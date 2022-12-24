Туктамышева – Валиевой и Акатьевой: «Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что Софья Акатьева и Камила Валиева мотивируют ее соревноваться дальше и прогрессировать.

Акатьева одержала победу на чемпионате России, Валиева стала второй, Туктамышева – третьей.  

«Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась. В этом есть и ваша заслуга», – сказала Туктамышева на пресс-конференции.

«Надо стремиться тоже на 15-й чемпионат России поехать (Туктамышева приняла участие в ЧР в 15-й раз – Sports.ru). У меня очень сильное уважение к Лизе», – добавила Валиева.

«Я тоже очень уважаю Лизу. Когда я только родилась, Лиза выступала на своем первом чемпионате России. Эта мысль меня немножко шокирует.

Хочется кататься также долго и действительно получать удовольствие от этого», – отметила Акатьева. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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31 комментарий

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Anneta28
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Очередное бла бла бла. Где было выражение, так это у Плюща! Получил сегодня по полной
Кстати он очень достойно себя вел. Поддержал Соню.А вот у Тутзы выиграла падчерица, которую она гнобила весь сезон. Молодец Соня, щелкнула по носу тренершу и капюшон.
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UserFreud
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Именно ЧР для Лизы в последние годы складывался неудачно, и очень здорово, что она смогла это переломить. Рад за неё!
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Сейлем Сэйберхеген
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Ответ Anneta28
После вчерашнего судейства в танцах, слишком большой резонанс пошел. Решили не нагнетать ситуацию и отсудить максимально честно, тем более никто на ГС не отбирается. Тутза, конечно, не ожидала такого расклада. Ее выражение лица при объявлении оценок Сони, сказало все без слов.))
Очередное бла бла бла. Где было выражение, так это у Плюща! Получил сегодня по полной
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Лиза Михайлова
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«Надо стремиться тоже на 15-й чемпионат России поехать», «Хочется кататься также долго и действительно получать удовольствие от этого» - вряд ли вам удастся, девушки. Не с вашим тренерским штабом.

Ваш тренерский штаб исповедует принцип «18 лет и давай до свидания»! С повышением возрастного ценза ничего не изменится. Так как на ОИ можно с 17 лет.
ЭГ очень умна, она просто будет подбирать материал, которому будет 18 лет к ОИ, и всё. А дальше пока! Я всё для тебя сделала, не будь неблагодарной, у тебя итак есть все награды. Хочешь дальше кататься? Зачем мне проблемы? Это ведь проигрывать придётся. Возиться несколько лет с проблемными, пока всё устаканится. Это репутационные риски. Они ведь зарекомендовали себя как «непобедимые».

Она стряхнула со своего пальто свою любимую ученицу Медведеву, затем семнадцатилетнюю Загитову, так как у неё был беспроблемный материал, затем Косторную со сломанными руками, потому что мороки с этой девицы много, а молока как от козла, сейчас Щербакова столкнулась «с недопониманием», Трусова ушла сама, в следующем году семнадцатилетняя Валиева столкнется с ещё большими проблемами, так как у неё только начало пубертатных проблем, да ещё дамоклов меч над ней висит, а зная, как у нас умеют защищать, скорее всего её отстранят по максимуму, и тогда даже выпроваживать не придётся.

