Илья Авербух: «Коган – лучшая кандидатура на пост президента ФФКР, он является профессионалом с большой буквы. Других мнений быть и не может»

Хореограф, продюсер ледовых шоу заявил, что генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) должен возглавить организацию.

Сегодня на заседании исполкома ФФКР Коган был назначен временно исполняющим полномочия президента организации.

Предыдущий глава ФФКР Александр Горшков ушел из жизни 17 ноября.

«Я считаю, что Коган – это лучшая кандидатура на пост президента. Сейчас, думаю, решение было принято единогласно, потому что Александр Ильич зарекомендовал себя, работая в федерации давно и очень хорошо.

Он является профессионалом с большой буквы. Других мнений быть и не может. Федерацию должен возглавить Коган, безусловно», – сказал Авербух.