Туктамышева – Валиевой и Акатьевой: «Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась»

заявила, что и мотивируют ее соревноваться дальше и прогрессировать.

Акатьева одержала победу на чемпионате России, Валиева стала второй, Туктамышева – третьей.

«Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперед. Если бы не вы, я бы так не каталась. В этом есть и ваша заслуга», – сказала Туктамышева на пресс-конференции.

«Надо стремиться тоже на 15-й чемпионат России поехать (Туктамышева приняла участие в ЧР в 15-й раз – Sports.ru). У меня очень сильное уважение к Лизе», – добавила Валиева.

«Я тоже очень уважаю Лизу. Когда я только родилась, Лиза выступала на своем первом чемпионате России. Эта мысль меня немножко шокирует.

Хочется кататься также долго и действительно получать удовольствие от этого», – отметила Акатьева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!