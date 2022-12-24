Туктамышева о том, что получит миллион рублей за бронзу чемпионата России: «Я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше»
Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о размере призовых на чемпионате России-2023.
Туктамышева завоевала бронзу на чемпионате России в Красноярске. Победители ЧР получат по 2,5 млн рублей, серебряные – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн.
– Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?
– Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.
– Там курс другой был.
– Кстати, да... В общем, не знаю, не задумывалась, – сказала Туктамышева со смехом.
Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми
погуляют девчонки молодцы заслужили
То в Германии или где-нибудь в загнивающей
Европе можно купить приличный Фольксваген
Или Опель...
А возможность обменять думаю Лиза найдет
Лизу уважаю за её работу и помощь маме.
Так же стоило бы хотя бы небольшие призы постараться давать тем, кто не попал на пьедестал - хоть по 50-100 тысяч за места в топ-6