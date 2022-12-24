Туктамышева – Валиевой и Акатьевой: «Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась»
Елизавета Туктамышева заявила, что Софья Акатьева и Камила Валиева мотивируют ее соревноваться дальше и прогрессировать.
Акатьева одержала победу на чемпионате России, Валиева стала второй, Туктамышева – третьей.
«Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась. В этом есть и ваша заслуга», – сказала Туктамышева на пресс-конференции.
«Надо стремиться тоже на 15-й чемпионат России поехать (Туктамышева приняла участие в ЧР в 15-й раз – Sports.ru). У меня очень сильное уважение к Лизе», – добавила Валиева.
«Я тоже очень уважаю Лизу. Когда я только родилась, Лиза выступала на своем первом чемпионате России. Эта мысль меня немножко шокирует.
Хочется кататься также долго и действительно получать удовольствие от этого», – отметила Акатьева.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Ваш тренерский штаб исповедует принцип «18 лет и давай до свидания»! С повышением возрастного ценза ничего не изменится. Так как на ОИ можно с 17 лет.
ЭГ очень умна, она просто будет подбирать материал, которому будет 18 лет к ОИ, и всё. А дальше пока! Я всё для тебя сделала, не будь неблагодарной, у тебя итак есть все награды. Хочешь дальше кататься? Зачем мне проблемы? Это ведь проигрывать придётся. Возиться несколько лет с проблемными, пока всё устаканится. Это репутационные риски. Они ведь зарекомендовали себя как «непобедимые».
Она стряхнула со своего пальто свою любимую ученицу Медведеву, затем семнадцатилетнюю Загитову, так как у неё был беспроблемный материал, затем Косторную со сломанными руками, потому что мороки с этой девицы много, а молока как от козла, сейчас Щербакова столкнулась «с недопониманием», Трусова ушла сама, в следующем году семнадцатилетняя Валиева столкнется с ещё большими проблемами, так как у неё только начало пубертатных проблем, да ещё дамоклов меч над ней висит, а зная, как у нас умеют защищать, скорее всего её отстранят по максимуму, и тогда даже выпроваживать не придётся.
Я восхищаюсь тренерским талантом, это конечно, невероятно, готовить на максимум, подводить в наилучшей форме. Но жестокость подхода, когда ты нужен, пока вывозишь, а чуть у тебя проблемы - от тебя тут же избавляются. Никто не будет возиться, проходить с тобой сложные времена, сколько бы ты талантлив не был. Это не их подход.
Но вне зависимости от наших разногласий по отношению к ней, у нас много того, в чем мы солидарны! С Наступающим!🤗
От неё вообще всегда какой-то свет исходит и доброта!
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-Спаасиибо
Мне только жаль Муру, что она не может поехать на ЧЕ и ЧМ - а ведь могла бы, так как Акатьева не проходит по возрасту. А получилось - ни медали, ни квоты.
Настя Зинина очень хорошее впечатление произвела. И одно удовольствие смотреть за Синичкой в ПП (КП мне не очень) и Алиной и именно в ПП ещё Фроловой.
Жаль ещё Софу.
Туктик - класс, вживую её смотрел, будто впервые видел. Недостатки вообще незаметны, о которых я знаю, конечно...
Петросян очень достойно боролась и по делу выиграла ПП у Муры, но Мура мне просто больше нравится, чем она.
Камила на льду выглядит и по катанию, и по элементам по-прежнему круто.
Акатьева - первый случае победы юниорки с Саранска-2019, где выиграла Щербакова. Но это было по делу. И сейчас либо не пускать дальше юниорок - Жилину, Титову, Двоеглазову... И тогда уровень турнира будет снижаться. Либо пускать и тогда взрослые фигуристки будут всё дальше от золота. Тенденция продолжится. А как вот ту же Акатьеву и Горбачёву, кстати, теперь не пускать?
Чисто откатала только Яметова. Получилась 6-ой по взрослым. Войдёт-таки в сборную?
В любом случае всем участникам ЧР спасибо за подаренные эмоции. Положительных было больше.
Тутза, конечно, не ожидала такого расклада. Ее выражение лица при объявлении оценок Сони, сказало все без слов.))
Любимые мои кисики вернули себе забытый вкус победы на ГС, Сонечка наконец-то вышла из тени Камилы победительницей и чемпионкой, Женя Семененко боролся аки лев. Лиза и Камила - моя любовь ❤️ Камиле очень к лицу это серебро, она повзрослела внутренне и внешне, достойно приняла победу соперницы и так трогательно вместе с Сонечкой отдала "поклон почести" королеве Лизон. Лиза... Я так много хочу про нее написать, но слова будут банальными. Лиза - это просто тот тип человека, к которому я стремлюсь. Балансировать между работой и жизнью, заниматься делом, которым горишь, не бросать после неудач, уметь кайфовать от себя, уметь получать удовольствие от процесса - а результат, достойный, заслуженный, придёт позже. Лиза - это невероятная тройная буква Л (love life laugh). Люблю её ❤️🙏😭
Все трое малышек, мальчишки Петя и Женя, парники - вы супер!!!