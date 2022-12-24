Туктамышева о том, что получит миллион рублей за бронзу чемпионата России: «Я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание деньги Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о размере призовых на чемпионате России-2023. 

Туктамышева завоевала бронзу на чемпионате России в Красноярске. Победители ЧР получат по 2,5 млн рублей, серебряные – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн. 

– Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?

– Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.

– Там курс другой был.

– Кстати, да... В общем, не знаю, не задумывалась, – сказала Туктамышева со смехом. 

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33 комментария

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aarau
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Ответ Варлампий Варлампий
а чем хуже, например, чемпион россии по легкой атлетике на королевской дистанции 100м, там сто тысяч вообще за золото лишь дают
если судить по призовым то хуже в 10 раз
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EuhenioV
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Ответ Jessi
Вот счастье -то у человека , радоваться неудаче спортсменки . Ещё поди в деды годитесь Муре…
В прадеды,по стилистике изложения разве не заметно?
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aarau
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Ответ Mukunku 64
Если лям перевести ( по сегодняшнему курсу в евро) То в Германии или где-нибудь в загнивающей Европе можно купить приличный Фольксваген Или Опель... А возможность обменять думаю Лиза найдет
это ж гемор
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aarau
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Ответ mahurat
Муж должен зарабатывать, а это на булавки.
в таком случае жена должна беспрекословно подчиняться мужу
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Нога в гноме
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ну неплохие призовые
погуляют девчонки молодцы заслужили
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Anita Levchenko
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Ответ Елена Ковалёва
Так говорила моя бабушка..
А мне вот этого бабушка не говорила, к сожалению, пришлось самой доходить, на практике😏
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Anita Levchenko
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Ответ mahurat
Муж должен зарабатывать, а это на булавки.
Правильно🙂👍
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Jessi
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Ответ EuhenioV
Сегодня был тот случай,когда Лиза без вопросов заслужила этот гонорар и медаль,с чем её и поздравляю,а за то,что она Муру с пъедестала скинула,расцеловал бы в макушку.
Вот счастье -то у человека , радоваться неудаче спортсменки . Ещё поди в деды годитесь Муре…
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Mukunku 64
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Ответ aarau
а что щас на миллион купить можно? жалкая веста и то дороже, про хаты я и не говорю
Если лям перевести ( по сегодняшнему курсу в евро)
То в Германии или где-нибудь в загнивающей
Европе можно купить приличный Фольксваген
Или Опель...
А возможность обменять думаю Лиза найдет
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Jessi
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Ответ El Gran Capitan
А другим что мешает? Или они совсем деньги не любят? 😆
Нервы сдают , опыта нет , трясутся как лист . Лиза уже все прошла . Даже удивительно , что в прошлом сезоне так не получалось
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Варлампий Варлампий
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Ответ aarau
а что щас на миллион купить можно? жалкая веста и то дороже, про хаты я и не говорю
а чем хуже, например, чемпион россии по легкой атлетике на королевской дистанции 100м, там сто тысяч вообще за золото лишь дают
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Большое Путешествие Рузика
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😅 я почему-то до этого интервью думала, что миллион за первое место. А тут за третье.. Ну молодец Суперсоник, хорошо заработала. Первым делом, наверное, брату подарок купит на НГ.
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Елена Ковалёва
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Ответ mahurat
Муж должен зарабатывать, а это на булавки.
Так говорила моя бабушка..
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Adeline
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Ответ Plusha2112
ваша зависть и классовая ненависть сведет вас с ума )
я из семьи среднего класса, но знаю и бедность, и богатство.
Лизу уважаю за её работу и помощь маме.
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Plusha2112
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Ответ Adeline
Лиза из маленького города с матерью-одиночкой, всё сама. А у некоторых отцы находят спонсоров через свои связи и приглашают на ужин в кафе судей.
ваша зависть и классовая ненависть сведет вас с ума )
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El Gran Capitan
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Ответ Jessi
А я писала , что Туктик очень любит деньги и когда битва за них, то своего не упустит
А другим что мешает? Или они совсем деньги не любят? 😆
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Adeline
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Ответ Jessi
А я писала , что Туктик очень любит деньги и когда битва за них, то своего не упустит
Лиза из маленького города с матерью-одиночкой, всё сама. А у некоторых отцы находят спонсоров через свои связи и приглашают на ужин в кафе судей.
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aarau
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Флер де Лис
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Ответ Jessi
А я писала , что Туктик очень любит деньги и когда битва за них, то своего не упустит
А кто их не любит?
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Jessi
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А я писала , что Туктик очень любит деньги и когда битва за них, то своего не упустит
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EuhenioV
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Сегодня был тот случай,когда Лиза без вопросов заслужила этот гонорар и медаль,с чем её и поздравляю,а за то,что она Муру с пъедестала скинула,расцеловал бы в макушку.
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Noname No
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Ответ Loliloo
Какая алчная женщина
Зарабатывание денег когда стало алчностью, простите?
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Defender64
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Ответ Anneta28
Кто задает такие нищебродские вопросы?)) Она за одни новогодние шоу в 10 раз больше заработает.
Ну нет, 10млн не заработает. Смотря сколько шоу, 1 - ещё можно поверить
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mahurat
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Муж должен зарабатывать, а это на булавки.
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Defender64
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Если у ФК такие спонсоры и есть возможность платить фигуристам, то хорошо было бы оставить эту традицию навсегда.
Так же стоило бы хотя бы небольшие призы постараться давать тем, кто не попал на пьедестал - хоть по 50-100 тысяч за места в топ-6
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