить Коган, безусловно», – сказал Авербух.
Генеральный директор ФФКР, Александр Коган, по всей видимости, нарушил «кодекс этики» ФФКР, когда высказывался спекулятивно по поводу ситуации, о которой – по собственным слова – не был осведомлен. Речь идет о скандальном поведении Первого канала в связи с трансляциями ФК.
Г-н Коган высказался о «конфликте» (оценочное слово г-на Когана), к которому ни он сам, ни ФФКР - по его собственным словам - никакого отношения не имеют. При этом он публично назвал двух конкретных персон, у одной из которых, по спекуляции Когана, «несогласие» с крупной организацией. Из слов самого Когана следует, что он не знает, у кого. Но репутации обеих он уже навредил 😲 Также г-н Коган позволил себе дать, что звучит как правовая оценка ситуации, к котрой ни он, ни ФФКР - по его собственным словам - никакого отношения не имеют.
Как накажут г-на Когана?! Выговор с публикацией на сайте ФФККР? 😱 Обязательство принести публичные извинения? 😳 Наложение штрафа? 😵
Выкладываю сюда отрывки из «кодекса этики» ФФКР, которые возможно нарушены и возможные штрафы: ...
Кодекс этики (далее -Кодекс) Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России» (далее –ФФККР) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил профессионального поведения лиц, составляющих профессиональное сообщество фигурного катания на коньках. …
Кодекс определяет правила поведения, распространяющиеся на всех лиц, составляющих Профессиональное сообщество ФК, являющихся членами физкультурно-спортивных организаций, зарегистрированныхна территории Российской Федерации, включая лиц, не являющихся гражданами или резидентами Российской Федерации, но находящихся на территории Российской Федерации и взаимодействующих с ФФККР. ..
Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, обязаны ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей профессиональной деятельности. ..
Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, призваны: ..
- соблюдать нейтралитет, воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении профессиональной деятельности всех участников процесса, не затрагивать личную жизнь в различных видах интервью, в том числе, через сеть интернет, различные социальные сети, в каких-либо комментариях, порочащих личную и деловую репутацию;
–не распространять конфиденциальную информацию относительно других участников, тренеров, соперников и иных лиц, полученных в ходе профессиональной деятельности;
-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении профессиональных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету ФФККР;
.. Статья 7. Ответственность за нарушение Кодекса 1.Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение Профессиональным сообществом ФК установленных Кодексом принципов, норм и правил поведения, а также совершение проступка, негативно повлиявшего, как на репутацию ФФККР, так и личную репутацию данного лица. Статья 8. Дисциплинарная ответственность .. 8. Комиссия по этике ФФККР в зависимости от тяжести совершенного проступка вправе рекомендовать Исполкому ФФККР принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: –предупреждение; –выговор с публикацией на сайте ФФККР; –обязательство принести публичные извинения; –наложение штрафа;
–аннулирование результата соревнований; –дисквалификация временная или постоянная; –запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР; –исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон; –отстранение от обслуживания соревнований; –запрет посещения мероприятийи соревнований проводимых под эгидой ФФККР.
V.ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИСПЕЦИАЛИСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙИОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД Статья 1. Основные принципы профессиональной этики .. 1.Официальные представители команд, руководители организаций и иные специалисты, сознавая ответственность перед ФФККР, спортсменами, судьями и спортивной общественностью, призваны: - избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации спортивных судей, тренеров, спортсменов, а также авторитету ФФККР;
https://www.sports.ru/figure-skating/1114451749-aleksandr-kogan-u-papy-trusovoj-nesoglasie-s-pervym-kanalom-ona-ne-moz.html
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Г-н Коган также отказался защищать спортсменов от хейта, это как?!!
«.. Хейт – это обычное явление, с которым сталкиваются многие спортсмены, и его не нужно воспринимать критически. Комментировать здесь нечего», – заявил Коган.
https://www.sports.ru/figure-skating/1102024371-kogan-o-konflikte-zagitovoj-i-zhurnalista-imamova-xejt-eto-obychnoe-ya.html
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Обязательно должны быть и другие мнения, и другие кандидаты! Должен быть ВЫБОР, а это значит, что кандидатов должно быть не менее двух!
Блин, Авербух, ну как можно так льстить и пресмыкаться??