Я восхищаюсь тренерским талантом, это конечно, невероятно, готовить на максимум, подводить в наилучшей форме. Но жестокость подхода, когда ты нужен, пока вывозишь, а чуть у тебя проблемы - от тебя тут же избавляются. Никто не будет возиться, проходить с тобой сложные времена, сколько бы ты талантлив не был. Это не их подход.
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закрыт по беспределу
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Полная гармония)
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Lina T.
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Очень достойные слова в адрес друг друга. Радуют девушки. Вообще очень приятно смотреть, как они друг с другом общаются - как минимум со стороны, теплые отношения между всеми девушками.
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Anneta28
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Ответ Адриана
Аnneta, Вы уже цитируете Этери, скоро наши с вами параллельные ещё больше пересекутся и разногласий вообще не останется.....А вдруг....В рождественский вечер чудеса сбываются.🤗
Ха-ха)) Я не знаю, что должна сделать эта женщина, чтоб я стала ее уважать. Пока я себе такого не представляю.😁
Но вне зависимости от наших разногласий по отношению к ней, у нас много того, в чем мы солидарны! С Наступающим!🤗
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Татьяна Моисеева
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У Лизы всегда очень мудрые, глубокие и уважительные ответы в любых интервью и на любых конференциях. И всегда позитивные!
От неё вообще всегда какой-то свет исходит и доброта!
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Федя Букин
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Лиза и её соперницы за 14 лет
🐋🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
-Спаасиибо
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Defender64
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Я очень доволен и судейством на этот раз. И прокатами всех из топ 10.
Мне только жаль Муру, что она не может поехать на ЧЕ и ЧМ - а ведь могла бы, так как Акатьева не проходит по возрасту. А получилось - ни медали, ни квоты.
Настя Зинина очень хорошее впечатление произвела. И одно удовольствие смотреть за Синичкой в ПП (КП мне не очень) и Алиной и именно в ПП ещё Фроловой.
Жаль ещё Софу.
Туктик - класс, вживую её смотрел, будто впервые видел. Недостатки вообще незаметны, о которых я знаю, конечно...
Петросян очень достойно боролась и по делу выиграла ПП у Муры, но Мура мне просто больше нравится, чем она.
Камила на льду выглядит и по катанию, и по элементам по-прежнему круто.
Акатьева - первый случае победы юниорки с Саранска-2019, где выиграла Щербакова. Но это было по делу. И сейчас либо не пускать дальше юниорок - Жилину, Титову, Двоеглазову... И тогда уровень турнира будет снижаться. Либо пускать и тогда взрослые фигуристки будут всё дальше от золота. Тенденция продолжится. А как вот ту же Акатьеву и Горбачёву, кстати, теперь не пускать?
Чисто откатала только Яметова. Получилась 6-ой по взрослым. Войдёт-таки в сборную?
В любом случае всем участникам ЧР спасибо за подаренные эмоции. Положительных было больше.
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alexnew
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Ответ Mary Ion
Такое ощущение, за за последние три года - это самый счастливый чемпионат для самих спортсменов.
Для призеров? Возможно. :)
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Оксана
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Чемпионат России порадовал. Было очень интересно. Всем спортсменам огромное спасибо за такой праздник.
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Fair_play
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Какие же они все втроём классные! Такой душевной развязки чр даже представить не мог. Абсолютно справедливый пьедестал, абсолютное торжество спортивного духа
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Anneta28
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Это был подиум, который мы заслужили! Всё как накатали. Интересно, где те умники, которые кричали про судейство?
После вчерашнего судейства в танцах, слишком большой резонанс пошел. Решили не нагнетать ситуацию и отсудить максимально честно, тем более никто на ГС не отбирается.
Тутза, конечно, не ожидала такого расклада. Ее выражение лица при объявлении оценок Сони, сказало все без слов.))
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Sky Smoker
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Первый раз за долгое время ЧР, где я счастлива абсолютно всем победам и медалям (танцы опустим).
Любимые мои кисики вернули себе забытый вкус победы на ГС, Сонечка наконец-то вышла из тени Камилы победительницей и чемпионкой, Женя Семененко боролся аки лев. Лиза и Камила - моя любовь ❤️ Камиле очень к лицу это серебро, она повзрослела внутренне и внешне, достойно приняла победу соперницы и так трогательно вместе с Сонечкой отдала "поклон почести" королеве Лизон. Лиза... Я так много хочу про нее написать, но слова будут банальными. Лиза - это просто тот тип человека, к которому я стремлюсь. Балансировать между работой и жизнью, заниматься делом, которым горишь, не бросать после неудач, уметь кайфовать от себя, уметь получать удовольствие от процесса - а результат, достойный, заслуженный, придёт позже. Лиза - это невероятная тройная буква Л (love life laugh). Люблю её ❤️🙏😭
Все трое малышек, мальчишки Петя и Женя, парники - вы супер!!!
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Сейлем Сэйберхеген
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Это был подиум, который мы заслужили! Всё как накатали. Интересно, где те умники, которые кричали про судейство?
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Сейлем Сэйберхеген
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Спасибо Лиза. Истинные слова настоящей спортсменки!
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Адриана
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Ответ Anneta28
Работайте девочки, вам есть к чему стремиться. Как говорит ваш тренер - "Дорогу осилит идущий"!
Аnneta, Вы уже цитируете Этери, скоро наши с вами параллельные ещё больше пересекутся и разногласий вообще не останется.....А вдруг....В рождественский вечер чудеса сбываются.🤗
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Светлана Менова
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Ответ SvetlaNochka
Мудрые, честные и трогательные слова Елизаветы. Прозвучали бы они погромче по всему миру. Надеюсь, уже услышаны))
Лиза, кстати, неоднократно говорила, что она против повышения возраста.
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Светлана Менова
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Ответ Mary Ion
Такое ощущение, за за последние три года - это самый счастливый чемпионат для самих спортсменов.
Никуда отбираться не нужно, никто друг друга не ненавидит, мир, дружба, жвачка)
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Адриана
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Какие же они все классные. Сегодня в Европе Рождество, но эти девчонки сделали мне настоящий праздник. Спасибо.
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smoky eyes
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И ведь так и есть. Лиза сейчас, и Лиза 10 лет назад - это большая разница. Она улучшается с каждым годом в хорео, подаче, внешне, в выборе программ. Она правда развивается и становится сильнее. В стране, где самая сильная в мире молодежь голодная до побед, Лиза заняла призовое место. Заслуженно, а не за выслугу.
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Маргарита В Сафронова
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Такая искренняя радость. Лиза душа компании.
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garovatat
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Ну имиджево - это идеальная тройка, не поспоришь! Молодежь выдает респекты ветерану, ветеран благодарит молодежь за мотивацию. Драматургия достойная блокбастера, ФК популяризируется. Это без какой-либо иронии
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alexnew
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А ведь действительно Туктамышева дебютировала на чемпионате России в 2007 году. Акатьева родилась в том же 2007. :)
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