Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о размере призовых на чемпионате России-2023.

Туктамышева завоевала бронзу на чемпионате России в Красноярске. Победители ЧР получат по 2,5 млн рублей, серебряные – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн.

– Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?

– Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.

– Там курс другой был.

– Кстати, да... В общем, не знаю, не задумывалась, – сказала Туктамышева со смехом.

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми